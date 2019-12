"Importa lo que comen los niños, pero también dónde y con quién"

“Filiación, niñez y género en clave interdisciplinar”. Ese fue el título elegido para una jornada en la Facultad de Derecho de la UNR que contó con la participación de referentes del ámbito jurídico.

Más dialogó con dos de las disertantes: la doctora Marisa Graham —abogada, designada por el Congreso de la Nación con el cargo de defensora de niñas, niños y adolescentes— quien brindó una conferencia sobre “Identidad, origen y familia”, y Laura Pautassi —abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, doctora de la Universidad Nacional de Buenos Aires e investigadora del Conicet— , quien habló sobre “El derecho al cuidado en la agenda pública. Alcance e interdependencia con otros derechos”.

Graham dijo que decidió profundizar sobre identidad porque le interesa trabajar desde las perspectivas de las familias biológicas de niñas, niños y adolescentes provenientes de los sectores más vulnerables, “como se denomina con eufemismo a los más pobres”, explicó. Su charla también giró en torno al derecho a la familia, subrayando que “la deconstrucción clasista, devino en el derecho a una familia, y no a la mía en particular”. Esa “deformación”, consideró, es una lectura de clase. En relación a lo que ocurre cuando el Estado decide separar a un niño o niña de su familia (porque los padres no pueden hacerse cargo por ausencia de recursos materiales o motivos de otra índole) aseguró que debe ser una decisión que se tome en un caso excepcional o extremo. De esa manera mencionó que en el mundo hay casos de niñas y niños huérfanos a causa de una guerra o de catástrofes naturales como terremotos, tsunamis y huracanes pero en nuestro país, afirmó, “la adopción es casi exclusivamente por pobreza. No hay niños ricos adoptados por familias pobres: hay niñas y niños pobres adoptados por familias de clase media citadinas”.

La profesional también se refirió al proceso de autonomía progresiva en adolescentes y el impacto de las políticas neoliberales de los años 90, que se han reeditado en la actualidad. Sobre ello, fue contundente: “Las políticas de ajuste han impactado selectivamente y diferencialmente en niñas, niños y adolescentes”.

—Marisa, usted recién hablaba sobre el impacto de las políticas neoliberales en niñas, niños y adolescentes. Muchas y muchos terminaron en la pobreza e indigencia debido a este marco de exclusión. Teniendo en cuenta esa realidad, ¿qué lectura hace de la Asignación Universal por Hijo (AUH)?

—Me parece una herramienta buena. Necesitamos que se aumente la asignación universal por hijo y, por el otro lado, que las condicionalidades que tiene la asignación universal no sean punitivas. En Argentina tenemos 300.000 niñas y niños que pierden la AUH año a año porque sus padres o madres no pueden llevar la certificación de que cumplen esas condicionalidades hasta la oficina de la Ansés. Eso se da porque no tienen recursos o tiempo para ir, porque están trabajando. Yo voy a abogar para que esta política pública no sea arrasada por la inflación.

—Sobre la emergencia alimentaria, ¿qué piensa?

—Tiene una importante cantidad de iniciativas. Las niñas y los niños se siguen muriendo de hambre y también hay una cuestión a resolver con lo relativo a la obesidad y el sobrepeso: uno de cada 3 niños en nuestro país ingresa a la escuela primaria con esa enfermedad. La emergencia tiende hacia dos sectores, los comedores escolares y los comunitarios. Allí la ingesta es deficiente y no es sana. En las escuelas privadas también tenés los kioscos donde venden sándwiches, hamburguesas y panchos. El quid de la cuestión es cómo nosotros llegamos a las familias. Yo sigo apostando a la comensalidad familiar.

—¿Podría explicar esto?

—Me refiero a que no sólo importa lo que comen los niños, sino dónde lo comen y con quién. Hay algo de ello que tiene que ver con el espacio que posee la organización familiar para ese niño o niña; qué lugar ocupa en esas individualidades. La cocina es un lugar simbólico donde se resuelven cosas; en la familia también pasa. Esos olores de la infancia, sabores, recuerdos, hay que recuperarlos. Impacta mucho en la vida de los niños cuando faltan, porque los coloca en situaciones de riesgo.

—Debido a esa faltante a veces no tienen sentido de referencia y de pertenencia…

—Tal cual. Y además las y los chicos empiezan a ver trastocado su pasaje por la adolescencia. Por ejemplo, los varones se van de la casa para trabajar y las chicas muchas veces dejan la escuela porque se tienen que quedar con los más chiquitos o los abuelos, para que la mamá o el papá puedan salir a trabajar. Entonces se genera todo un trastocamiento donde ven acortado su pasaje por la niñez o la adolescencia por situaciones que no tienen que ver con ellos. Tampoco con su familia.

