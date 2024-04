Nissan Leaf, el primer modelo de transición hacia un nuevo mundo

2 Posición de manejo.

Asiento de gran sujeción y confortable para viajes largos, pero no tiene regulación eléctrica y el volante no regula en profundidad. En general Nissan hace bastante hincapié en el confort de sus asientos y el Leaf no escapa a esta regla. Cómodo y de buena sujeción no te cansa en los viajes largos, pero por su precio debería disponer de regulación eléctrica y es increíble que aún no se pude regular el volante en profundidad. ¿Cuánto les cuesta agregarlo? ¿Alguien lo sabe?

Por otro lado, en algunos aspectos todavía se nota que es y ha sido un auto de transición. Para bajar costos hay soluciones antiguas como el freno de estacionamiento con pedal y el tablero de instrumentos que combina indicadores analógicos con digitales. Brinda mucha información y la más interesante es la que te va calculando el tiempo de carga de acuerdo a qué tipo de cargador estás usando. Por último, le vendría bien un apoyabrazos con portaobjetos.

nissan7.jpg Precio del Nissan Leaf en la Argentina: $115.348.500 pesos argentinos, equivalentes a 115.348,50 dólar blue.

3 Espacio interior y capacidad de baúl

Un viaje cómodo en familia. Cinco personas pueden disfrutar de un buen espacio interior y una capacidad del baúl lógica. Sorprende, que a pesar de ser un auto eléctrico no ofrezca un piso plano en las plazas traseras. Todavía parece que tiene que pasar el túnel de transmisión por ahí.

De cualquier forma, el buen espacio disponible está presente. En cuanto al baúl cuenta con una capacidad de 435 litros y respaldos rebatibles al 60/40. Eso sí, para lograrlo nos dejaron el inconveniente de una rueda de auxilio temporal, en medida 125/90-16, ubicada externamente debajo del mismo. Las titulares son 215/50 17.

4 Equipamiento

Se luce con el espejo retrovisor interior digital y calefacción en los asientos traseros. Sin dudas, los “chiches” que sobresalen son el espejo retrovisor interno digital y la calefacción de los asientos traseros. Dos elementos que no están disponibles en la mayoría de los autos.

Cuenta con apertura interna remota del baúl, levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, cámara de visión trasera, climatización automática de una sola vía y equipo multimedia de 8 pulgadas compatible con Android y Apple. Le falta un puerto USB-C.

Otra ausencia que se nota es la falta de un techo corredizo eléctrico. Por otro lado, en otros países dispone conexión WIFI con internet, plan de datos y la llamada de emergencia, que se exige de serie en otros países. En España, por ejemplo, Nissan se acaba de aliar con Vodafone Automotive para ofrecer a los clientes un nuevo servicio de localización de vehículos robados y Línea Directa asegurará los vehículos que cuenten con este sistema.

nissan8.jpg El tablero conjuga todo de manera clara y con mucha luz.

5 Motor

El eléctrico de la revolución. No soy Nostradamus, por lo cual anticipar cómo será el futuro para mí es imposible. Lo cierto es que dependiendo de cada país con sus recursos, subvenciones económicas e infraestructuras los autos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos puros son parte del futuro y de una nueva era en el automóvil. Lo más interesantes es tener las opciones.

El Leaf se comercializa en nuestro mercado con un motor eléctrico capaz de proporcionar 110 kw (equivalentes a una potencia de 149 CV). El torque máximo es de 320 Nm. Tiene una batería de ion-litio laminada de 40 kwh con 24 módulos de 8 celdas.

Alcanza una velocidad máxima de 145 kilómetros por hora y acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos. Tiene una buena elasticidad. Necesita 6,8 segundos para pasar de 80 a 120 kilómetros por hora. En cuanto a la carga de batería existen 3 posibilidades:

La más lenta es con el llamado cable de viaje o de emergencia. El auto te lo venden con este cable. Es para enchufarlo en tu casa, por ejemplo y va a demorar 20 horas. El llamado cargador de pared o Wall box tiene un valor promedio entre 1.800 y 2.000 dólares. Te lo instalan en tu casa y vas a tener el auto con la batería llena en 8 horas. Empresas como Chargebox te hacen la instalación. Por último, la recarga rápida, como podés encontrarla en estaciones de servicio de Shell o YPF, te permiten tener el 80% de la batería en 40 minutos.

nissan4.jpg La recarga rápida permiten tener el 80% de la batería en 40 minutos.

En cuanto a salir a la ruta, nosotros viajamos de Buenos Aires a Rosario, ida y vuelta, utilizando cargadores de ChargeBox y de YPF (semí rápidos y rápidos). La empresa Chargebox tiene una aplicación denominada EVjungle, que te podés descargar en tu celular y te va mostrando los diferentes puntos de carga que te vas a encontrar en el camino. En nuestras pruebas el Leaf gasto 14,7 kw cada 100 kilómetros en ciudad alcanzando una autonomía de 272 kilómetros. En la ruta podés hacer promedios de 200 kilómetros, por lo cual la autonomía todavía es limitada.

