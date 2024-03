Milei se refirió a la inflación de febrero: "Parece que está debajo del 15%, es un numerazo"

Asimismo, planteó que “las mejoras se están viendo” en la actualidad, y denunció que el gobierno de Alberto Fernández dejó a la Argentina al borde de la hiperinflación. “Ahora bien, el IPC en la tercera semana corría en 30% y en la última semana de diciembre terminó en 25%”, destacó.

>> Leer más: El gobierno pone presión a los supermercados por el IPC de marzo

“El 70% de los argentinos tiene en claro que estamos mal. Cuando miras las expectativas, el 20% creía que íbamos a estar mejor, en enero saltó a 30% y en febrero a 42%. Después vino el discurso, el 47% de los argentinos creen que vamos a estar bien en seis meses”, especificó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcronica%2Fstatus%2F1767562860668801262&partner=&hide_thread=false #HOY MILEI MANO A MANO CON CHICHE EN @CronicaTV



La primera entrevista en vivo y sin edición con el Presidente @JMilei, como nunca antes lo viste.



Hoy, a las 12, por la pantalla de Crónica https://t.co/lowKeQPgK1…#MileiEnCronica #ManoaManoConChiche #EnVivo… pic.twitter.com/DgBAXE82s0 — Diario Crónica (@cronica) March 12, 2024

El dato estadístico sobre la inflación de febrero será revelado por el INDEC en la tarde de este martes. La expectativa oficial de una caída mayor a las estimaciones del mercado se refuerza con la decisión del Banco Central conocida el lunes por la noche de bajar la tasa de interés de política monetaria desde el 110% al 80% (TNA).

Al respecto, el economista libertario anticipó que la inflación de febrero estará “debajo del 15%”, algo que calificó como “un numerazo”. En este sentido, aseguró: “La mejora la estás viendo, y la gente la está viendo”.

Por otro lado afirmó: “Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo, no me queda claro que si abro no tenga una corrida; prefiero esperar que cuidarme en salud”.