—Hablemos sobre el bullying, una problemática que afecta seriamente a los chicos y adolescentes. ¿Qué estrategias se pueden adoptar para revertirlo?

—Hay diversos espacios donde se da el bullying. Dos de ellos son los más mediatizados: el colegio y el club. Me parece que tiene que haber políticas institucionales y públicas: en la escuela hay que formular un protocolo y educación en derechos humanos. Esto último implica no sólo reconocer los derechos que tienen los chicos, sino también la responsabilidad que ellas y ellos tienen en relación a lo que les acontece y al cuidado de su propio cuerpo y el del otro. El bullying tiene que estar prevenido a partir de esas acciones, de la aceptación de lo diferente y lo diverso. Aún así, afortunadamente estoy notando un leve cambio de conciencia. Sobre todo en la nueva generación que termina la primaria e ingresa en la secundaria. Es mucho más inclusiva que antes. Esto es un avance importantísimo. Los clubes tienen que hacer lo mismo; tienen una cosa popular que propicia el intercambio y la socialización, por lo cual, las tarifas para acceder deben ser alcanzables.

—Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un niño o niña experimenta disforia de género. ¿Cómo se resguarda al infante en una situación así?

—Todo lo que está garantizado para adultos, debe también estarlo para niñas, niños y adolescentes. Hay que partir de dos cosas: primero, la autopercepción de cada persona en relación a su identidad sexual y, por otro lado, el derecho que tienen niñas, niños y adolescentes a ser oídos y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta. Escucharlos es sumamente vital.

Cuidar, ser cuidado y autocuidarse

Laura Pautassi trabaja por la inclusión del derecho al cuidado en la agenda pública. Desde su mirada feminista, la abogada postula que “el cuidado es un derecho humano en paralelo, a construir puertas adentro, en la casa, con relaciones de género equitativas”. En diferentes trabajos de rigor científico realizados a lo largo de años, la especialista propone desnaturalizar ciertos aspectos socialmente establecidos, como el hecho de que la mujer madre es la que debe cuidar al hijo. Esa lógica patriarcal y machista se contrapone a la necesidad real de que el hombre asuma su rol como proveedor del cuidado. “¿Por qué siempre se endilga a la mujer la necesidad de tener que cuidar a su hijo y no así al padre?”, cuestiona Pautassi.

—¿Cómo podríamos definir el Derecho al Cuidado?

—El Derecho al Cuidado nos atraviesa a todas y todos a lo largo de la vida. Cuidar es una de las funciones históricas centrales que sirvió para que la especie pudiera reproducirse. Es el trabajo que siempre han hecho las mujeres, ejerciéndose en el ámbito privado. Fue asignado a las mujeres históricamente porque hasta hace muy poco éramos las únicas que teníamos la capacidad de reproducir la especie. Hoy estas posibilidades han cambiado, pero en todo caso, esta aptitud biológica sirvió para generar una construcción cultural de que éramos las más aptas para cuidar.

—Totalmente machista y patriarcal.

— Sí. Además de patriarcal, con la asignación de lo privado, mientras los hombres se quedaban con el dominio de lo público. A lo largo de la historia las mujeres fueron cuestionando esta asignación que se les había conferido. Primero para que se visibilice como trabajo, después para que se vea el valor económico, porque se trata de reproducción de la fuerza laboral. El aporte extraordinario de las economistas feministas fue y es el de cuantificar el valor de producción económica. Argentina todavía no tiene esos cálculos, pero hay países como México que lo han calculado y llega a 23 puntos del PBI. Es un dato que falla en lo que implica valor al cuidado. De ese reconocimiento como trabajo, con importancia económica, también pasamos al reconocimiento del derecho al cuidado como un derecho humano fundamental. En realidad esto estaba en todos los pactos y tratados internacionales. Todos hablan del concepto de vida digna. No lo denominaban como cuidado; primero se hablaba de trabajo reproductivo, luego de economía del cuidado y luego nació el concepto de “care” (cuidado, en inglés). En 2007 se presentó un trabajo de mi autoría donde en un marco que es un órgano poco difundido, como lo es la Conferencia Regional Sobre La Mujer de América Latina y el Caribe, presentamos el concepto de que existe un derecho humano a cuidar, ser cuidado y al auto cuidado. Y eso lo determinamos aplicando una metodología que es el enfoque de derechos humanos. Allí hacemos un recorrido de lo que se conoce como corpus de derechos humanos, donde se interpretan los pactos y tratados.

—¿Qué rol debe asumir el Estado?