Tiene un modo económico para ganar algunos kilómetros y el sistema e-pedal. Podés manejar el auto utilizando solamente el pedal del acelerador y cuando lo soltás inmediatamente empieza a frenar utilizando el motor como generador cargando la batería, funcionando como un “freno regenerativo”.

En cuanto a los costos de electricidad habrá que ver cuánto te están cobrando en tu casa, especialmente ahora con los nuevos aumentos. Si vas a salir a la ruta empresas como ChargeBox, YPF y Shell Recharge cuando comenzaron eran gratuitas y ahora están cobrando membresías o cobrando por cada carga.

Las tomas de carga del auto están ubicadas en el frontal. El conector de la izquierda es para carga rápida mediante tensión trifásica mientras el de la derecha es el que

vas a utilizar en tu casa o cargadores de ChargeBox, aunque conviene aclarar que esta empresa también está comenzando a incorporar cargadores rápidos.

7. Caja y tracción

Automática de una sola velocidad y tracción delantera. En el eléctrico no hay caja de velocidades. Solo tiene una marcha y la marcha atrás. La respuesta es instantánea y si bien prefiere un andar sereno cuando pisas el acelerador a fondo te queda resto para maniobras rápidas.

La tracción en el caso del Leaf es delantera. En muchos autos eléctricos la tracción puede ser 4x4 adoptando otro motor.

8 Frenos y dirección

Buena distancia de frenado y una dirección eficiente. Los dos trabajan muy bien y cumplen su función. Por ejemplo, logró detenerse de 100 kilómetros a 0 en 39,6 metros. Nuestro límite son 40 metros. Pedal de buen recorrido y con buena graduación de la frenada.

La dirección logra un buen equilibrio entre la suavidad que necesitas en la ciudad para estacionar y otros malabares cotidianos, junto a un buen endurecimiento en la ruta.

8 Comportamiento dinámico

Confortable siempre. El confort de marcha es la prioridad en el Nissan y lo logra en todo momento. Han logrado un buen equilibrio de suspensiones. Es agradable de manejar en cualquier cirscunstancia.

9 Seguridad

En otros mercados tiene los 10 airbags de serie que pedimos. Acá llegaron 6, pero se luce por las ADAS. Lo van a leer en todos mis test. Los autos hace tiempo que ya deberían tener 10 airbags de serie. De hecho, el Leaf lo tiene en Estados Unidos, pero acá llegaron 6.

No vinieron los airbags de cabeza, los laterales traseros y los de rodilla para el conductor y el acompañante. En cambio, hay que elogiar sus ayudas a la conducción (ADAS). Cuenta con control de crucero inteligente, frenado de emergencia, alerta de tráfico cruzado, asistente inteligente de cambio de carril y asistente de luces altas, cámara de visón 360, detector de objetos en movimiento y alerta de conducción del conductor, entre otros.

10 Precio y garantía

Un precio fuera de este mundo y una garantía tradicional, pero inferior a los 6 años ó 150.000 kilómetros que te ofrece Nissan en la Frontier. Definitivamente lo peor del Leaf en la Argentina es el precio. ¿Cuál es el valor del Nissan Leaf en Estados Unidos? 28.140 dólares.

Precio del Nissan Leaf en España: hay una oferta especial por 23.900 Euros en versión Acenta, equivalentes a 25.613,75 dólares. Versión Tekna (similar mercado argentino) por 28.459 Euros, equivalentes a 30.499,65 dólares. Precio del Nissan Leaf en Chile: 44.942.849 pesos chilenos, equivalentes a 47.190 dólares.

A través del Credinissan plus su valor es de 36.990.00 pesos chilenos, equivalentes a 38.839,50 dólares. Precio del Nissan Leaf en Brasil: 298.490 reales, equivalentes a 58.620,55 dólares. Precio del Nissan Leaf en la Argentina: $115.348.500 pesos argentinos, equivalentes a 115.348,50 dólar blue.

Sin dudas, el precio del Leaf en la Argentina es un disparate. Como dice Manu Chao, nos produce infinita tristeza. Lo único que nos queda es transitar la avenida esperanza (palabras finales de la misma canción) para pedir que esto cambie de una vez por todas. En cuanto a la garantía ofrece 8 años o 160.000 kilómetros para la batería y 3 años o 100.000 kilómetros para el auto. Creo, que ya te que cobran más de 100.000 dólares deberían venderlo con la garantía de 6 años o 150.000 kilómetros como ofrecen en la Frontier.

En suma, con el Nissan Leaf la nueva era eléctrica ha llegado a la Argentina, pero lo ha hecho a un precio que está muy lejos de ser accesible.