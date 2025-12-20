Ya funciona en El Trébol el Juzgado de Distrito para causas judiciales del orden civil, comercial, laboral y familia

El cambio del otrora Juzgado de Primera Instancia significa que se pueden tramitar causas sin límite de monto, superando el tope que regía para los juzgados de circuito



Desde la última semana el Juzgado de Primera Instancia de El Trébol pasó a ser Juzgado de Distrito en lo Civil, Comercial y Laboral , en el marco de la transformación institucional dispuesta por el Poder Judicial de Santa Fe.

Sobre este cambio, el senador provincial Esteban Motta, indicó que “Este salto de categoría representa un hito histórico para la justicia del departamento San Martín, concretando un anhelo de la comunidad jurídica que se remonta a casi 30 años de gestiones y discusiones legislativas”.

La principal novedad es que, a partir de ahora, el nuevo Juzgado de Distrito tiene competencia amplia en materias civil, comercial, laboral y familia. Esto significa que se pueden tramitar causas sin límite de monto, superando el tope de $5.000.000 que regía para los juzgados de circuito.

También atenderá de manera integral procesos que antes no podía abordar, como quiebras, amparos, sucesiones y otros asuntos de mayor complejidad.

La transformación se enmarca en la implementación de la ley provincial de reforma judicial y en el plan escalonado dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que este 15 de diciembre completó la conversión de juzgados de circuito en distritos en varias localidades, entre ellas El Trébol.

El senador por el departamento San Martín, destacó que “este cambio no solo eleva la jerarquía institucional del juzgado, sino que también va a poder descomprimir el Juzgado de San Jorge que se encontraba con grandes demoras y saturado, fortaleciendo así el acceso a la justicia, para todo el departamento San Martín”.

