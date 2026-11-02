Nuevas oportunidades para los martilleros: subastas online y remates privados

El Colegio de Martilleros de Rosario lleva adelante una estrategia para jerarquizar el rol del martillero y aumentar el volumen de remates. Además, realizan inversiones para tener a punto un gran salón de ventas.

Los martilleros son claves a la hora de definir un negocio. Son quienes piden a su platea que suban la apuesta, intentan que arriesguen, que vayan por más y son quienes finalmente toman la decisión de bajar el martillo ante la mejor de las ofertas . Así, son los protagonistas de cada subasta. En el caso de los martilleros rosarinos, hoy se abren nuevas oportunidades laborales : por un lado, la posibilidad de trabajar en las subastas digitales del Poder Judicial y, por el otro, la oportunidad de crecer en la realización de las subastas privadas que son un éxito en el mundo y cuyo modelo se podría replicar a nivel local.

Con este marco, el Colegio de Martilleros de Rosario (Segunda Circunscripción de Santa Fe), lleva adelante una gestión para reposicionar la jerarquía del martillero en la búsqueda de mejorar el potencial de su trabajo . Es por eso que Negocios de La Capital dialogó con el presidente de la entidad, Pablo Porta, para conocer de cerca el plan que están llevando adelante desde que asumió junto a un nuevo equipo en octubre de 2025.

"Estamos en un momento en el que el Colegio retomó su dinamismo y vuelve a estar posicionado dentro del contexto del Poder Judicial como auxiliar de la justicia. Eso es muy importante. Pero queremos ampliar el mercado de acción del martillero, aumentar sus posibilidades de gestión dentro de su profesión y por eso hemos llevado adelante distintas inversiones en las instalaciones del Colegio ", describe Porta y se refiere a la sede de la entidad sobre Moreno al 1500.

El trabajo que hacen los martilleros está directamente ligado al Poder Judicial que son quienes hacen los sorteos para sus subastas entre los 428 martilleros que hay matriculados en el Colegio . Hasta ahora, son remates presenciales, pero en el corto plazo se espera que comiencen las subastas digitales tras la definición de la plataforma que se utilizará para hacerlas. "Seguramente con esta tecnología habrá más remates y más ágiles, por lo cual esto les sumará a los profesionales una herramienta que les permitirá generarse trabajo propio ", añade Pablo y se refiere a la posibilidad de hacer sus propias subastas privadas.

Los modelos internacionales como Sotheby's

Si bien el eje del trabajo de los martilleros está ligado a las subastas judiciales, donde se hacen unos 400 sorteos anuales, el presidente de la entidad propone abrir el abanico de opciones pensando en cómo se puede hacer crecer la cantidad de remates que hace cada martillero. Porque hay un dato que es contundente: sólo el 10% de los martilleros vive al 100% de esta profesión. Entonces, Porta propone mirar de cerca el modelo de las compañías de subastas internacionales que han logrado pisar fuerte en el mundo privado, como por ejemplo, el caso de Sotheby's. "Las subastas privadas en el mundo existen más que las judiciales. Se rematan cuadros, colecciones, muebles, autos, muchísimos bienes", describe. Pero, para llevarlas adelante se requiere de un buen lugar para realizarlas, es por eso que hoy en el Colegio están trabajando para poner a punto su sala de remates que estará a disposición de quienes requieran utilizarla.

En esa línea, en el salón principal de la planta baja colocaron un escenario con un atril y compraron un equipo de sonido con micrófono corbatero para permitirle al martillero trabajar con libertad de acción y comodidad. Están proyectando además la compra de pantallas para que quienes vayan a ofertar tenga la posibilidad de ver en buena calidad los productos a subastar. "Al tener mejor tecnología, el martillero puede aprovechar su relacionamiento, sus contactos y organizar su subasta privada", propone el presidente de la entidad.

Respecto de la cantidad de remates que buscan hacer, Porta definió: "Todo lo que se pueda, porque una vez que el martillero tiene una estructura e institución sólida y, por su parte, él está capacitado y actualizado, dependerá de él lo que pueda gestionar. Estamos armando el espacio para que sea un gran salón de subastas, para que el martillero tenga todo el soporte técnico y tecnológico para subastar con solvencia, tranquilidad y prestigio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Colegio de Martilleros Rosario (@colegiodemartillerosrosario)

La capacitación, otro punto clave

Con la estrategia de jerarquizar el rol del martillero, otro de los puntos de acción del Colegio es brindar formaciones a los matriculados. Explica Porta que hicieron "capacitaciones con el Centro de Mediación del Poder Judicial, porque para el martillero la resolución de conflictos es fundamental en el manejo de la gente que pueden tener delante en un salón". Además, en noviembre harán otra formación con el Centro de Capacitación del Poder Judicial, "es fundamental la relación entre el Colegio y el Poder Judicial, porque es el corazón de donde sale el trabajo del martillero" define.

Ahora bien, otro eje de la gestión es sumar más vinculaciones que le permitan seguir creciendo. En este sentido, son claves los acuerdos con municipios y comunas, porque desde allí también surge buen trabajo para los martilleros. Es por eso que el Colegio tiene convenios con la Municipalidad de Rosario, la de Granadero Baigorria, así como con otras comunas de la región. Y también han tejido acuerdos con el Banco Municipal quienes también requieren de martilleros para sus subastas.

Con todo, el objetivo de esta gestión es poder dar un salto cualitativo y cuantitativo, puntualiza el presidente que "mientras hoy se sortean unas 400 subastas, la idea es poder llegar a 700 al año con todas estas acciones".