—El Estado ratifica pero después tiene que dar cuenta de cómo cumple. De todo ese corpus que te mencionaba, hay un montón de producción interpretativa, de obligaciones. Porque la característica para que sea reconocido como derecho es que active obligaciones positivas y negativas, para el Estado pero también para terceros. Ya de por sí, cuando tenemos hijas e hijos tenemos obligaciones, pero con los progenitores también. El reconocimiento se da en estas tres dimensiones: primero está el derecho a cuidar. Cuando hablo de ello, me refiero a que se requieren respuestas estatales para que se provea infraestructura de cuidado, elementos y posibilidades. Pero también el derecho a cuidar, por ejemplo, de quienes a veces no lo hacen: los varones. A veces ellos argumentan: “Yo quiero cuidar, pero nadie me deja”. Entonces yo hago siempre la misma broma y digo: “Miren, las mujeres nos hemos movilizado a lo largo de la historia de la humanidad. No vi nunca una marcha de los varones para ejercer su derecho al cuidado”.

—En el plano laboral esa desigualdad se da, por ejemplo, en el tema de las licencias. La de maternidad tiene diferente extensión que la del hombre.

— Exacto. Se requiere un cambio cultural importante para modificar esto. En la Argentina se fueron ampliando las licencias por paternidad. Después tenemos las parentales, que son para ambos. Se ampliaron de los dos días a diez. Está la norma y los hombres no suelen tomarse las licencias. ¿Por qué? Porque genera menos cansancio volver a trabajar, en vez de quedarse en casa cuidado al niño llorando. Las feministas siempre decimos que no hay que fetichizar la ley; es importante la norma pero necesitamos el cambio cultural. Una de las dimensiones es, entonces, que estén dadas las condiciones para cuidar. El otro es el derecho a ser cuidado. Esto es muy importante para la vida, porque al principio, si nadie te cuida no podés sobrevivir. Después pasás en corto tiempo a ser proveedor de cuidado y más tarde requerís ser cuidado. A las mujeres nos pasa que estamos toda la vida cuidando, generalmente somos más longevas y a veces terminamos solas sin que nadie nos cuide.

—La mujer trabaja cuidando a sus hijos y también lo hace afuera de su hogar, lo cual genera un desgaste físico y mental que muchas veces la excede. Allí también debería establecerse el derecho al cuidado.

—Totalmente. No sólo que no accede al cuidado, sino que muchas veces los varones no se hacen cargo de algo que siempre estuvo allí. No es algo novedoso, toda la vida tendría que haber sido más igualitario. En los últimos años se ha constatado que la tasa de actividad de las mujeres en América Latina se ha mantenido constante. Pero esa masividad de incorporación al mercado de trabajo no fue acompañada por una fuerte integración de varones al trabajo de cuidado. Por lo tanto, hay una prevalencia de enfermedades de la mujer en edades muy tempranas: afecciones ginecológicas e incluso oncológicas que guardan relación con factores de estrés. Eso remite a una crisis de cuidado.

—¿Qué tratamiento se le da actualmente a la crisis del cuidado en Latinoamérica?

—El tema estalló en la región por la desatención que hay. El fenómeno de los niños llave, que vuelven de sus casas solos y tienen las llaves colgadas en su pecho porque no tienen quién los reciba, es señalado como producto de una culpabilización social hacia la madre que tiene más horas de trabajo. Nunca es sobre el varón. La que aparentemente deserta de las tareas de cuidado para ir a trabajar es la mujer. Hay como una asignación naturalizada que hace que la mujer vive de manera sufriente; las tensiones son múltiples. Esto esta avalado con evidencia empírica, no son percepciones. Hay una serie de instrumentos estadísticos que se han construido en los últimos años que son las encuestas de uso del tiempo, una vara de desigualdad muy grande En estas encuestas se ha comprobado que las mujeres necesitamos el doble de tiempo que los hombres.

Hay que decir que en determinadas actividades la presencia de los varones no ha avanzado. Esto no está medido aquí, pero sí en otros países. Se mejoró en el hecho de que los hombres cuiden más a sus hijas e hijos, sobre todo en lo público y lo lúdico: juegan con ellos, cocinan, van al supermercado. Pero no limpian el baño, no planchan y no cuidan a sus progenitores. Ese es un dato fuertísimo en la región.

—Hace un tiempo en Rosario hubo un caso muy conocido de dos adultos mayores que fueron abandonados en un bar por su hijo. El hecho causó estupor y encima el hombre luego falleció. Quería preguntarte qué regulación hay con respecto al cuidado de adultos mayores.

