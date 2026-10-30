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VGG refuerza la presencia territorial y las tareas preventivas ante el fenómeno climático de El Niño

Equipos municipales recorren los barrios La Resistencia, La Ribera y Las Tres Vías relevando necesidades, brindando información preventiva y acercando herramientas

30 de octubre 2026 · 15:02hs
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Se articula el abordaje territorial y social con los trabajos de mantenimiento urbano

Se articula el abordaje territorial y social con los trabajos de mantenimiento urbano, entendiendo que la prevención requiere tanto de intervenciones sobre la infraestructura como del acompañamiento y la información a la comunidad.
VGG refuerza la presencia territorial y las tareas preventivas ante el fenómeno climático de El Niño

VGG refuerza la presencia territorial y las tareas preventivas ante el fenómeno climático de El Niño

VGG refuerza la presencia territorial y las tareas preventivas ante el fenómeno climático de El Niño

La Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez continúa fortaleciendo su presencia territorial en los barrios de la ciudad, con acciones de cercanía y prevención ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al fenómeno climático “El Niño”.

En este marco, durante las últimas cinco semanas, trabajadores municipales recorren los barrios La Resistencia, La Ribera y Las Tres Vías, donde se han abordado a más de 1.400 personas y 760 animales.

El objetivo es mantener un contacto directo con los vecinos, conocer sus necesidades, informar sobre posibles situaciones de riesgo y acercar herramientas y servicios que contribuyan a la prevención y al cuidado de las familias.

Información sobre el fenómeno climático

A través de las áreas de Desarrollo Humano y Salud, los equipos municipales brindan información de utilidad, realizan relevamientos territoriales y acercan servicios como la vacunación, facilitando el acceso de los vecinos a las prestaciones municipales sin necesidad de trasladarse a otras zonas de la ciudad.

Con respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, informó: “El intendente Alberto Ricci nos indica constantemente estar cerca de los vecinos y reforzar la presencia territorial, y por eso durante estas 5 últimas semanas estuvimos trabajando en los barrios ‘La Ribera’, ‘La Resistencia’, y ‘Las tres vías’”.

“Allí, a través de las áreas de Desarrollo Humano y Salud hemos atendido a más de 1400 personas entre atenciones médicas, vacunaciones y censo, y también trabajamos con más de 760 mascotas con vacunaciones, desparasitaciones y esterilizaciones”, agregó Culasso.

El Niño y la prevención

Al mismo tiempo, destacó que “las cuadrillas municipales de Obras Públicas y Servicios Públicos siguen con tareas de prevención como limpieza de desagües, canales y zanjones en diferentes puntos de la ciudad”.

Estas acciones forman parte de una estrategia de trabajo que prioriza la cercanía con la comunidad, el conocimiento de la realidad de cada barrio y la anticipación ante posibles contingencias climáticas. La presencia en el territorio permite identificar situaciones particulares, escuchar las inquietudes de las familias y fortalecer los canales de comunicación entre el Estado local y la ciudadanía.

En paralelo, el municipio lleva adelante trabajos preventivos de infraestructura y mantenimiento mediante las secretarías de Obras Públicas y de Servicios Públicos. Las tareas incluyen la desobstrucción de zanjas y desagües, la limpieza de canales y otras intervenciones destinadas a favorecer el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos, tanto en los sectores relevados como en distintos puntos de Villa Gobernador Gálvez.

De esta manera, el gobierno municipal articula el abordaje territorial y social con los trabajos de mantenimiento urbano, entendiendo que la prevención requiere tanto de intervenciones sobre la infraestructura como del acompañamiento y la información a la comunidad.

“Con equipos municipales en los barrios y tareas preventivas en marcha, seguimos trabajando para anticiparse a posibles complicaciones, atender las necesidades de los vecinos y fortalecer la capacidad de respuesta de la ciudad ante los fenómenos climáticos”, concluyó la secretaria de Gobierno.

Acciones en los barrios de VGG

En el barrio “La Resistencia”, se han atendido a 135 personas, vacunado a 197 y se relevaron 123 familias para conocer sus necesidades y brindar información; en cuanto a la salud animal, se esterilizaron a 74 mascotas –perros y gatos– y 129 fueron vacunados y/o desparasitado.

En la zona popularmente conocida como “Las tres vías”, se atendieron 101 personas, se vacunaron 152 vecinos y se relevaron 55 familias; en tanto, en lo que respecta a salud animal, se esterilizaron 61 mascotas y 171 fueron vacunadas y/o desparasitadas.

Y en barrio “La Ribera”, se han atendido 165 personas, 282 fueron vacunados, y se censaron 171 familias. En lo que respecta a salud animal, se han registrado 358 intervenciones, de las cuales 94 fueron esterilizaciones, y el resto –264– entre desparasitaciones, atenciones y vacunaciones.

>>Leer más: Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

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