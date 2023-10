Los Pumas-Gales en la visión de Baetti: "Jugar en campo de ellos y tener defensa compacta"

Daniel "Banana" Baetti seguirá el decisivo partido de Argentina contra Gales por los cuartos de final de la Copa del Mundo en Rosario. Su trabajo como médico lo mantuvo en la ciudad por lo que a las 12 estará frente al televisor en su casa. Este notable ex jugador de Plaza, que integró Los Pumas durante años acredita como entrenador, junto a Marcelo Loffreda, el mayor logro histórico en una cita ecuménica: la medalla de bronce en Francia 2007. Para el ex medio scrum y full back, la clave de mañana debe pasar por un juego compacto y de extrema atención en defensa que permita que grandes jugadores crezcan en confianza. "Gales es un rival difícil pero no es imposible. No está en el nivel de Sudáfrica o Nueva Zelanda a los que es mucho más complicado ganarles. Soy optimista", dice.

Cuando nosotros éramos jóvenes la distancia con Gales era grande pero ahora estamos en paridad. Por más que es un equipo compacto, tiene sus falencias, no les veo estrellas superlativas y es más accesible que otros que están en esta instancia. Argentina debe concentrarse, a mi modo de ver, en tomar la iniciativa y ser más precisos en sus movimientos. Aunque creo que se fue mejorando, a veces hemos sufrido por un mal pase, una entrada equivocada o por utilizar el pie en un momento que es mejor otra opción. Como ventaja creo que los jugadores tendrán otra tranquilidad. Estuvimos presionados por el deber de clasificar pero se han sacado esa mochila. Esto no está ahora. Vamos a tener una Argentina distinta y si aprovechan sus momentos hay buenas chances de triunfo. Soy optimista.

Se nota que las ideas son muy buenas, pero tuvimos errores de manejo, pases mal dados, problemas en el control que terminan en knock on, a veces patear de forma inoportuna. Las imprecisiones han sido hasta ahora el lado flojo de este equipo. Nos han convertido muchos tries y en este partido va a ser imprescindible una defensa más cohesionada y atenta. Creo que allí se necesita hacer el mayor trabajo. Lo bueno de Argentina es que tiene un banco con gente muy experimentada. Lo tiene a Nicolás Sánchez o a Agustín Creevy que además de ser magníficos jugadores son personas clave en la visión de juego. También demostramos un muy buen juego de backs. Entre los forwards me gustó el modo en que entró Facundo Isa, que jugará mañana, cuando entró generó un quiebre. En el puesto de wing tanto Boffelli como Mateo Carreras están en un gran momento. El estado anímico de los jugadores será decisivo.

Algo muy debatido tiene que ver justamente con su puesto de jugador, la pareja de medios. Se habló de que Cubelli/Sánchez son jugadores muy experimentados y que habría sido buena su presencia como titulares por sobre los que vinieron jugando, Bertranou/Santiago Carreras. ¿Cómo lo analiza?

Mi opinión es que he visto falencias en la conducción del equipo a veces del medio scrum y también del apertura. Estoy hablando de pequeños detalles en grandes jugadores. Ahora han optado por Cubelli y me parece interesante, lo vi bien cuando jugó el otro día. Personalmente me hubiera gustado la experiencia de Sánchez como apertura. Lo digo con total respeto, para mí Santiago Carreras es un excelente jugador, ahora lo han puesto de apertura que no es su puesto original, pero nadie conoce mejor que los entrenadores los motivos de las elecciones de los que entran a la cancha.

¿Cómo se vive como entrenador el hecho de estar en cuartos de final de una Copa del Mundo? ¿Qué hace el staff, cómo son las horas previas, qué recuerda de su experiencia en 2007?

Como entrenador tuve una participación en 2003 cuando no nos fue nada bien y la siguiente en 2007 donde nos fue mejor de lo que imaginábamos. Estas últimas horas se consumen viendo videos sobre el rival, haciendo pequeñas reuniones con los jugadores y mostrando secuencias de las cosas que pueden ocurrir en el partido. Se busca un equilibrio entre hablar poco y de manera precisa y que los jugadores tengan muy clara la idea de juego. En nuestro caso (con Marcelo Loffreda) partíamos de la organización del juego en defensa porque tenía mucha incidencia en el planteo nuestro. Las características de los jugadores de 2007, con muy buenos defensores, nos hacía poner el peso de la estrategia en el momento en que el equipo está con la pelota. Creo que mañana contra Gales tenemos que ser muy sólidos, jugar en campo de ellos, que la defensa sea compacta y en evitar ser permeables en lo anímico cuando haya un agujero que el rival aproveche o cuando se pierda un tackle. Creo que mañana los chicos van a jugar como quisieron jugar el primer partido, contra Inglaterra y no se pudo. Pero insisto en la presencia de ánimo desde la constancia en la defensa. Si el equipo contrario hace tres fases de juego y eso se resiste la confianza crece. Lo digo pensando en que a Argentina le han metido muchos tries aunque estamos donde estamos porque hicimos más. Espero que sigamos marcando puntos como hicimos en todos los partidos. Esperamos que estos jugadores jueguen con la pelota como estén jugando pero que defiendan de la misma manera. Soy muy optimista.

¿Qué le parece Cheika como entrenador?

No lo conozco, pero todas las referencias de quienes sí lo conocen son muy buenas. Conozco sí mucho a sus dos principales colaboradores. Felipe (Contepomi) ha sido un excelente jugador de rugby pero lo he escuchado desde siempre afuera de la cancha y tiene un enorme conocimiento de este deporte. También Ignacio Fernández Lobbe. Ambos fueron jugadores titulares en 2007 y son para mí personas admirables que han dado todo adentro de la cancha pero son grandes referencias afuera.