—(Piensa). Más que regulación hay que empezar a pensar en la provisión pública. La temática de los adultos mayores es de gran importancia en la agenda, por la transición demográfica acelerada que tenemos. Vamos a llegar al año 2050 con una población fuertemente envejecida en Latinoamérica. Lo primero que hay que hacer es adoptar políticas públicas vinculadas a esta cuestión. Hoy el cuidado se resuelve para niños, personas con discapacidad y otros, por disponibilidad de ingresos. La oferta pública es muy reducida: en el caso de los niños que están en la primera infancia es muy baja: no alcanza a satisfacer necesidades. Si vos disponés de ingresos podés contratar a una persona para que asista. Si no, acudís a una red conformada por tu madre, suegra o cuñada, por ejemplo. En caso contrario estás muy complicada. Eso también determina una retracción de la mujer en el mercado de trabajo. En cuanto a las personas mayores, hay un déficit importante de políticas públicas, tanto de provisión institucional como de cohousing: esto último es algo en lo que se ha avanzado en Europa. También ocurre que hay personas autoválidas, pero sin ningún tipo de asistencia. Esto salió muy a la luz hace algunos en el caso del severo golpe de calor que causó miles de muertes en Francia. Más que regulación, insisto, debe haber políticas públicas de provisión. Hay que instalar este tema como algo central en la agenda.

—Uruguay adoptó hace unos años su Sistema Nacional de Cuidados. ¿En qué consiste?

—Lo que hicieron es generar una idea de sistema más visible para saber qué oferta hay dispersa, cómo logramos articularla sobre dicho sistema y, a partir de esa articulación, cómo empezar a trabajar e incorporar. Se hizo eje en dos poblaciones: niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Después, en personas con discapacidad y enfermedad. Entonces comenzaron a desarrollar un proceso de formación de cuidadores. Acá se está avanzando muy tibiamente en ello. Hay iniciativas muy interesantes en lo que respecta a cuidados de personas mayores a cargo de población trans, una demanda de ese colectivo que tiene muchos años. Está dando excelentes resultados, porque las personas mayores dicen que son fantásticos y que son los mejores cuidadores que han tenido, ya que, según relatan, tienen la fuerza de un varón y la dulzura de una mujer. Hay aceptación sin discriminación. Tenemos un montón de alternativas, pero mientras no haya una decisión política vamos a estar en serios problemas.

—¿Qué pasa con la organización social del cuidado en América Latina?

—Hay que decir que Latinoamérica es la región más desigual de la Tierra. Siempre se mide esa diferencia sólo por un componente: la distribución del ingreso. Lo que no se dice es que es la región más desigual por la injusta división sexual del trabajo y del cuidado. Ahí hay que interpelar a los varones, para que empiecen a cuidar también. No solamente el pedido es al Estado, sino también a padres, hermanos, etcétera. Ninguna niña o niño debería desertar de la escuela. Partimos de esa base.

—Suecia experimentó hace algunos años con una reducción de la jornada laboral a 6 horas diarias, lo cual dividió aguas en el país escandinavo ¿Es utópico pensar que en Argentina podemos llegar a reducir la cantidad de horas de trabajo para acceder a un cuidado y autocuidado más dignos?

—Son propuestas que se están empezando a considerar seriamente. En Francia, por ejemplo, no resultó la reducción laboral a 35 horas semanales, pero nunca hubo pruebas suficientes de por qué no funcionó. Europa ha ido yendo y viniendo con respecto a estas políticas. En los años sesenta y setenta la resocialización feminista que hicieron las mujeres nórdicas y europeas en general fue también una resocialización muy fuerte de los varones; lo que hoy llamaríamos deconstrucción. Los que se retiraron del mercado de trabajo eran ellos. Las mujeres estaban dispuestas a tener hijos porque se garantizaban las estrategias de cuidado en el marco de una pareja. Pero, ¿qué pasó? Con los años vieron que les afectaban su trayectoria laboral y volvieron a no tomar estas opciones. Entonces tuvieron que formular una cuarta generación de políticas, que son las que están generando ahora más fuertemente. Aun así, hay que decir que, actualmente, no están garantizados derechos reproductivos y sexuales para todas y todos. Y esa es una lucha que estamos dando. Por otra parte, cabe decir que es muy digno que quieras o no tener hijos. Todavía aparece en el imaginario social que es casi nuestro destino ser madres. Se dice: “Pobre, no tuvo hijos”. No tiene nada de pobre, esa persona quizás está feliz de la vida.

—La característica frase: “¿Los nenes para cuándo?”

—Totalmente. La decisión de no ser madre es difícil de sostener personal y socialmente. Lo que hay que generar es estímulos diversos para dicha lógica. Para finalizar, insisto: hay que incluir todos estos temas en agenda y realizar un cambio cultural muy fuerte. Esto es lo más dificultoso.