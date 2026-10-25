La Capital | Negocios | jugos

Creó una empresa de jugos 100% naturales y ahora lanza una línea de bebidas proteicas

La nueva línea de Las Brisas está compuesta por tres sabores con proteína de colágeno, vitaminas B3, B6 y B12 y sin azúcar agregada. Además, proyectan lanzamientos de alimentos funcionales para los próximos meses

Azul Martínez Lo Re

Por Azul Martínez Lo Re

25 de octubre 2026 · 08:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Sergio Vázquez es fundador de la marca y logró consolidar Las Brisas en el país y comenzar un camino de exportación que tiene gran futuro.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Sergio Vázquez es fundador de la marca y logró consolidar Las Brisas en el país y comenzar un camino de exportación que tiene gran futuro.

Detrás de Las Brisas hay una premisa que guía el desarrollo de cada producto. Se trata de ofrecer alimentos saludables, elaborados con ingredientes 100% orgánicos y sin perder de vista la calidad. Con esa idea como punto de partida, la empresa que nació con sus jugos naturales ahora amplía su propuesta y desembarca en las bebidas proteicas, un segmento que busca aportar nutrientes esenciales a la alimentación cotidiana. Por eso, cada botella de 500 ml aporta 20 gramos de proteína de colágeno y vitaminas B3, B6 y B12, pero, además, no contiene azúcar ni TACC y tiene solo 80 calorías.

En diálogo con Negocios de La Capital, el dueño de Las Brisas, Sergio Vázquez, explicó que la nueva línea llega en tres sabores: naranja-frutilla, mango-maracuyá y lima-limón y que, mientras se afianza con este lanzamiento, ya prepara el estreno de nuevos alimentos funcionales que irán saliendo en los próximos meses. “Nos caracterizamos por lanzar productos antes de que el mercado los pida. Esta línea de bebidas a base de proteínas surge después de visitar dos ferias en Dubái y China. Allí vimos la tendencia positiva de todos estos suplementos que están llegando a la Argentina, con un marcado interés en proteínas, creatinas y electrolitos”, destacó el empresario.

El empresario traza los pasos que se vienen para la expansión de Las Brisas en el desarrollo de nuevas líneas.

El empresario traza los pasos que se vienen para la expansión de Las Brisas en el desarrollo de nuevas líneas.

Fue entonces este año cuando empezaron a trabajar en su formulación a través del departamento de Calidad y el área de Desarrollos. Esto no solo implicó actuar sobre la combinación de ingredientes, sino también encontrar la fórmula adecuada para lograr una bebida equilibrada en sabor y textura. Aunque la empresa utilizó la misma maquinaria que emplea para sus otras líneas, tuvo que incorporar ingredientes en polvo, como el colágeno diluible, y ajustar su integración con el líquido para garantizar una correcta homogeneización.

“Una cosa es incorporar el ingrediente correcto y otra es lograr que el jugo sea rico; en eso trabaja intensamente el equipo de desarrollo”, explicó Vázquez. En esa búsqueda, la empresa realiza testeos anónimos antes de cada lanzamiento para evaluar variables como la acidez, el dulzor y la densidad, y ajustar las formulaciones según las preferencias de los consumidores. Además, en la fábrica ubicada en la zona sur de Rosario y a cargo del jefe de planta, Luciano Vicente, se producen cerca de 200.000 unidades mensuales de jugos.

Éxito comercial

La respuesta del mercado, según el empresario, superó las expectativas iniciales y la demanda actual exige sostener un ritmo elevado de fabricación. El producto se suma a un portfolio que incluye jugos orgánicos con y sin azúcar, bebidas detox que fusionan frutas, verduras, hierbas, especias, también limonadas con superalimentos y mermeladas. Dentro de esa oferta, los jugos naturales son la línea más vendida, mientras que los productos detox representan aproximadamente el 15% de las ventas totales de la empresa.

Nuestros consumidores son lectores de etiquetas. El que agarra un producto sin leerlo no va a elegir el nuestro; el que lo elige busca qué tiene, ve el colágeno y lo entiende o si leés cualquiera de los de fruta ves que tienen únicamente fruta y agua e ingredientes naturales”, señaló Vázquez, quien agregó que, por esta característica tiene un valor un poco más elevado que el precio de los jugos estándar hechos casi en su totalidad de manera artificial. Mientras uno de estos últimos puede costar entre $1500 y $2000, la línea de jugos de frutas de Las Brisas se comercializa por $3500 la botella y la nueva etiqueta con proteínas por $4500.

Lila Griguelo, jefa de Calidad y Desarrollo de Las Brisas.

Lila Griguelo, jefa de Calidad y Desarrollo de Las Brisas.

La selección de proveedores también responde a la lógica de cuidar lo natural por sobre todas las cosas. Debido a los requisitos de la producción orgánica, Las Brisas trabaja con productores certificados de diferentes zonas del país. Por ejemplo, los cítricos provienen de Entre Ríos, arándanos y frutillas de Tucumán, peras y manzanas del sur y remolachas y espinacas de Buenos Aires. Esta red de abastecimiento les permite acceder a distintas materias primas y mantener la trazabilidad de los ingredientes.

Ganar espacio en las góndolas

La marca tiene presencia en grandes cadenas de supermercados, como Carrefour, con unas 700 sucursales en el país, y Cencosud, con aproximadamente 500. Además, es proveedor oficial de Shell en todas sus estaciones de servicio y abastece a 70 locales de Starbucks. La venta, en manos del jefe Comercial Joel Chinazzo, también se extiende a más de 100 distribuidores que llegan a dietéticas, almacenes, supermercados chinos y kioscos.

La empresa trabaja con frutas y verduras org&aacute;nicas para garantizar la m&aacute;xima trazabilidad de sus productos.

La empresa trabaja con frutas y verduras orgánicas para garantizar la máxima trazabilidad de sus productos.

En materia de exportaciones, hace aproximadamente tres años comenzó a comercializar sus productos en Uruguay y Chile y actualmente, trabaja en el registro de sus productos en Guatemala para iniciar operaciones en ese mercado. A esa expansión se sumó Paraguay, un mercado que la empresa logró abrir a partir de contactos generados en el Business Forum organizado por el Gobierno de Santa Fe. El acuerdo se cerró con una gran distribuidora de alimentos que vende tanto en Asunción como en el interior del país.

La presentación es otro de los elementos con los que la marca busca distinguirse en la góndola. Las Brisas utiliza botellas de vidrio porque el proceso de elaboración se realiza en caliente y requiere un envase capaz de resistir las temperaturas. La empresa decidió asumir ese costo adicional como parte de su estrategia de diferenciación. “Tenés que tener una imagen distinta a las marcas masivas, tratamos de ganar presencia con la funda, los colores, el envase. Toda la parte de comunicación y de imagen es indispensable para nosotros”, aseguró el empresario.

Lanzamientos en carpeta

Las Brisas trabaja en varios desarrollos que apuntan a ampliar su presencia en el mercado de bebidas funcionales y a sumar ventas durante la temporada baja, que va de otoño a invierno inclusive. En lo que es el segmento jugos, prepara la salida de una nueva línea de jugos de naranja 100% exprimidos, en alianza con un establecimiento en la localidad de San Pedro. Los productos estarán destinados tanto al canal retail como al gastronómico y se comercializarán en botellas y bidones.

Las bebidas proteicas se comercializan en botellas de 500 ml, pensadas para complementar la nutrición diaria o el entrenamiento.

Las bebidas proteicas se comercializan en botellas de 500 ml, pensadas para complementar la nutrición diaria o el entrenamiento.

Otro de los lanzamientos previstos es una línea de shots funcionales en formato de 100 mililitros, cuyo desarrollo apunta a una salida al mercado entre noviembre y diciembre. Las formulaciones incluirán ingredientes como cúrcuma, jengibre, L-teanina y aminoácidos, con propuestas orientadas a distintas necesidades de consumo, como energía, foco, relajación y apoyo digestivo.

Por último, entre enero y febrero, la empresa proyecta lanzar una línea de bebidas a base de polvos. La propuesta contempla dos grandes categorías, una primera integrada por infusiones y bebidas pensadas para el invierno como café con proteína, chai latte, matcha y "Golden Milk", una bebida conocida como leche dorada, con cúrcuma y jengibre y formulada sin lácteos. La segunda estará compuesta por "sticks", es decir, contenidos que se venden en sobres individuales como polvos para preparar bebidas orientadas a la hidratación, la energía o el foco.

