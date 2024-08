Los salarios de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario desafinan

Hay una gran cantidad de trabajadores de planta de la Orquesta Sinfónica que está cobrando por debajo de la línea de pobreza. Este dato no es menor considerando que los músicos deben encargarse del mantenimiento de instrumentos propios y esto puede resultar particularmente costoso.

Por otra parte, los utileros se encuentran en una situación compleja. Si bien hay cargos vacantes, quienes se encargan de armar la orquesta y poner todo lo necesario para que los músicos empiecen a tocar le facturan a la provincia como monotributistas. A su vez, el personal administrativo realizan tareas de una categoría que no tienen. "Hay personas realizando labores por encima de su cargo sin cobrarlo", afirmó Natalutti.

Además, hay trece músicos que concursaron y ganaron sus cargos para la orquesta el año pasado pero que todavía no fueron incorporados. "Es una tarea administrativa muy grande. Tenemos ganadores, se hizo el expediente y lo último que falta es la firma del gobernador. Sabemos que está hecho todo el circuito pero el gobernador no firma el decreto. Hace dos meses y medio están en su despacho. Es gente que no está trabajando".

El contrato del director de la Orquesta Sinfónica, Javier Mas, también se encuentra en el foco del malestar. "Su contrato vence el 31 de agosto y tenemos total incertidumbre sobre qué va a pasar. No sabemos si el contrato se va a renovar o no. Tampoco qué va a suceder con la programación que tenemos establecida. Por lo pronto, el 1 de septiembre no vamos a tener más director", apuntó.

Según explica el violinista, la orquesta acumuló distintos malestares que, este martes, decidieron visibilizar. "No queremos hacer paro, porque queremos tener contacto con el público para mostrar esta situación que estamos atravesando. Si la orquesta no toca nadie se entera, desaparecemos. La idea es seguir tocando, excepto que alguien se vea muy afectado", expresó Natalutti.

Por lo pronto, el miércoles y el jueves la orquesta se presentará en el teatro El Círculo con "Un réquiem alemán" de Johannes Brahms. El concierto contará con la participación del Coro Polifónico Provincial de Santa Fe dirigido por Virginia Bono y el Coro de la Ópera de Rosario dirigido por Horacio Castillo, así como la soprano Jaquelina Livieri y el barítono Alejandro Spies, en calidad de solistas. Ambas funciones son totalmente gratuitas y las entradas se pueden retirar, hasta dos por persona, el miércoles de 10 a 12.30 y de 16 a 20.

Por otro lado, en las primeras dos semanas de septiembre desarrollarán los conciertos didácticos, un clásico dentro de la programación de la orquesta. Allí asistirán unos 14 mil chicos de distintas escuelas de la provincia para disfrutar una música pensada para los más chicos. La continuidad o no del director está por verse pero la sinfónica está decidida a continuar.