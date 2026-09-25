Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

La iniciativa invita a las familias roldanenses a participar activamente de las tareas de plantación de los ejemplares y la adopción de árboles para su cuidado

Como incentivo a la participación, quienes se sumen a las jornadas para plantar y adoptar árboles recibirán un obsequio en reconocimiento a su compromiso con el ambiente. (Foto archivo)

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, puso en marcha una nueva agenda de forestaciones comunitarias con el objetivo de sumar ejemplares al arbolado urbano , fortalecer los espacios verdes y promover el compromiso de los vecinos con el cuidado del ambiente.

La iniciativa contempla intervenciones en distintos barrios e invita a las familias a participar activamente de las tareas de plantación y adopción de árboles, en la búsqueda de generar mayor conciencia sobre la importancia de contar con una infraestructura verde urbana cada vez más sólida.

La primera jornada se realizó el pasado 19 de septiembre en el barrio Bosque Azul, en la intersección de María Auxiliadora y San Benito, donde vecinos y autoridades participaron de la incorporación de nuevos ejemplares al espacio público.

La actividad continuará en octubre con dos nuevas convocatorias. La próxima está prevista para el sábado 3 en Prados del Sol, en el sector de Talacasto y San José, mientras que el sábado 17 será el turno de Tierra de Sueños I , en la esquina de La Pampa y Juan José Paso. En ambos casos, las actividades comenzarán a las 16.

Desde el municipio explicaron que la propuesta busca acercar a los vecinos a las políticas ambientales locales y fomentar la participación comunitaria en el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes. Además, destacaron que el arbolado urbano cumple un papel fundamental en la mejora de la calidad ambiental, contribuyendo a la generación de sombra, la reducción de temperaturas y la mejora del paisaje urbano.

Forestación y adopción responsable

Como incentivo a la participación, quienes se sumen a las jornadas para plantar y adoptar árboles recibirán un obsequio en reconocimiento a su compromiso con el ambiente.

La iniciativa forma parte de las acciones que desarrolla la Municipalidad para promover prácticas sustentables y consolidar una ciudad con mayor cobertura verde y mejor calidad de vida.

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