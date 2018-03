El aborto divide a los legisladores santafesinos

La postura de los diputados y senadores santafesinos frente al proyecto de ley que propone el derecho al aborto legal, seguro y gratuito es una muestra de lo dividido que está el escenario legislativo. Como pasa en otros distritos, las opiniones a favor o en contra no se explican solamente por la filiación partidaria sino también por creencias personales o lealtades territoriales. Más recabó todas las miradas:

Diputados de Cambiemos

Albor Cantard: a favor

"Estar a favor de la despenalización es muy distinto a estar a favor del aborto. La sociedad mira hacia otro lado para no ver una problemática social muy fuerte: la mortalidad por abortos ilegales. Hay que dar una discusión madura donde quienes están en contra de la despenalización no sean acusados de ser antimujeres y que quienes estamos a favor no seamos acusados de asesinos".

Luciano Laspina: no contestó

Lucila Lehmann: en contra

"Yo estoy siempre a favor de la vida, que se inicia desde el momento mismo de la concepción y está científicamente comprobado. Este es el primer derecho que tenemos como seres humanos. Es por eso que ninguna persona debería poder decidir si un niño tiene que vivir o no. La disyuntiva no es aborto sí o aborto no, sino evitar llegar a esa situación".

Gisela Scaglia: en contra

"Creo en la vida y en que el Estado tiene que proteger las dos vidas: la de la mujer y la del bebé. El Estado debe respetar el resultado del debate una vez que el Congreso llegue a un resultado, y creo que ese debate va a habilitar otra problemática que tiene Argentina en términos de salud sexual".

Gonzalo del Cerro: a favor

"La despenalización no es promover el aborto. Hay que trabajar en educación sexual e implementación de distribución gratuita de anticonceptivos en sectores sin cobertura social".

Lucas Incicco: en contra.

"Es un tema demasiado sensible para caer en blancos o negros. Mi postura no es dogmática ni cerrada, estoy dispuesto a escuchar. Nuestro sistema jurídico garantiza la vida desde la concepción. Estoy en contra de la despenalización".

Hugo Marcucci: sin definición

"Hay que abrir el debate y presentar una propuesta para una consulta popular vinculante. Hay cuestiones de conciencia y hay que ser respetuosos. Yo no voy a tener una posición hasta el debate y en función de eso se definirá."

Astrid Hummel: sin definición

"El debate sobre el aborto no se puede transformar en un planteo binario, blanco o negro. En lo personal no quiero que haya aborto porque estoy a favor de la vida, pero como legisladora tengo que ver más allá de mi opinión personal, porque detrás de los números de abortos clandestinos hay realidades, hay personas".

José Núñez: en contra

"Estoy a favor de la vida"

Diputados del peronismo

Agustín Rossi: a favor

"Voy a votar a favor de la despenalización del aborto, aunque en el bloque hay amplia libertad para expresarse sobre el tema."

Alejandra Rodenas: a favor

"Estar a favor de la despenalización del aborto no significa pensar en una ley que lo promueva. Implica una mirada abarcativa que vaya desde el respeto por el derecho a decidir más allá de las personales e intransferibles consideraciones éticas y creencias de cada individuo, hasta aquellas que ancladas en la democratización de la salud pública impliquen el resguardo que el Estado debe otorgarles a las mujeres".

Josefina González: a favor

"Al proyecto aún no lo vi pero yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. En este momento hay que defender la vida de las mujeres de menores recursos que se hacen abortos y mueren o quedan estériles porque no tienen plata para pagar una clínica privada".

Lucila De Ponti: a favor

"Soy firmante del proyecto y estoy a favor. Quiero destacar la fuerza y la contundencia del movimiento de mujeres que llevó al gobierno a habilitar el debate. Entiendo que la despenalización es un paso adelante en el reconocimiento del derecho de las mujeres a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo".

Alejandro Ramos: no contestó

Marcos Cleri: no contestó

Alejandro Grandineti: sin definición.

"Hay una improvisación del tema por parte del gobierno y eso es llamativo. Hoy ya hay casos de despenalización del aborto permitidos en Argentina. Hay muchos legisladores que no tienen una posición previa, ya que es algo que excede el marco de la representatividad de los legisladores".

Vanesa Massetani: en contra

"Este debate requiere una previa habilitación constitucional que hoy no está planteada. Aquellos que defienden el aborto lo presentan como una cuestión de salud pública, y a su legalización como única respuesta a una problemática social multicausal. Considero que el aborto no es una solución humanitaria".

Silvina Frana: en contra

"Es bueno que se comience a dar un debate serio sobre el aborto. Los Estados tienen la obligación de generar políticas para proteger la vida de ambos y contener a la mujer en lugar de castigarla. Las estadísticas sobre mortalidad materna no sólo revelan muertes por abortos clandestinos, sino que indican muertes por enfermedades derivadas de la pobreza. Personalmente estoy abierta al debate pero sintetizar la problemática en aborto sí o aborto no, es no dar una respuesta contundente".

Diputado Frente

Progresista

Luis Contigiani: en contra

"Mi posición es personal y no refleja la del Frente ni la del socialismo. Porque creo en la justicia, la solidaridad, la generosidad, la gratuidad y porque amo a la vida y la defiendo hasta el último suspiro que pueda dar, hay que proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Hay que caminar por una legislación por la vida, de la vida por nacer y de la mujer. Es obligación del Estado crear las condiciones sociales para que una mujer no necesite abortar".

Senadores (peronistas)

Omar Perotti: no contestó

Carlos Reutemann: sin definición

"Iré viendo cómo se desarrolla el debate y que proyecto viene al Senado".

María Sacnun: a favor

"Estoy a favor de la ampliación de la despenalización. Existe una necesidad de mejor educación sexual para decidir y de métodos de anticoncepcion para no abortar".