La nueva Favorita sale a dar batalla en su primera navidad  

Pasaron algo más de seis meses desde que las luces de La Favorita volvieron a encenderse. La aventura de hacer renacer un edificio de enorme valor patrimonial dio sus frutos, hoy hacen un balance positivo de lo que fue este período, mientras anuncian una batería de acciones para brillar con todo en la previa de navidad. Es que se viene una época competitiva de los malls que buscarán ofrecer la mejor propuesta para quienes deben comprar sus regalos, y en ese camino lo que tienen entre manos es tentar a los rosarinos con una serie de descuentos que harán de forma directa en horarios puntuales, pero también preparan junto a bancos estratégicos descuentos acumulables y programan una gran participación en la próxima noche de las peatonales . El que no va a faltar tampoco es Papa Noel, a quien los niños podrán ir a saludar y dejar su carta de pedidos.

Suplemento Negocios de La Capital dialogó con Guillermo Nudenberg , líder de La Favorita junto al empresario Gabriel Redolfi, con el objetivo de analizar lo hecho hasta hoy y lo que se viene de cara al 2024. Lo primero que hará es anunciar un nuevo estreno para La Favorita , “en el tercer piso se inaugurará un espacio con juegos para niños que se llamará Dino” adelanta Guillermo al tiempo que precisa que la atracción mayor que tendrá será una calesita que estará lista el 20 de diciembre a cargo del conocido fabricante rosarino de carruseles, Sergio Dalmasso. El espacio que utilizarán es el que ocupaba la sala inmersiva, que no renovó contrato, por lo cual a partir de ahora se podrá circular de forma total por el tercer piso de la galería.

En lo que respecta a estos primeros seis meses de la apertura, Guillermo evalúa que “la verdad que estos meses fueron muy buenos, al principio con la gran expectativa de los primeros 60 días donde muchísimas personas vinieron a conocer cómo había quedado la obra, y luego esos niveles se estabilizaron en los números que esperábamos”. En cifras concretas, los primeros dos meses el aforo estuvo a tope, donde incluso hubo momentos en que tenían que cerrar las puertas para que se turnara la cantidad de gente que quería ingresar, por ejemplo en octubre, ingresaron unas 150 mil personas –por las ventas del día de la madre- y en noviembre unas 135 mil. La proyección para diciembre es muy buena, aunque por supuesto es cauteloso respecto de la situación económica del país. “Creo que las ventas en diciembre van a ser buenas, estamos con muchas acciones para que así sea. Pero hay que ver qué ocurre a partir del 11 de diciembre, uno imagina un dólar oficial más alto pero lo que no se sabe es como se van a acomodar los precios, igualmente esos procesos llevan un tiempo. Dentro de este contexto, La Favorita está andando muy bien y Fisherton Plaza también”, dice haciendo referencia al otro centro comercial que también opera.

Una por una, las acciones de diciembre

De todo lo que tienen en carpeta, lo más tentador será la promo: “Días favoritos en La Favorita” una serie de descuentos específicos que van del 15% al 30% de lunes a jueves y que serán anunciados día a día en sus redes. Además, Guillermo adelantó que se vienen muy buenos acuerdos con tarjetas de crédito que serán anunciados la semana próxima y, por otra parte, están vigentes los beneficios con la Tarjeta de La Favorita que tienen junto al Banco Municipal.

Otro de los ejes de lo que se viene, es una fuerte presencia en la próxima noche de las peatonales que será el 16 de diciembre, lo que harán es bajar el patio gastronómico del tercer piso a la peatonal y entregar allí vouchers y descuentos especiales. Además, habrá bandas en vivo y el DJ Edgardo Mancinelli hará lo propio en la esquina de Sarmiento y Córdoba.

Luego, del 18 al 23 de diciembre el que llega a la gran galería es el infaltable Papá Noel que se sacará fotos con los chicos y recibirá sus cartas todos los días de 16:30 a 19:30 hs. Y otra novedad es que el 24 de diciembre, para los que compran regalos en las últimas horas previas a la navidad, abrirán sus puertas de 10 a 16 hs. Con todo esto, el equipo de La Favorita proyecta una buena respuesta de parte de los clientes de Rosario y la región que lleguen a hacer sus compras al centro.

Lo nuevo que pide pista

“La Favorita no tiene lugares disponibles, está todo completo o por completarse, en estos meses han rotado uno o dos espacios, pero eso es algo normal en todo emprendimiento de este tipo. Se estima que hay siempre entre un 5% y un 10% de espacios que rotan en el primer año y medio”, indica Guillermo. Lo que cerró es la barbería, espacio que ya fue ocupado por la ampliación de la marca de indumentaria y accesorios femeninos Christener Store, la sala inmersiva que no logró ser el boom tecnológico que esperaban, y uno de los locales gastronómicos del tercer piso. “Estamos estudiando tres propuestas gastronómicas para ese lugar”, aseguró Guillermo sin adelantar más detalles hasta que no esté cerrado por contrato.

Lo que sí está en avanzadas negociaciones es el desembarco de los consultorios del Sanatorio de la Mujer en el amplio subsuelo de la galería. Si bien no hay un contrato firmado, todo indicaría que se va a llegar a buen puerto, eso sí, para llevar adelante la inversión están esperando un poco de claridad a nivel económico en el país. El proyecto es que allí haya atención de medicina estética, kinesiología y odontología estética, para lo cual hay que adecuar todo el espacio. Esperan que el proyecto pueda llevarse adelante en este 2024 que está por iniciarse.

Los anuncios para Fisherton Plaza

Hace dos semanas el equipo que comanda Guillermo Nudenberg estuvo de festejo porque se cumplieron diez años de la inauguración de Fisherton Plaza. Toda una aventura en aquel momento que hicieron junto a Adrián Raguza porque no era una zona explotada comercialmente. La apuesta valió la pena y ya anunciaron las nuevas inversiones que se vienen: construir junto a MSR casi diez mil metros cuadrados más. “Es un proyecto grande de edificios más espacios comunes, ahora en diciembre ya se lanza la preventa de oficinas y esperamos comenzar la obra en la primera mitad del 2024”, calcula Guillermo. La proyección es muy buena porque tiene testeado que la demanda de oficinas en esa zona es muy alta, tienen hoy en lista de espera para las oficinas que ya tienen entre 20 y 30 empresas. Por otra parte, avanzan en el proyecto comercial y de viviendas para el Complejo Village, por lo cual al cierre de esta nota concluye: “Tenemos para entretenernos”.