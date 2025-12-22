El Juan Manuel Fangio de Rosario ya tiene confirmada una carrera nacional y podría abrir el año del TC 2000

Rosario ya tiene de nuevo fecha en el calendario del Turismo Nacional y el Juan Manuel Fangio podría recibir la apertura del TC 2000.

Gran convocatoria, como de costumbre en Rosario, para la presentación del TC 2000 para la tercera fecha del 2025. El Juan Manuel Fangio, gran anfitrión.

El Juan Manuel Fangio de Rosario vivió un muy buen año, con calendario completo de sus carreras permitidas, y ya tiene actividad nacional confirmada para el inicio del 2026. El Turismo Nacional , seguro. Y el TC 2000 podría abrir su campeonato en la ciudad.

Este domingo finalizó la actividad nacional, con el cierre del campeonato del TC 2000 en el renovado Eusebio Marcilla de Junín. Ahí ganó el local Gabriel Ponce de León y se consagró por sexta vez Matías Rossi, que quedó a un solo título del eterno Juan María Traverso.

Y una de las cuestiones que se comentaron fue la posibilidad de que el TC 2000 abra su campeonato a fines de febrero en el Juan Manuel Fangio. El presidente de la categoría, Alejandro Levy, no confirmó ni desmintió, aunque sí aseguró que en marzo se estará corriendo en el callejero de Buenos Aires.

Una aspiración de la categoría que se renovó con los motores SUV, pero que aún le falta más parque, es recuperar el histórico callejero santafesino. Por lo pronto, a Rosario vendrán, pero no se sabe si para el debut.

En este 2025 se corrió en julio, por la tercera fecha de un campeonato que arrancó muy tarde, y la victoria le correspondió a Marcelo Ciarrochi con un Cronos, seguido del campeón Matías Rossi con el Corolla y Franco Vivian con el Cruze.

>>Leer más: Rosario volvió a posicionarse como referencia tuerca con el espectáculo del Turismo Nacional

El Turismo Nacional se corre en abril

El Turismo Nacional brindó su gran espectáculo en octubre, para la 10ª fecha, con los triunfos de Renzo Blotta en la Clase 2 y de Facundo Chapur en la Clase 3.

Y ahora la presencia del chapa-chapa está confirmada para el 5 de abril. Será la tercera fecha del calendario que arrancará el 5 de febrero en Paraná y seguirá el 15 de marzo en Alta Gracia. Excepto la 7ª fecha, ya tienen todos los circuitos confirmados.

En tanto, el Top Race también vendrá y lo hará junto al TC 2000, ya que la idea es que este año comparten calendario. Y se espera que también lo haga el Turismo Pista, con su enorme parque. Por ahora solo confirmó el inicio, el 1º de febrero en el Mouras.