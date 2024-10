Creó un móvil de peluquería canina a domicilio y expande su servicio en la región

“Un amigo me mostró que existía este negocio en otras partes del mundo, en la búsqueda de algo nuevo y por mi amor a los perros armé todo esto. No sabía que existía la posibilidad de bañarlos en camionetas, antes solo había un par de peluquerías caninas y fue toda una novedad el servicio que empecé a brindar. Fui el primero en la ciudad y sé que en Buenos Aires hay algunos más, pero no somos muchos”, contó Canessa al Suplemento Negocios de La Capital.