La Capital | La Región | Roldán

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

La iniciativa invita a las familias roldanenses a participar activamente de las tareas de plantación de los ejemplares y la adopción de árboles para su cuidado

25 de septiembre 2026 · 15:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Como incentivo a la participación

Como incentivo a la participación, quienes se sumen a las jornadas para plantar y adoptar árboles recibirán un obsequio en reconocimiento a su compromiso con el ambiente. (Foto archivo)

La Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente, puso en marcha una nueva agenda de forestaciones comunitarias con el objetivo de sumar ejemplares al arbolado urbano, fortalecer los espacios verdes y promover el compromiso de los vecinos con el cuidado del ambiente.

La iniciativa contempla intervenciones en distintos barrios e invita a las familias a participar activamente de las tareas de plantación y adopción de árboles, en la búsqueda de generar mayor conciencia sobre la importancia de contar con una infraestructura verde urbana cada vez más sólida.

La primera jornada se realizó el pasado 19 de septiembre en el barrio Bosque Azul, en la intersección de María Auxiliadora y San Benito, donde vecinos y autoridades participaron de la incorporación de nuevos ejemplares al espacio público.

Continuidad de las jornadas

La actividad continuará en octubre con dos nuevas convocatorias. La próxima está prevista para el sábado 3 en Prados del Sol, en el sector de Talacasto y San José, mientras que el sábado 17 será el turno de Tierra de Sueños I, en la esquina de La Pampa y Juan José Paso. En ambos casos, las actividades comenzarán a las 16.

Desde el municipio explicaron que la propuesta busca acercar a los vecinos a las políticas ambientales locales y fomentar la participación comunitaria en el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes. Además, destacaron que el arbolado urbano cumple un papel fundamental en la mejora de la calidad ambiental, contribuyendo a la generación de sombra, la reducción de temperaturas y la mejora del paisaje urbano.

Forestación y adopción responsable

Como incentivo a la participación, quienes se sumen a las jornadas para plantar y adoptar árboles recibirán un obsequio en reconocimiento a su compromiso con el ambiente.

La iniciativa forma parte de las acciones que desarrolla la Municipalidad para promover prácticas sustentables y consolidar una ciudad con mayor cobertura verde y mejor calidad de vida.

>>Leer más: Aprender jugando: El municipio llega a las escuelas de Roldán con un programa de educación vial

Noticias relacionadas
El intendente también puso el foco en el compromiso del equipo de gestión y en la cercanía con los vecinos como eje de su administración. Señaló que cada inauguración representa la concreción de un esfuerzo sostenido que demanda planificación, administración de recursos y gestiones permanentes ante distintos organismos. 

Arroyo Seco suma infraestructura y trabajos con respaldo provincial

El cuarteto convocó a miles de personas en el Fan Fest realizados en tierras de cumbia santafesina.

Q'Lokura convocó a una multitud en el cierre del Fan Fest de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Con la incorporación de este sistema, General Lagos se suma a la tendencia de ciudades y localidades que promueven la micromovilidad urbana como una herramienta para mejorar la calidad de vida.

Lanzaron en General Lagos un sistema gratuito de bicicletas para promover la movilidad sustentable

La mujer fue traslada al Heca. 

Una mujer fue internada en el Heca tras un siniestro en la ruta 34

Ver comentarios

Las más leídas

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Lo último

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

Roldán impulsa jornadas de forestación en distintos barrios de la ciudad

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Los trabajadores se movilizarán el próximo lunes hasta la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, donde se realizará una reunión entre las partes en conflicto

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos
Juegos Suramericanos

Por el oro en fútbol: Argentina empata con Paraguay en el Coloso en la final de los Suramericanos

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Franco Colapinto quedó en el top ten del último ensayo en Bakú con un Pierre Gasly sobresaliente

Ovación
Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía
Ovación

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

Fue figura en River cuando estuvo en la B y cayó preso por segunda vez: quiso robarle el arma a un policía

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

La vida de un ex-Renato Cesarini después de ganar un reality y una prueba frustrada en Real Madrid

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Pasó por Central, hizo más de 230 goles en su carrera y a los 41 años anunció que se retira

Policiales
Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

La Ciudad
El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La visita de León XIV: parroquias y agencias de Rosario ya organizan viajes

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre
Economía

La pobreza alcanzó al 23 % en el Gran Rosario durante el primer semestre

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes
Policiales

Centro Residencial de Niñez: piden protección tras los incidentes

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

El Politécnico festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos
La Ciudad

La juventud de Las Flores que llevó la energía del barrio a los Juegos Suramericanos

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newells y Central
Ovación

El clásico de la reserva empezó con un tenso momento entre los capitanes de Newell's y Central

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo
Agro

La carga impositiva absorbe más de la mitad de la renta que genera el campo

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades
Política

Zonas Frías: el Senado aprobó la ley que elimina el subsidio del gas a Rosario y otras 90 ciudades

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: Lamento el daño
Información General

Tras el posteo antisemita, la jugadora de pádel se disculpó: "Lamento el daño"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse
Economía

Últimos días para adherirse al plan para saldar deudas de impuestos: cómo anotarse

El clásico de la reserva fue para Newells con goleada y jugadores de primera apoyando

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

El clásico de la reserva fue para Newell's con goleada y jugadores de primera apoyando

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con algunas nubes, algo de sol y 26º de máxima

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central
Política

Milei celebró la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 % y la suba llegó a Rosario

Milei: Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia
Política

Milei: "Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia"

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A quién apunta Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Súper creídos: los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias
La Ciudad

"Súper creídos": los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias

El Papa León XIV le envió un cálido saludo al pueblo santafesino
Política

El Papa León XIV le envió "un cálido saludo" al pueblo santafesino

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas
Policiales

Doce allanamientos por un intento de homicidio en Casiano Casas

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido