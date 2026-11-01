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Banco Santa Fe: ya comenzaron las consultas por el hipotecario con una tasa UVA + 4,2 %

La financiación es exclusiva para la compra de departamentos en el ex Batallón 121. Los detalles del acuerdo de la mano de Federico Heiss, gerente de Banca Minorista del Banco Santa Fe

Emmanuel Paz, para La Capital

Por Emmanuel Paz, para La Capital

1 de noviembre 2026 · 08:00hs
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Federico Heiss es gerente de Banca Minorista de BSF. En esta entrevista cuénta cómo se logró llegar a esta tasa.

Federico Heiss es gerente de Banca Minorista de BSF. En esta entrevista cuénta cómo se logró llegar a esta tasa.

El crédito hipotecario es un pedido permanente del sector de la construcción para que motorice esta industria. Según datos de Banco Central, en 2025 se incorporaron aproximadamente 43.000 nuevos tomadores de deuda, alcanzando un total que ronda los 180.000. En 2026, el BCRA estima que entre enero y abril se aprobaron más de 8000 operaciones, de las cuales casi todas quedaron ancladas en UVA. En este escenario, el Banco Santa Fe anunció una nueva línea de crédito enmarcado dentro del programa Nido, destinada exclusivamente a la compra de unidades residenciales en el predio del ex Batallón 121, en Rosario. Y la novedad es que tiene una tasa muy conveniente, del 4,2%.

El programa, según explicaron desde el banco, está orientado a la adquisición de departamentos en el desarrollo Miradores de Sur, en el predio ubicado en calle Lamadrid entre Ayacucho y Leiva. Las tipologías comprendidas en el plan son de uno a tres dormitorios, con superficies que van desde 42 a 100 metros cuadrados, distribuidas en cinco torres residenciales. Cuentan además con seguridad propia, un parque de juegos y espacios de uso público alrededor.

El desarrollo es Miradores de Sur, en el predio ubicado en calle Lamadrid entre Ayacucho y Leiva.

El desarrollo es Miradores de Sur, en el predio ubicado en calle Lamadrid entre Ayacucho y Leiva.

El proyecto inmobiliario es desarrollado por Disur, sociedad integrada por Corporación América, Grupo Petersen y Grupo Pecam. Su primera etapa comprende más de 245 departamentos y diez locales comerciales, mientras que las siguientes fases prevén incorporar nuevas unidades residenciales.

La iniciativa contempla una financiación de hasta el 75% del valor de tasación del inmueble, con un plazo máximo de devolución de 20 años. Los préstamos están denominados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), cuyo valor se actualiza en función de la inflación, y cuentan con una tasa de interés fija del 4,20% nominal anual, adicional al ajuste de capital por UVA.

Federico Heiss, gerente de Banca Minorista del Banco Santa Fe, explicó que la tasa resulta de una articulación entre la entidad financiera y el gobierno provincial. "A ese 4,20% se llega con un subsidio por parte de la provincia y con un descuento por parte del banco", señaló. Según el ejecutivo, las tasas de referencia para los créditos hipotecarios UVA en el sistema financiero se ubican actualmente en torno al 7,5% anual.

Las consultas de los rosarinos

Respecto de la recepción inicial, Heiss indicó que comenzaron a registrarse consultas, principalmente de personas radicadas en el sur de Rosario. También mencionó interesados que se acercaron a sucursales de atención Premier de la entidad, entre ellas la ubicada en bulevar Oroño.

Por último, Heiss señaló que esta modalidad de financiación, orientada a un desarrollo inmobiliario específico, constituye una de las primeras experiencias recientes del banco. En ese sentido, mencionó que se encuentra en preparación un proyecto similar vinculado con la futura reconversión de la Villa Olímpica de Rafaela, donde también se prevé construir un complejo habitacional.

"Creo que a futuro puede llegar a ser un negocio replicable", sostuvo el ejecutivo, aunque aclaró que la actividad habitual de la entidad continúa concentrada en los préstamos hipotecarios tradicionales.

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La línea está destinada exclusivamente a la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente.

Los requisitos para acceder al crédito

La línea está destinada exclusivamente a la adquisición de una vivienda única y de ocupación permanente. Entre los requisitos se establece que los solicitantes deben ser mayores de 18 años y menores de 65 al momento de presentar la solicitud. Además, el plazo de devolución deberá finalizar antes de que el titular supere los 74 años.

También se exige acreditar al menos un año de residencia en la provincia de Santa Fe y, para los trabajadores en relación de dependencia, una antigüedad laboral mínima de 12 meses. Los asalariados deberán cobrar sus haberes a través del Banco Santa Fe, mientras que los monotributistas y autónomos tendrán que disponer de una cuenta y un paquete de servicios en la entidad.

El desarrollo cuenta con amplios espacios verdes alrededor y est&aacute; a corta distancia del Museo del Deporte.

El desarrollo cuenta con amplios espacios verdes alrededor y está a corta distancia del Museo del Deporte.

En cuanto a la capacidad de pago, el banco establece que la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos familiares. Para el cálculo podrán computarse tanto los ingresos individuales del solicitante como los de su cónyuge o conviviente. "Está abierto a todos nuestros clientes e incluso a quienes todavía no lo son y quieran vincularse al banco", explicó Heiss.

La operatoria para la compra

Una particularidad de la financiación es que permite adquirir unidades mientras el desarrollo inmobiliario todavía se encuentra en construcción. Según detalló Heiss, inicialmente se realiza una cesión del boleto de compraventa al banco, que funciona como garantía del préstamo. Una vez finalizada la obra e inscripta la propiedad, se constituye la hipoteca correspondiente.

El proceso de solicitud se realiza de manera digital, mediante un formulario específico disponible en la página web del banco. Allí los interesados pueden ingresar sus datos y obtener una primera precalificación crediticia. Posteriormente, la provincia verifica el cumplimiento de los requisitos vinculados con la residencia y los antecedentes de acceso a viviendas subsidiadas por el Estado.

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