Noticias relacionadas
Thiago Delbono, Hernán Raggio, Fabián Matassa e Ignacio Gerlo en el original puente de Pasacalle.

Pasacalle: el original boliche que atraviesa generaciones festeja 35 años

Andrés Acoroni lleva largos años operando en la industria del turismo y cuenta el valor de haber fundado una agencia que se consolida en Santa Fe.

Agencia santafesina cumple una década con casi 10 mil pasajeros transportados

Las más leídas

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Lo último

Creó una empresa de jugos 100% naturales y ahora lanza una línea de bebidas proteicas

Creó una empresa de jugos 100% naturales y ahora lanza una línea de bebidas proteicas

La ópera Macbeth debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

La ópera "Macbeth" debuta en el Teatro El Círculo con una rosarina como protagonista

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista

City Center Rosario celebró su aniversario con Eber Ludueña como protagonista

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

Obras en la plaza de la Cooperación, locales gastronómicos en planta baja de dos nuevos edificios y lo que vendrá en Berlín anticipan una nueva etapa para la cortada. Analizan ensanchar veredas para acompañar el movimiento

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

Por Nicolás Maggi
El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal
La Ciudad

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

La revancha de Milei, las señales de Bullrich y las tensiones en Unidos

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

El balotaje en Brasil es clave para América Latina y Estados Unidos

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Milei pidió quemar en la hoguera a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron
Política

Milei pidió "quemar en la hoguera" a periodistas y hasta sus propios legisladores lo cruzaron

Las más leídas
Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

Una explosión sacudió a un bar del centro rosarino y una empleada sufrió quemaduras

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

El fabricante de Fiat frena parte de la producción en Córdoba tras anticipar un posible cierre de plantas

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

En vivo: Central derrotó a un duro Huracán y quedó en lo más alto de la tabla anual

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Ovación
El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

El uno x uno de Central: Campaz e Ibarra hicieron que la bandera canalla flameara allá arriba

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

A Central nadie le quita el sueño: gran triunfo para esa loca ilusión de ser campeón

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Central les pasó la presión a Boca y Argentinos, está en playoff y en las copas del 2027

Policiales
Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria
Policiales

Hallaron un cuerpo en el río Paraná, a la altura de una guardería de Granadero Baigorria

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Balacera a la madrugada: dispararon cinco veces contra su casa mientras dormía

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Mataron a balazos a un joven de 20 años y una muchacha fue internada tras el crimen

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

La Ciudad
A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes
La Ciudad

A metros del Monumento asoma un minibarrio de casas rodantes

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

El futuro del pasaje Simeoni se piensa como paseo gastronómico

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

El tiempo en Rosario: domingo de chaparrones y lunes con temperatura casi invernal

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Rosario registró 11 casos de tuberculosis por semana en lo que va del año

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly
Policiales

Fijaron para el martes la nueva fecha de indagatoria a la partera Dolly

El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región

Por Miguel Pisano
La Regiión

"El avance de las obras de la Quinta de Funes es estratégico en la región"

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa
Policiales

Crimen del Chivo Saravia: a 5 años del golpe que expuso los vínculos de la barra leprosa

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra
Política

Romina Diez celebró el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana
Zoom

Qué ver en plataformas de streaming este fin de semana

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

Por Patricia Martino
Agro

Trigo: las decisiones que permiten un 20% más de rendimiento que el promedio nacional

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas
La Ciudad

La inestabilidad sigue presente antes de otro descenso de temperaturas

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Por Facundo Borrego
Política

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina
Política

Causa $Libra: la Justicia sobreseyó a Javier Milei y a su hermana Karina

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina
La Ciudad

Allanaron tres sanatorios de Rosario por la venta ilegal de fentanilo y morfina

Los concentrados en Newells: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti
Ovación

Los concentrados en Newell's: reaparece Gabriel Arias y no está Giannetti

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y el protagonismo: qué deberá ratificar en la recta final del torneo Clausura

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Por Facundo Borrego
Política

Políticos en redes: el Papa universitario, la concejala a la pasarela y el reto del senador

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda
Zoom

Es rosarina, fan de BTS y vendió sándwiches en el parque para cumplir su sueño de ver a la banda

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento
La Ciudad

La Justicia reveló que en Circunvalación faltan 976 luces y exigió a Nación el mantenimiento

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV