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Quién era Jesús de Miguel, el jugador de Tenerife que murió tras un golpe en un partido

El futbolista español falleció este martes luego de sufrir un grave choque con el arquero rival en el encuentro que su equipo disputaba ante Andorra

3 de noviembre 2026 · 10:47hs
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De Miguel (estaba en Tenerife) comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores de Lugo Fuenlabrada.

De Miguel (estaba en Tenerife) comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores de Lugo Fuenlabrada.

Jesús de Miguel había llegado a Tenerife en julio de 2025 después de recorrer durante varios años distintas categorías del fútbol de España. A sus 30 años, el delantero madrileño buscaba dar un nuevo paso en su carrera y acercarse a la máxima división del país, pero su camino quedó truncado por el grave accidente que sufrió durante un partido de este lunes y que terminó provocándole la muerte.

Nacido en Madrid, De Miguel comenzó su formación futbolística en las divisiones inferiores de Lugo Fuenlabrada. En la temporada 2015-2016 se incorporó a Leganés, donde empezó a competir en la tercera categoría del fútbol español. Dos años después continuó su recorrido en CF Internacional de Madrid, equipo en el que convirtió nueve goles en más de treinta partidos y logró destacarse en el ascenso a la segunda división B.

Con el objetivo cumplido, pasó a Fuenlabrada, aunque su estadía fue breve y fue cedido a Unión Adarve. En la temporada 2019-2020 defendió los colores de Navalcarnero y, más adelante, tuvo una experiencia en Unionistas CF, antes de dar otro paso importante en su trayectoria futbolística.

>>Leer más: Falleció el jugador de Tenerife que había sufrido un terrible choque con un arquero

En 2023 se incorporó a Castellón, en la primera federación (tercera categoría del fútbol español), donde logró consolidarse y consiguió el ascenso durante su primera temporada. Se quedó dos temporadas y sumó 88 partidos oficiales. Tras conocerse su fallecimiento, la institución también le dedicó unas sentidas palabras: "Su compromiso y su manera de entender el fútbol dejaron huella en el vestuario y en la afición, que siempre lo recordará como uno de los suyos".

Llegó a Tenerife en 2025

El último destino en el fútbol fue Tenerife, al que llegó en julio de 2025, en una operación que rondó los 100.000 euros. Allí continuaba su carrera durante la temporada 2026 con la ilusión encendida de seguir creciendo deportivamente.

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Sin embargo, este martes 3 de noviembre se confirmó la noticia que conmocionó al fútbol mundial. El delantero murió en el hospital en el que permanecía internado en terapia intensiva luego de las graves lesiones sufridas durante el encuentro entre Tenerife y FC Andorra, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion.

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El episodio ocurrió el lunes, en los últimos minutos del partido disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife. Durante la disputa de una pelota dividida, De Miguel chocó con el arquero visitante, Jesús Owono, y quedó tendido sobre el césped. No logró recuperarse y falleció horas más tarde.

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