La Capital | La Región | Villa Constitución

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

La ciudad de Villa Constitución dio un nuevo paso en materia de seguridad con la realización de la licitación para la construcción de la primera etapa de la nueva sede del Comando Radioeléctrico UR VI

6 de enero 2026 · 16:00hs
Villa Constitución. El intendente villense Jorge Berti participo del acto junto a otras autoridades

Villa Constitución. El intendente villense Jorge Berti participo del acto junto a otras autoridades

La ciudad de Villa Constitución dio un nuevo paso en materia de seguridad con la realización de la licitación para la construcción de la primera etapa de la nueva sede del Comando Radioeléctrico UR VI, que estará ubicada en las inmediaciones del Parque Empresarial Constitución (PEC), sobre calle Doctor Silvestre Begnis entre Musto y Lassaga.

Esta obra estratégica representa una inversión pública clave y un nuevo logro de la gestión municipal, que continúa acumulando avances concretos en beneficio de la comunidad.

La futura sede permitirá optimizar la logística de las fuerzas de seguridad, contando con un espacio propio, moderno y descentralizado, lo que se traducirá en una mayor capacidad de respuesta y prevención para cuidar a los villenses.

El proyecto fue impulsado y gestionado de manera sostenida por el intendente Jorge Berti, quien destacó el trabajo articulado con el gobierno provincial y agradeció especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro; al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; a los funcionarios Georgina Orciani y Lucas Condal; al senador provincial Germán Giacomino; y al Concejo Municipal, que acompañó esta iniciativa sancionando la ordenanza de cesión de tierras municipales necesaria para su concreción.

En ese marco, el intendente Jorge Berti solicitó que durante la ejecución de la obra se priorice la contratación de mano de obra local, a igualdad de condiciones, siguiendo el criterio aplicado en otras obras públicas de la ciudad, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el empleo y el desarrollo local.

Con hechos y decisiones concretas, Villa Constitución sigue avanzando en inversión pública, fortaleciendo la seguridad y consolidando una gestión municipal comprometida con el bienestar de sus vecinos y vecinas.

Noticias relacionadas
El deterioro genera peligro latente en distintas carreteras nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe.

La provincia, durísima contra la Nación por las rutas: "Nos mintieron"

General Lagos. La comuna impulsa el gasoducto en un acuerdo entre el Estado, el sector privado y el sector sindical

General Lagos impulsa un gasoducto con un acuerdo inédito entre el Estado, el sector privado y el sindical

Colonia de Verano para mayores de 60 años. Las colonias ofrecen espacios de encuentro y socialización, generando ámbitos de esparcimiento, recreación y actividad física que promueven una vida activa, independiente y autónoma

Actitud Verano 2026: la provincia puso en marcha las colonias de verano para personas mayores

Roldán. El intendente Daniel Escalante y el gobernador Maximiliano Pullaro, en la inauguración de la Escuela de Verano

Roldán fue sede del inicio provincial de la temporada de Escuelas de Verano

Ver comentarios

Las más leídas

La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Lo último

El arco, un problema para Newells: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

El arco, un problema para Newell's: la lista de arqueros que pasaron los últimos 5 años

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales

Las ventas crecieron un 0,5% interanual, lo que reflejó un “consumo débil, con resultados inferiores a la Navidad", según las cámaras empresarias. Qué rubros perdieron y cuál fue el que sobresalió

Reyes Magos, sin magia para las ventas: el ticket promedio se desplomó 41,9% en términos reales
Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual
Policiales

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca
La Ciudad

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?
La Ciudad

¿Cómo es el nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La esposa de Malcorra rompió el silencio: Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado

La esposa de Malcorra rompió el silencio: "Si no sos prioridad lo mejor es dar un paso al costado"

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

El futbolista que se acerca a Newells le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

El futbolista que se acerca a Newell's le convirtió un gol en el Coloso y no lo gritó

Dueño del Ciudad de Rosario: Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos

Dueño del "Ciudad de Rosario": "Al barco lo compramos nosotros, pero es de todos los rosarinos"

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Ovación
Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina
OVACIÓN

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newells ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

Central y Newell's ya tienen fecha para sus debuts en la exigente Copa Argentina

La confesión de Messi sobre su salida de Newells: El club no tiene nada que ver

La confesión de Messi sobre su salida de Newell's: "El club no tiene nada que ver"

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Boxeo: La Princesita Bermúdez volvió a entrenar con la meta de buscar el cinturón mundial que le falta

Policiales
Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de una firma mafiosa
Policiales

Crimen de Agustín Rojas: su madre apunta a la expareja del joven y habla de "una firma mafiosa"

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: El plan principal fue un abuso sexual

Le robó a una joven en Echesortu, la mordió y huyó: "El plan principal fue un abuso sexual"

Condenan a Dalmacio Sapo Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Condenan a Dalmacio "Sapo" Saravia por narcomenudeo en Villa Banana

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

Robo en una mueblería: confirmaron quién mordió a la empleada en el video

La Ciudad
Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa
La Ciudad

Lluvia de arena en La Florida: llegan 50 barcos para rellenar y agrandar la playa

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: Vamos a limpiar el Heca

Javkin exoneró a los cuatro empleados condenados por robos de medicamentos: "Vamos a limpiar el Heca"

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

Programa de cardiopatías congénitas: cómo afectan a Rosario los cambios que impuso Nación

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

El Concejo Municipal propone un refugio para mitigar el calor con una propuesta cultural de verano

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas
POLICIALES

Un baleado en zona norte: la Policía halló en el lugar rastros de venta de drogas

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Por Morena Pardo
Zoom

Qué leer en 2026: novedades editoriales argentinas para todos los gustos

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina
El Mundo

Piden la extradición de Maduro para que sea juzgado en Argentina

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump
El Mundo

Petro convocó a marchar en defensa de Colombia tras las amenazas de Trump

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela
El Mundo

Delcy Rodríguez juró como nueva presidenta de Venezuela

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra
Policiales

Nicolás Wiñazki fue víctima de un robo: lo asaltaron en una casa en obra

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca
Información General

Anmat: sacan del mercado una leche de fórmula y alimento para bebés de una reconocida marca

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos
Información General

Cayó una avioneta en Las Grutas: un empresario de Arroyo Seco y su esposa resultaron heridos

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Primeros Exportadores ya ayudó a que 50 empresas rosarinas vendan en el exterior

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol que podría terminar con tormentas aisladas

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria
La Ciudad

En los próximos días vuelve el peaje en el puente Rosario-Victoria

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana
Información General

Dos turistas argentinos fueron detenidos por robar whisky en Copacabana

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida de Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo
Zoom

Festival caliente en Deán Funes: Los 4 de Córdoba cruzaron al locutor en vivo

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC
Ovación

Los Messi ponen en marcha la ilusión en el fútbol argentino con Leones FC

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario
La Ciudad

Messi recibió una de las medallas de la celebración del Tricentenario de Rosario

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: cortaron el tránsito entre Pinamar y Ostende

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca jugará un amistoso con Millonarios para homenajear a Miguel Ángel Russo

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero
Información General

Condenaron a diez personas que afirmaron que la esposa de Macron era transgénero