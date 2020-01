Vialidad interviene ante la urgencia por el puente de la ruta 11 en Timbúes

Un gran revuelo se desató cuando el presidente comunal de Timbúes, Amaro González, anunció que había tomado "la decisión política" de reparar con recursos propios la traza del puente que une el departamento San Lorenzo e Iriondo, sobre la ruta nacional 11. En ese sentido, la semana pasada el gobierno de Timbúes intimó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) para que realice una pronta reparación en el puente que cruza el rio Carcarañá o, en caso contrario, éste miércoles comenzarían las obras por su cuenta. El pedido se frenó y ayer al mediodía acudieron dos ingenieros: uno del organismo nacional y otro de la empresa a cargo del mantenimiento en la zona quienes adelantaron que los trabajos se realizarán antes de marzo. Con este anuncio pusieron paños fríos a la controversia.

Por razones de jurisdicción legalmente la comuna no tenía permitido realizar los trabajos pero el compromiso asumido con los vecinos le indicaba lo contrario a la administración local. No obstante, González decidió notificar oficialmente con un plazo de 48 horas hábiles previo a comenzar las obras. Y a último momento, todo cambió.

Justo al límite de cumplirse, cuando la maleza de la zona de alrededores ya estaba limpia, las maquinarias timbuenses preparando el terreno y los vecinos aguardando el despliegue del operativo de la Guardia Urbana para garantizar el paso ordenado, sonó el teléfono. Ayer a la mañana cuatro trabajadores técnicos arribaron y anunciaron la respuesta gubernamental.

Por la mañana dos ingenieros sigilosos evaluando la estructura, y cerca del mediodía se concretó la reunión con las autoridades regionales. Fundamentalmente se estableció que hay una empresa a cargo de la reparación con un contrato vigente y dispuestos a realizar la reparación pero que para comenzar necesitan la priorización del organismo que deberá evaluar las necesidades y coordinar con las fuerzas zonales el operativo.

La sensación fue dual: Por un lado desilusión, todos esperaban que de una vez por todas el puente esté óptimo para el paso. Pero además, la amargura de saber que estaban allí porque hubo un sacudón por parte de los locales y no la convicción de que era necesario repararlo.

El presidente comunal de Timbúes no tardó en hacérselo saber a los representantes presentes: "Entendemos que no es nuestra jurisdicción, somos un gobierno local, pero los pueblos atravesados por la ruta 11 estamos a la espera de las obras de mantenimiento que la DNV no hace. Tienen concesionado el sector con distintas empresas, pero en los seis años que llevo de gestión no vi jamás que taparan un bache y en éste puente que tiene en vilo a toda la comunidad de la región y a los transportistas, absolutamente nada".

A su lado estaba el presidente comunal de Oliveros, Martín Calori, con quien comparten la jurisdicción e intranquilidad en ambos extremos.

El puente que cruza el río Carcarañá tiene 71 años y 65 metros de extensión. Sin dudas fue diseñado para otro tipo de carga y sin el crecimiento exponencial de los puertos del gran Rosario. "No es menor la cantidad de tránsito que pasa por esta zona, casi el 65 por ciento de las divisas que ingresan al país", reclamó González y avanzó que volverá la semana próxima a Buenos Aires para que los funcionarios correspondientes tomen la decisión política de ponderar la obra.

Por su parte, el ingeniero de la DNV, José Silva detalló: "Hay tres aspectos que se estudian del puente: hidráulica, estructural y vial, la parte más comprometida es la vial. Es sobre todo la carpeta de rodamiento y las juntas las que están en mal estado. La empresa Obring tienen previstas obras de reparaciones menores". El alcance del acuerdo es por un año, con extensión a seis meses más y consisten en labores de mantenimiento, bacheo, intervenciones puntuales en carpetas asfálticas y las juntas del puente.

Significa entonces que hay una firma con la obligación de concretar las obras desde Timbúes hasta Santo Tomé: "Hay un contrato de obra modular. Se debe hacer un plan y ver en qué momento es conveniente realizar la obra. Hay opciones de dejar una mano de paso a transporte liviano, y otra de intervenir rápidamente y cortar totalmente. Hay que ver los costos beneficios, la comunidad va a tener que tener paciencia mientras estén las obras", indicó el profesional.

En consecuencia, le requirieron a Timbúes que aguarde porque hay un responsable de ejecutar los arreglos pendientes. El presupuesto que contempló la comuna estaba valuado en 3.865.000 pesos, y abarca cincuenta metros de calzada antes y después, la reconstrucción del asfalto sobre la traza interjurisdiccional y reforzar las juntas. Al tiempo que reconoció que "las juntas tienen problemas porque están rotas, el golpeteo de la constante vibración no es bueno. No es gratuito porque hace que se dañe, pero la losa estructural por lo que vimos no tiene problemas".

No se va a caer

Ante la preocupación inminente de los vecinos por el presunto peligro de derrumbe, Silva enfatizó: "El puente no se va a caer, no tiene un compromiso estructural, quiero llevarle tranquilidad a la comunidad". Y agregó que "en septiembre la DNV contrató a la Universidad Nacional de Córdoba para que haga un estudio específico de la verificación general del puente. Contemplaba analizar la estructura, la composición del hormigón, la armadura. Para eso se tuvieron en cuenta los planos del puente, se hizo un modelado con un programa en computadora y se verificó si el puente resiste al paso de cargas. El ensayo dio resultados muy satisfactorios".

En este contexto, el gobierno de Timbúes confió que aguardará que se realicen las tareas pendientes tal como está el compromiso, aunque gestionará que sea lo antes posible. Y afirmaron que en caso de no realizarse en los plazos establecidos no dudarán en comenzarlas. En paralelo, ya colocaron las columnas correspondientes para colocar en el área iluminación led.

Para el arreglo habrá que esperar, y el debate todavía no llegó al proyecto de solución alternativa para la construcción de uno nuevo para el transporte liviano y de pasajeros, que de seguro, llevará otro capítulo.

En vilo Los usuarios alertaron por el estado general del puente. Temían que colapsara ante el alto tránsito.