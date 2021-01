Una Trafic se incendió y fue devorada por el fuego en la autopista a Córdoba

El conductor del vehículo se trasladaba hacía la ciudad de Carcarañá transportando autopartes cuando comenzó el siniestro. "Venía manejando bien, y de repente empecé a sentir una falla y bajé la velocidad. En ese momento me pasó un auto y me hicieron señas para advertirme lo que estaba pasando. Lo que menos pensé era que se estaba prendiendo fuego", contó el hombre que conducía.

autopista.jpg

"La persona que me avisó, frenó y me auxilió, pero no se pudo hacer nada. El fuego arrancó adelante y rápidamente se encendieron las cubiertas", agregó.

Por último, revelo: "Alcancé a sacar la mochila con mis pertenencias y la carga, que era poca".

autopista.mp4

