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Federación Agraria reclamó políticas para los productores y defendió al Inta

La presidenta de Federación Agraria pidió financiamiento y políticas públicas para pequeños y medianos productores. El gobernador santafesino reclamó un modelo federal y cuestionó la distribución de los recursos

Leonardo Stringaro

Por Leonardo Stringaro

29 de septiembre 2026 · 18:27hs
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La presidenta de Federación Agraria Argentina buscará un tercer mandato.

La presidenta de Federación Agraria Argentina buscará un tercer mandato.

En un auditorio que la aplaudió de manera constante y por momentos la vivaron, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, dijo que el desafío que tiene la política y sus instituciones pasa por virar hacia un modelo que sea inclusivo con fortalecimiento hacia las mesas por donde pasan las decisiones políticas. “Hoy estamos frente a un sistema endeble, donde no se están dando los espacios para el debate de las políticas agropecuarias vinculadas a la ley de semillas, seguros multi riesgos y el financiamiento para la producción”, cargó la dirigente.

En un discurso fuerte, la federada sacó a la luz el debilitamiento de Argentina en las transformaciones y el compromiso institucional en todos los ámbitos. Manifestó que el Congreso no está discutiendo temas centrales y –al mismo tiempo- centró sus reclamos no solo al poder ejecutivo sino en el Legislativo.

No escatimó en decir que los reclamos son escuchados, pero no se respetan los organismos que tienen años de gestión con políticas de Estado como el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), el Inta y otros que han sido tocados. “Queremos que haya continuidad en las entidades que hoy están dando los frutos de muchos años de trabajo, desarrollando ciencia, investigación, con cercanía hacia los productores y extensionismo”.

El pedido, que fue directamente dirigido al secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, profundizó el reclamo para no sigan dejando el cascarón de muchas instituciones, sino que impulsen financiamiento y políticas públicas para preservar lo estructural y el trabajo cotidiano.

Algo de lo cual tomo nota el funcionario presente en el Hotel Aristón de Rosario, y más tarde terminó respondiendo. Expresó que la baja de retenciones, el ordenamiento de la macro economía y la normalización del país dan respuesta a lo que pide el sector y la gente.

Cronograma oficial para el agro

Al mismo tiempo, Iraeta agregó que siempre que viene a Santa Fe lo hace para hablar realmente del campo. “Aún todo es complejo pero se va resolviendo y nosotros tenemos un cronograma de baja de impuestos para la campaña de granos gruesos porque el gobierno es absolutamente consciente del esfuerzo que hace el agro en cada ciclo agrícola”, subrayó agregando que las políticas de su cartera están hechas para que no existan más trabas hacia los que quieran crecer con eficiencia.

Iraeta, aprovechó el escenario para reanunciar las inversiones millonarias en las localidades Timbues, Bahía Blanca y otros lugares que impulsaran hacia una baja de costos en los insumos del campo y al mismo tiempo dinamizarán que nuevas empresas apuestan al sector.

A su tiempo, se anticipó a otros reclamos, expresando que se están concesionando las rutas nacionales, se avanzó con la hidrovía y se mejorará muchos más de la infraestructura del país, en poco tiempo.

“Vengo del campo y nada de lo que dice FAA me resulta extraño. Saben que todo lo que pueda hacer está en mi compromiso porque sé que el campo somos todos y la Argentina se va a recuperar con el campo”, agregó parafraseando al recordado Humberto Volando.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Rosario, Pablo Javkin se sumó y manifestó que la ciudad es la hija más natural del sector por su vínculo con el campo. “El gran cambio de Rosario fue en un complejo momento que tuvo la Argentina con la apertura de los puertos en el siglo pasado y agregó que los habitantes de Rosario se constituyeron con el gran complejo migratorio del mundo, que fue eje del desarrollo productivo de la región”, enfatizó y subrayó que en estos tiempos, la única forma de resolver los problema es el diálogo y el trabajo conjunto; algo que no cambia por más que cambie la tecnología”.

La provincia más productiva de Argentina

La mañana de este martes estuvo nutrida de fuertes discursos y duros golpes políticos y tuvo su momento cumbre con la palabra del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. El mandatario resaltó que sin seguridad no solo es muy difícil vivir sino también producir y mucho menos en la provincia más productiva de Argentina, dijo anticipando que el tema es eje de su trabajo e la región. “Soy nieto e hijo de productores que se fundieron con otros 64 mil hace un tiempo. Mi familia no logró recuperarse y tuvo que vender todo el campo”, recordó.

Pullaro alzó la voz y dijo que llegó el momento de "levantarnos hacia el orden nacional" y hacer valer la historia de la provincia. “Un modelo federal que fue lucha de Santa Fe durante años y hoy lo podemos reclamar porque producimos 1 de cada 4 kilos de carne; 1 de cada 3 dólares que genera el sector, la mitad de la producción láctea y el 80 % de la exportaciones, entre otras cosas”, enumeró al tiempo que indicó que todos esos recursos se generan solo para sostener un área que es el conurbano bonaerense, sin que nada vuelva al interior productivo.

Y fue más profundo, el gobernador dijo que en Santa Fe nadie piensa poner la plata en criptomonedas o llevarlas a un paraíso fiscal, sino que por el contrario, la mayoría tiene una visión a producir más si sobra plata.

En rigor, Pullaro se situó en el surgimiento de dos modelos nuevos en la economía del país; la minería y los recursos energéticos. “Estos nos van a dar el mismo recurso del campo dentro de 6 años. Hay que debatir juntos que se va a hacer con eso, como se va a administrar ese recurso y con qué nivel de eficiencia", puntualizó.

Al cierre, remarcó que el populismo corrupto ha destruido todos los recursos que debieron ser para los Argentinos; y planteó que el liberalismo actual no atiende los reclamos de los que habitantes de este país. Con urgencia pidió que se instalar este debate y se avance con una alternativa.

Este miércoles, pasado el mediodía, Andrea Sarnari iniciará su tercer año de mandato al frente de la Federación Agraria Argentina, tras la conformación de un nuevo Consejo Directivo de la institución. Si se lo propone, aún contará con otros 3 períodos más para alcanzar todos los cambios que le pidieron los pequeños y medianos productores federados de cara al año 2030.

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