Rosario fue sede del Primer Congreso Inmobiliario de Santa Fe: desafíos y tendencias para el sector

El encuentro reunió cerca de 600 personas en Puerto Norte para debatir sobre regulación, seguridad jurídica, inteligencia artificial y nuevas formas de inversión en el mercado inmobiliario

Rosario fue sede del primer Congreso Inmobiliario de la provincia de Santa Fe , un encuentro que reunió a cerca de 600 profesionales, referentes del sector y autoridades en Puerto Norte para analizar el presente y el futuro de la actividad.

La jornada incluyó seis mesas de debate sobre algunos de los principales desafíos del mercado, desde los proyectos de regulación inmobiliaria hasta el impacto de la inteligencia artificial y las alternativas de inversión.

El congreso buscó generar un espacio institucional de discusión y elaborar conclusiones que permitan establecer una agenda de trabajo para los poderes del Estado y la ciudadanía. Así lo explicó Agustín Grandinetti , secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) , a Una Tarde Más , programa de streaming de La Capital+ .

“Lo que queríamos era tener un espacio de debate donde podamos generar ideas y que sea tomado como un espacio institucional de referencia vinculado al sector inmobiliario ”, señaló Grandinetti.

Regulación inmobiliaria y defensa del consumidor

Uno de los ejes centrales del encuentro fue el debate sobre los proyectos de regulación inmobiliaria que estuvieron en discusión a principios de año. Según explicó Grandinetti, el objetivo fue analizar sus posibles consecuencias para el ejercicio profesional y, especialmente, para las personas que recurren a los servicios inmobiliarios.

El representante de Cocir sostuvo que la principal preocupación del sector está vinculada con la seguridad jurídica y la protección de quienes compran, venden o alquilan propiedades. “Lo más importante en estos contextos, a la hora de tomar la decisión de adquirir una vivienda o ponerla a la venta, cuando encima muchas veces es el patrimonio total que tiene una persona, es poder tener seguridad jurídica”, afirmó.

En ese sentido, defendió el rol del corredor inmobiliario matriculado como una garantía para los consumidores. Según planteó, la matrícula y el respaldo de una institución profesional ofrecen un marco de protección ante eventuales conflictos.

Inteligencia artificial y nuevas inversiones

La inteligencia artificial fue otro de los temas incluidos en la agenda del congreso. Para Grandinetti, se trata de una transformación que atraviesa al corretaje inmobiliario y también a otras profesiones, por lo que resulta necesario discutir sus alcances y su impacto en la actividad.

La agenda también contempló alternativas de inversión que ganaron presencia en el mercado, como el reciclado de propiedades y el denominado flipping, una modalidad que consiste en comprar un inmueble, renovarlo y venderlo posteriormente con el objetivo de obtener una ganancia.