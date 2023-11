Venado Tuerto: autorizan que un religioso acusado de abuso sexual viaje a España

Se trata del ex director de una escuela que fue denunciado por cuatro alumnas. La Fiscalía se opuso al viaje. Bronca e impotencia de las familias de las menores, que temen no regrese al país

"Cómo le explico a mi hija que a la persona que abusó de ella la están premiando con un viaje España" , se pregunta Débora Cieri, la madre de una de las cuatro alumnas que denunciaron por abuso sexual al hermano Pedro, ex director del nivel primario del Sagrado Corazón de Venado Tuerto . La jueza Paula Borello aceptó la solicitud del imputado y lo autorizó para salir del país por 50 días. Tanto la querella como la Fiscalía se opusieron y reclamaron "perspectiva de género" en el caso.

La decisión generó bronca e indignación entre las denunciantes y sus familiares, quienes aseguran que "cada vez que pasan estas cosas, las revictimizan". Allegados a las chicas y militantes de organizaciones feministas siguieron la audiencia y rechazaron inmediatamente la decisión judicial. Temen que aproveche el viaje y no vuelva al país para ser juzgado.

En diálogo con La Capital, la mujer contó que la chica "tuvo y tiene muchas secuelas psiquiátricas" y que al enterarse del viaje de su abusador entró en un ataque de nervios y llanto. La adolescente estuvo presente en los tribunales, pero prefirió no ingresar a la audiencia. Fueron sus padres los que informaron el fallo. "Qué le va a explicar la jueza, que le dio el permiso porque se porta bien y tiene buena conducta después de haber abusado de ella y un montón de niñas. Es inexplicable", reclamó.

venado tuerto 2.jpg

"Si bien hay cuatro denuncias formales por las que vamos a ir a juicio, hay muchos casos más que no pudieron prosperar porque los padres no quieren exponer a sus hijos", contó la mujer. En ese sentido, precisó que recibió "un montón de testimonios" en contra del religioso y reconoció que "exponerse a un proceso judicial es muy complicado y no todos están preparados para afrontarlo".

>> Leer más: Un religioso de un colegio de Venado Tuerto fue denunciado por abuso sexual

Tras conocerse la decisión de la jueza, la fiscal Florencia Schiappa Pietra manifestó su descontento. "Venimos pidiendo todo lo contrario a lo que resuelve la jueza, sinceramente no hay perspectiva de género en el tratamiento de esta causa, se la está abordando como si fuera el hurto de un teléfono celular. La jueza (que antes fue fiscal), aplicaba esta perspectiva en casos muy similares con pretensiones de prisión preventiva", cuestionó en diálogo con medios locales.

Schiappa Pietra planteó tras la audiencia que no es habitual que "exista un caso donde hay tantas víctimas con el imputado en libertad". También indicó: "Hoy presentamos la acusación pidiendo una condena de 16 años de prisión, más allá que la jueza todavía no pudo analizar esta acusación, sí hubo varias audiencias ante ella con pedido de prisión preventiva, se apeló esa resolución y la jueza ya conoce las condiciones de esta causa y cómo se inició".

Asimismo, recordó que cuando la causa inició, en 2021, la primera víctima "no estaba en condiciones psíquicas de declarar" pero que actualmente cambiaron las circunstancias y el acusado "debería estar en prisión, porque además se realizaron tres audiencias imputativas más porque son cuatro las víctimas".

Los detalles de la causa

Tras la denuncia de Débora, la primera, el religioso fue imputado por abuso sexual simple, agravado por la guarda. Al mismo tiempo, se determinó el impedimento de tener menores a cargo en ninguna institución. Fue en ese momento que renunció al cargo y se fue de Venado Tuerto a Buenos Aires.

Meses más tarde se sumó una nueva denuncia por abuso sexual simple. Se trata de una nena que en 2019 cursaba 6° grado en la institución, y que en ese mismo año sus padres decidieron cambiarla de establecimiento educativo.

Hace poco menos de un año, el 21 de diciembre del año pasado, se realizó una audiencia pública en la que se supo que se habían sumado dos nuevas denuncias. Es decir, que son cuatro las menores que denunciaron el accionar de Pedro O.

Colegio Sagrado Corazón Venado Tuerto (2).jpeg

La fiscal definió el primer caso como "abuso sexual simple gravemente ultrajante agravado por la guarda". Mientras que los tres restantes fueron caratulados como "abuso sexual simple agravado por la guarda".

Los testimonios de todas las víctimas relatan situaciones de abuso por parte del entonces director de la escuela, además de insultos y maltrato psicológico. "Los testimonios de las chicas coinciden al 100% en cómo era el modus operandi, no sé que más quiere la jueza", insistió Débora.

Por último, expuso: "Desde que empezó todo esto me muevo, investigo, voy y vengo, hablo con la prensa, organizo marchas, sino todo esto queda en la nada. Todo esto es porque visibilizamos el caso y aparecieron las otras denuncias".