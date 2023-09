Francia abrió su Mundial con un gran golpe sobre All Blacks

Antoine Dupont se lleva la guinda con los jugadores de los All Blacks tratando de detenerlo. Todo un símbolo del gran triunfo de Francia sobre All Blacks en el inicio del Mundial de Francia 2023.

Un try de Mark Telea avisó de entrada, a los 2 minutos, que los All Blacks estaban dispuestos a revalidar sus blasones y dar un golpe emocional a Francia. Pero Richie Mo'unga falló la conversión y Francia rápidamente se puso a tiro con el penal de Thomas Ramos a los 5 minutos. El mismo jugador francés puso arriba al local con otro penal a los 20' y dejaba en claro que estaba vivo y dispuesto a dar pelea.

En el inicio del complemento All Blacks volvería a golpear con el try de Mark Telea y nuevamente Mo'unga falló en la conversión. Y a los 55' Damian Penaud empezó a darle forma al triunfo francés con el try convertido por Ramos. El mismo pateador local falló a los 60' un penal pero no lo hizo a los 65' y a los 74'.