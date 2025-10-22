Pullaro y Motta presentaron el Programa "Alentar"

La Ciudad Adjudicaron el nuevo mantenimiento del alumbrado público que se inicia en noviembre

La Ciudad Nación dejó sin insumos de salud sexual a Santa Fe: no envió preservativos ni anticonceptivos en 2025

Política Sprint final de campaña: cierres en Rosario, mensajes y ánimos de cara al domingo

Información General Una joven argentina viajó a España por trabajo y desapareció misteriosamente

Policiales Femicidio en Santa Fe: un hombre asesinó a puñaladas a su expareja delante de sus hijos

Ovación Diputados avanzan en la modificación del financiamiento para los deportistas de alto rendimiento

Policiales Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Política La Cámara Nacional Electoral limita al gobierno: los resultados deberán difundirse distrito por distrito

La Ciudad Camino a las urnas: en el Registro Civil de Rosario aún restan retirar unos 6 mil DNI

LA CIUDAD Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Por Florencia O’Keeffe Salud Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Carina Bazzoni La Ciudad Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

POLITICA Elecciones en Santa Fe: el 70% de las autoridades de mesas confirmaron asistencia

El Mundo Expresidente francés en prisión: Sarkozy ingresó a la cárcel para cumplir su condena

Política Milei "reacomodará" el gabinete tras las elecciones y reveló qué resultado espera para el domingo

Política Bessent sobre Argentina: "No queremos otro Estado fallido en América Latina"

Economía CyberMonday, una apuesta a movilizar las ventas

Policiales Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Información General La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva