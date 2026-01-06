Villa Constitución licitó la nueva sede del Comando Radioeléctrico

La ciudad de Villa Constitución dio un nuevo paso en materia de seguridad con la realización de la licitación para la construcción de la primera etapa de la nueva sede del Comando Radioeléctrico UR VI

Esta obra estratégica representa una inversión pública clave y un nuevo logro de la gestión municipal, que continúa acumulando avances concretos en beneficio de la comunidad.

La futura sede permitirá optimizar la logística de las fuerzas de seguridad, contando con un espacio propio, moderno y descentralizado, lo que se traducirá en una mayor capacidad de respuesta y prevención para cuidar a los villenses.

El proyecto fue impulsado y gestionado de manera sostenida por el intendente Jorge Berti, quien destacó el trabajo articulado con el gobierno provincial y agradeció especialmente al gobernador Maximiliano Pullaro; al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; a los funcionarios Georgina Orciani y Lucas Condal; al senador provincial Germán Giacomino; y al Concejo Municipal, que acompañó esta iniciativa sancionando la ordenanza de cesión de tierras municipales necesaria para su concreción.

En ese marco, el intendente Jorge Berti solicitó que durante la ejecución de la obra se priorice la contratación de mano de obra local, a igualdad de condiciones, siguiendo el criterio aplicado en otras obras públicas de la ciudad, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el empleo y el desarrollo local.

Con hechos y decisiones concretas, Villa Constitución sigue avanzando en inversión pública, fortaleciendo la seguridad y consolidando una gestión municipal comprometida con el bienestar de sus vecinos y vecinas.