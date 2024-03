Vecinos de Ybarlucea culpan a campos y desarrollos inmobiliarios por la inundación

"Hace 32 años que vivo acá. El agua no llegó a mi casa, pero tengo una vecina que tuvo que irse de su casa con su nena porque no podía estar . Ya sabe que perdió todo", detalla a La Capital un hombre de 32 años que vive en las inmediaciones del arco de ingreso a la comuna.

Durante la recorrida de este medio, las reacciones de los vecinos fueron variables pero sí se repitió el testimonio de que este escenario ya se replicó varias veces. Las imágenes de hombres y mujeres tratando de sacar agua con secadores de piso, intentando bloquear el paso del agua con bolsas de arena y hasta un auto atado a una reja por temor a que se lo lleve una eventual correntada fueron parte de lo que se captó en las calles de Ybarlucea.

inundacion ybarlucea Los vecinos tuvieron que salvar lo que pudieron, subiéndolo a mesas o a pilotes caseros. Diego, en su casa. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Dentro del barrio, varias calles estaban cortadas por los propios vecinos con cintas plásticas o con containers para evitar el oleaje de los autos, que sólo devuelve el agua hacia el interior de los hogares.

Sin conectividad

A la llegada del agua también se le sumó el corte de los principales servicios: durante el sábado no hubo luz, agua ni señal de celulares.

Con la mirada puesta en un grupo de chicos que usaba un bote para divertirse en las inmediaciones del Club Social y Deportivo Ybarlucea, Marisa, vecina de la comuna desde hace 40 años, cuenta que no es la primera vez que pasa esta situación.

inundacion ybarlucea Vecinos de "la grasería" intentan llegar a sus casas, con el agua por encima de la cintura. Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Junto a ella, otro vecino comenta que hace el tramo desde la comuna hacia Funes todos los días y ve cómo los nuevos desarrollos y los campos de esa zona "tiran toda el agua para este lado, ya sea para que no se inunden esos barrios o que los cultivos no se echen a perder". De fondo, se ven cuatro personas abriéndose paso entre el agua, que le llega por encima de la cintura, para llegar a avenida Rosario, paralela a las vías del tren.

En esa zona, los vecinos consultados por este medio aseguran que los desbordes de zanjas y canales comenzaron después de la lluvia, cuando se intensificó el escurrimiento del agua en zonas aledañas.

"No apareció nadie", afirma Diego, cuñado de Sergio, cuando se le consulta sobre las ayudas para el barrio Fonavi. Tanto su hermana como sus sobrinas pasarán la noche en su casa, mientras Sergio se queda cuidando las cosas, con el agua por los tobillos: "Todos nos conocemos acá y sabemos que no va a pasar nada, pero no podemos irnos todos. Ya veré qué hago, por ahora salvé lo que pude. Dormiré en el auto y esperaré a que baje el agua".