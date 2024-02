Las panelistas de LAM le pusieron los puntos a Yanina Latorre: "Mala compañera"

Estas frases enfurecieron a las angelitas, quienes la enfrentaron en el medio del programa y le dijeron a Yanina que sus actitudes eran no eran de "buena compañera". La primera en expresar su enojo fue Maite Peñoñori, quien afirmó: “Vi el tape y la verdad es que me vengo bancando el ‘hate’ en Twitter (…) porque vos das por hecho que soy ‘K’ y no lo soy, aunque podría serlo”.

“Me subestimás, dijiste ‘Mirá Maite, que trabaja en La Nación y en Radio Rivadavia. Son lugares en los que nadie me dice lo que tengo que decir y tengo mucha libertad”, continuó la periodista, y agregó: “Que yo elija no hacer un periodismo extremo y no bajar línea todo el tiempo, no significa que sea ‘K’, Yanina. Mi estilo es ese y lo voy a mantener”

Marcela Feudale, otra de las "angelitas", también apuntó contra Latorre. "Nos estás juzgando, no me gusta que me ataquen y no me arroben", empezó "La Enana", y agregó: "No me gusta lo que haces, no tenés derecho a hablar de mí". "¿Por qué tengo que darte explicaciones a vos de lo que yo pienso?", le interrogó a Yanina.

yanina diego 2.webp Yanina Latorre publicó un comunicado en el que afirmó que su relación con Diego Latorre necesita un "aire".

Mientras discutían de los dichos de Latorre, se volvió a abrir el debate del conflicto Lali-Milei. Feudale expresó que las reiteradas críticas del presidente hacia Lali Espósito es "violencia institucional" y que es una "relación asimétrica de poder", y Yanina terminó coincidiendo.

Además, "La Enana Feudale" le dijo a Yanina que tenía una "doble vara" y que durante el gobierno de Alberto Fernandez, la panelista lo llamaba públicamente "Alverso", y Latorre negó esta acusación.

Toda esta conversación se dio en un tono álgido, bajo la mirada atenta de Ángel De Brito, quien se limitó a tomar mate en silencio, mientras las angelitas discutían.