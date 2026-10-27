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Un tesoro de la arquitectura y el arte plástico desembarca por primera vez en Rosario

A sus 82 años, el reconocido arquitecto, docente y creador santafesino José “Pepe” Games Freyre presenta una cuidada selección de obras inéditas realizadas a lo largo de seis décadas.

27 de octubre 2026 · 16:17hs
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Descubrimiento inesperado. La obra del artista plástico santafesino José Pepe Games Freyre

"Descubrimiento inesperado". La obra del artista plástico santafesino José "Pepe" Games Freyre, en el Colegio de Arquitectos de Rosario

El artista santafesino José “Pepe” Games Freyre expone por primera vez de manera individual en Rosario, con más de seis décadas de trayectoria que entrelazan la arquitectura, la docencia universitaria (Ucsf y UNL) y la exploración plástica.

"Descubrimiento inesperado" en el Colegio de Arquitectos

Bajo el título “Descubrimiento inesperado”, la muestra reúne un conjunto de dibujos, pinturas al óleo, carbones, témperas y exploraciones morfométricas que permanecieron durante años fuera del circuito expositivo tradicional. La exhibición se encuentra abierta al público en el SUM del Colegio de Arquitectos de Rosario (CAU D2, Nivel 4 - avenida Belgrano 646) de lunes a viernes de 8 a 16, hasta el 6 de noviembre.

Arquitecto de profesión y artista por vocación pura, la producción de Pepe Games establece un diálogo indivisible entre la estructura espacial y el arte visual. Sus obras abordan desde el rigor proyectual y el análisis morfológico hasta la poética del trazo libre, construyendo una mirada singular sobre el mundo, la ciudad y el patrimonio del Litoral.

“Esta exposición constituye una ocasión excepcional para descubrir una parte sustancial de su recorrido artístico y adentrarse en un universo creativo donde la observación, la experimentación y la memoria ocupan el lugar central”, destacan desde la comisión de #CULTURACAUD2.

Como hito destacado dentro de su itinerario, la exposición “Descubrimiento inesperado” formará parte de la agenda de La Noche de los Museos, abriendo sus puertas en un horario especial para invitar a toda la comunidad rosarina y a los visitantes a reencontrarse con la producción de uno de los grandes referentes de la cultura santafesina.

Datos útiles para el visitante

Muestra: “Descubrimiento inesperado”, obras de José “Pepe” Games Freyre.

Lugar: SUM CAU D2 | Nivel 4, Colegio de Arquitectos (avenida Belgrano 646, Rosario).

Días y horarios de visita: lunes a viernes de 8 a 16.

Cierre: viernes 6 de noviembre.

Entrada: Libre y gratuita.

Instagram oficial: @josegames.arte

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