Un pitbull agredió ferozmente a un niño de 7 años en Santa Fe

Un perro de raza pitbull mordió ferozmente a un niño de siete años en la ciudad de Santa Fe.

Ocurrió el sábado, sobre calle Peñaloza, al norte de la ciudad. Máximo (así se llama el pequeño) salía de jugar un torneo de fútbol con un par amigos, acompañados por tres madres. Mientras esperaban que uno de los padres los pase a buscar por el lugar, los niños comenzaron a jugar en la vereda.

"No me suelta, no me suelta", comenzó a gritar uno de los nenes. Yoana (una de las madres presente en el lugar) contó que en ese momento se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo: un perro pitbull sujetaba ferozmente con su mandíbula a Máximo.

Si bien el animal se encontraba detrás de una reja, en el interior de una vivienda, un pequeño espacio entre los barrotes y la pared le permitió traspasar la cabeza al exterior.

"Lo agarró con los colmillos y dientes de adelante ", relató la mujer, que es enfermera. Y reconoció: "Nunca viví algo así". Precisó que lo sujetaba por debajo de uno de sus glúteos: "En ese momento salió el dueño del perro, lo agarró de las patas y de los testículos; yo le pegaba y la mamá le intentaba abrir la boca, pero no lo soltaba".

En declaraciones a la emisora LT10 de la capital provincial, la enfermera estimó que el pitbull sujetó al pequeño Máximo por unos 20 segundos. "La mamá se descompensó. Le tapé la herida y un papá que venía del club nos levantó y nos llevó al hospital Iturraspe", relató. Los médicos le anticiparon que seguramente el pequeño necesitará de una cirugía plástica para reconstruirle la zona dañada debido a la profundidad de la herida.

Yoana destacó que el dueño del animal estuvo presente en todo momento y se encontraba consternado por la situación. Si bien aseguraba tener los papales del pitbull al día, con las dosis de vacunas correspondientes, los profesionales aguardaban que el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Semafe) entregara este martes la dosis antirrábica para colocársela igualmente al pequeño.

"Fue todo en cuestión de segundos. Cómo íbamos a imaginar que el perro iba a sacar por ahí el hocico", se preguntó Yoana. Sobre el estado de salud de Máximo, comentó que "se encuentra dolorido" pero que se recupera favorablemente, acompañado por su familia y amigos del club.

