Villa Gobernador Gálvez: dejaron un mensaje amenazante en la Escuela Marambio

En declaraciones al móvil de la radio, el papá de uno de los alumnos, prácticamente en la puerta de la institución, contó: "Dijeron que apenas llegó la directora encontró una nota con una amenaza, y la llevó a la policía. Pero todavía no saben si van a dar clase a la tarde o no. Hasta ahora hay clases normal, pero acá nos vemos ni un patrullero”.

>> Leer más: Debutó el sistema Te Acompaño para evitar balaceras frente a las escuelas

El hombre contó también que fue él fue alumno de la misma institución y expuso el sentimiento de impotencia que frente a la amenaza que dejaron esta mañana frente al portón de acceso. "Esta escuela siempre fue tranquila, de traer a los chicos de afuera, de preocuparse por los alumnos. Pero por lo de hoy, ya se retiraron muchos chicos, viniron muchos padres”.

“A mí, como papá, me genera impotencia, me genera bronca. Yo salí de esta escuela. La conozco de cuando tenía tres salones y nos daban un mate cocido caliente. Me da bronca y no vemos una custodia, no vemos nada. Esto es culpa del Estado que nunca está, porque los profesores con poco hacen mucho”, afirmó.

La amenaza dejada esta mañana en la escuela Marambio de Villa Gobernador Gálvez se dio justo en el día en que se ponía en marcha el plan “Te acompaño” del gobierno que consiste en implementar corredores seguros para evitar hechos de violencia o de amenazas contra las escuelas de la ciudad. Se trata de una iniciativa que fue consensuada el último viernes durante la reunión que mantuvieron delgados de los gremios docentes con el ministro de Seguridad, Claudio Brilloni.