Histórico boliche del centro rosarino reabre con nueva impronta y música en vivo

El icónico espacio ubicado en Tucumán 1016, que durante años albergó al boliche McNamara, reabrirá en breve sus puertas con una nueva propuesta. Dos empresarios con experiencia en la gestión de locales culturales y discotecas en la ciudad se unieron para dar vida a Majo Club, cuya inauguración está programada el próximo sábado 24 de febrero. Esta iniciativa busca revitalizar una zona que fue emblemática en la noche rosarina, compartiendo escenario con otros antiguos pubs o bares como Berlín, Kubrick, Jekyll and Hyde y Luna, todos lugares que pasaron a la historia, pero quedaron en la memoria de miles de rosarinos.

Majo Club abrirá sus puertas los viernes y sábados e incluirá cenas, música en vivo y "after noche", con un proyecto que hace honor a su antecesor. De hecho, uno de los socios, Gustavo Fernández, confesó a La Capital que buscarán que sea un reducto del rock alternativo y el pop, similar a lo que representó McNamara para la cultura local.

“Frecuentaba mucho McNamara hace unos años y me parecía que Rosario tenía que tener un lugar que aloje a la música, con foco en géneros como el rock, el indie o el pop y alejado de la onda comercial que hoy tienen la mayoría de los boliches. La idea fue adecuar la propuesta a la actualidad, pero recuperando sus antiguas raíces, fueron muchos meses de armar el proyecto hasta que junto a mi socio decidimos que esta iba a ser la impronta”, señaló Fernández, quien a su vez gerencia otros tres locales nocturnos en la ciudad.

Un nuevo comienzo

McNamara cerró sus puertas en 2018, aunque había enfrentado clausuras con anterioridad por denuncias de vecinos a causas de ruidos molestos y otras irregularidades en su funcionamiento. Luego de unos meses, en 2019, se conoció otra propuesta que llegaba para revitalizar el local, también con la idea de brindar shows en su escenario. Se trató de Fauna, un bar que estuvo manejado por dos productores musicales. Pero no resistió la pandemia. Así fue como el negocio quedó con sus puertas cerradas y un destino incierto, como le sucedió a muchos otros “del palo”, algunos incluso demolidos para construir edificios en sus terrenos, como en el caso de Luna Bar, en Tucumán 971.

“Después de la pandemia ese local quedó cerrado. Yo tenía un vínculo con la propietaria y le dije que el espacio me interesaba para abrir algo nuevo. Lo fuimos llevando de a poco, conversando hasta que se convirtió en una realidad y ahí me contacté con el que es mi socio en este proyecto para contarle lo que quería hacer y trabajar juntos. Tuvimos que remodelar todo el lugar y ponerlo a punto, no sabía con qué nos íbamos a encontrar”, aseguró Fernández.

Majo Club arrancará su apertura con una grilla a puro recital con bandas de la ciudad, pero los empresarios no descartan ampliar la oferta para incluir otro tipo de espectáculos como, por ejemplo, shows de stand up, un formato que puede funcionar bien en el segmento +30 que es al que apuntan los socios. Por lo pronto el próximo sábado 24 la inauguración estará a cargo de la banda Chokenbici y con Dj Mafer amenizando la noche. El viernes 1 de marzo se presenta la banda Matilda acampada de Dj Tita Smith y el sábado 2 de marzo Amor Underground junto al Dj Charly Egg.