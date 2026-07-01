Orgullo baigorriense: el grupo "Aprendiendo" participó del encuentro nacional del Comité Paralímpico Argentino

Los atletas que se lanzaron a la pileta y llevaron los colores de Baigorria con un enorme compromiso y emoción fueron: Morena Flemati, Joana Rivero, Julián Pérez y Uriel Ifrán.

El deporte adaptado de Granadero Baigorria sigue superando barreras y sumando hitos a nivel nacional. Con el respaldo activo de la Municipalidad, los jóvenes del grupo "Aprendiendo" vivieron jornadas inolvidables de competencia y compañerismo en Paraná.

Durante los días 26, 27 y 28 de junio, el grupo "Aprendiendo" —perteneciente al área de Discapacidad municipal— participó de un certamen de natación en la provincia de Entre Ríos.

La delegación local viajó tras recibir una invitación especial y directa del Comité Paralímpico Argentino . "Este hecho no es casual, sino que representa un fuerte reconocimiento a las políticas de inclusión y al fomento constante del deporte adaptado que se impulsan diariamente en la ciudad", indicaron desde la Municipalidad de Granadero Baigorria.

Los atletas que se lanzaron a la pileta y llevaron los colores de Baigorria con un enorme compromiso y emoción fueron: Morena Flemati, Joana Rivero, Julián Pérez y Uriel Ifrán.

Acompañamiento

Para garantizar el cuidado, la contención y el mejor rendimiento de los chicos en cada jornada, el contingente contó con la coordinación técnica y el acompañamiento permanente de Germán Maceda y Mariela Pizzo, profesionales de las áreas de Deportes y Discapacidad del municipio.

Poniendo en valor el esfuerzo de los deportistas y el trabajo de los equipos municipales, el intendente Adrián Maglia expresó su satisfacción por el viaje: “Para nuestra gestión, la inclusión no es un discurso, sino una realidad que se construye con acciones todos los días. Es un orgullo enorme ver a los chicos del grupo Aprendiendo representarnos a nivel nacional gracias a esta invitación del Comité Paralímpico. Vamos a seguir apostando y destinando recursos al deporte adaptado, porque cada oportunidad de participación es un derecho garantizado para nuestros jóvenes y un paso adelante como comunidad".

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