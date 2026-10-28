La Capital | El Mundo | trenes

Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

Una formación embistió por detrás a un tren en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Dos vagones cayeron por un terraplén y el servicio ferroviario quedó interrumpido

28 de octubre 2026 · 08:40hs
Google Seguir a La Capital en Google
La colisión entre dos trenes en España

La colisión entre dos trenes en España

Al menos 30 personas murieron este miércoles y decenas resultaron heridas en un choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo. El accidente ocurrió a las 8.54, cerca de la estación de Urda, cuando una formación de Renfe impactó desde atrás contra otra de la compañía Iryo que circulaba por la línea Madrid-Sevilla.

El saldo inicial fue confirmado por la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien advirtió que la cifra de víctimas fatales podría aumentar mientras continúan las tareas de rescate. Dos vagones del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén.

El siniestro se produjo en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad, entre las localidades de Urda y Los Yébenes. En el lugar trabajan bomberos, efectivos de la Guardia Civil, equipos sanitarios y personal de Protección Civil. También se desplegaron helicópteros sanitarios y unidades de cuidados intensivos móviles para asistir y trasladar a los heridos.

Cómo fue el choque entre los dos trenes

Las primeras informaciones indican que el tren AVE de Renfe había salido de Madrid con destino a Sevilla y alcanzó por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida en la vía. En ambos trenes viajaban cientos de pasajeros.

Según los datos difundidos durante las primeras horas posteriores al accidente, en el AVE de Renfe viajaban 397 personas, mientras que en el tren de Iryo había alrededor de 147 pasajeros, entre ellos un bebé.

La colisión provocó el descarrilamiento de dos vagones del tren de Iryo, que cayeron por un terraplén. Las tareas de emergencia se concentraron en la asistencia a los pasajeros y en la búsqueda de posibles víctimas entre los restos de las formaciones.

Investigan las causas del accidente

Las causas del choque todavía no fueron determinadas. Entre las primeras hipótesis difundidas se mencionó la posibilidad de un problema en la señalización ferroviaria que habría permitido que el tren de Renfe avanzara pese a que la otra formación estaba detenida. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y el accidente permanece bajo investigación.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó interrumpida como consecuencia del siniestro. La empresa pública Renfe activó sus protocolos de asistencia a las víctimas y sus familiares.

>> Leer más: Choque de trenes en España: las víctimas ascienden a 42 y hay más de 40 denuncias por desaparecidos

El gobierno español suspendió su agenda

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió sus actividades previstas para este miércoles y expresó su preocupación por el accidente a través de su cuenta en la red social X.

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el mandatario. También señaló que los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones involucradas.

“Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, agregó Sánchez.

Noticias relacionadas
Lula seguirá al frente de Brasil y va por un cuarto mandato.

Lula: "Participé de muchas elecciones y nunca vi tanta mentira"

Los seguidores de Lula festejaron el triunfo en el balotaje.

Lula ganó el balotaje a Bolsonaro y será presidente de Brasil por cuarta vez

maxima tension en brasil: prorrogaron la votacion por dos horas y se demora la definicion del balotaje

Máxima tensión en Brasil: prorrogaron la votación por dos horas y se demora la definición del balotaje

Brasil elige a su próximo presidente en un balotaje entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Balotaje en Brasil 2026: cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo

Las más leídas

Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Lo último

Christopher Lloyd, actor de Volver al futuro, habló de su larga lucha contra las adicciones

Christopher Lloyd, actor de "Volver al futuro", habló de su larga lucha contra las adicciones

Arboles frutales: más de 200 familias fueron beneficiadas con un programa de forestación

Arboles frutales: más de 200 familias fueron beneficiadas con un programa de forestación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Murió la mamá de Lionel Scaloni

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

El hombre negó haber intentado drogar a la pasajera, dijo que tiene un historial impecable en la aplicación y perdió su trabajo tras el video viral

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo
El Mundo

Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

Murió la mamá de Lionel Scaloni
Ovación

Murió la mamá de Lionel Scaloni

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos
Política

Flávio Bolsonaro pasó por Argentina para tomar un vuelo privado hacia Estados Unidos

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Por Matías Petisce
La Ciudad

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Las más leídas
Exdirigentes de Newells enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Exdirigentes de Newell's enviaron cartas documentos al club respondiendo a dichos de un actual directivo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Newells sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Newell's sueña con los playoffs: qué necesita para clasificar este domingo en el Coloso

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Empleados de comercio: acordaron un nuevo aumento y un bono

Ovación
Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Por Luis Castro
Ovación

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del no a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Caruso Lombardi, del "no" a Keylor Navas al paraguayo que se dormía porque se comió el gallo

Construcción ladrillo a ladrillo del Newells de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

Construcción ladrillo a ladrillo del Newell's de Frank Kudelka para ir por un objetivo superador

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Central: el quedar entre la espada y la pared no lo amedrentó y se está bancando jugar bajo presión

Policiales
Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior
Policiales

Atraparon a un adolescente que llevaba droga escondida en su ropa interior

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Crimen en la zona noroeste: mataron a balazos a un hombre de 32 años

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Tras los bienes de Pillín Bracamonte: decomisan una casa, una camioneta y sociedades comerciales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

La Ciudad
El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia
La Ciudad

El chofer de app denunciado por intento de secuestro se defendió ante la Justicia

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

Crecida del río Paraná: cómo es la tarea de los baqueanos para evacuar el ganado de las islas por El Niño

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

El Niño: el Concejo de Rosario busca agilizar la respuesta frente al fenómeno

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Confirman que el Parque Acuático se habilita a fin de año

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario
Política

Joaquín Blanco viajó a Chile en busca de experiencias de gestión para Rosario

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

Por Javier Felcaro
Política

Gutiérrez y Falistocco renunciaron a la Corte Suprema de Justicia Santa Fe

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil
Política

El PRO volvió a diferenciarse del gobierno de Milei respecto de Brasil

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones
La Región

Ciberataque a tres mutuales santafesinas: investigan cómo desaparecieron más de $100 millones

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza
Policiales

Crimen en un búnker de Las Flores: condenan a un soldadito por matar a otro de un tiro en la cabeza

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño
La Ciudad

Rosario se convertirá durante tres días en la capital latinoamericana del diseño

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo
Política

Milei se niega a felicitar a Lula y el gobierno dio una excusa desmentida por un viejo posteo

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde
La Ciudad

Parque Acuático: la Justicia declaró inadmisible la demanda del concejal Juan Monteverde

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos
Economía

Bunge cerró su fábrica de fertilizantes y peligran 200 empleos

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps
La Ciudad

Mujeres taxistas se movilizan al Concejo para exigir un registro urgente de conductores de apps

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria
La Ciudad

La partera Dolly pagará una fianza millonaria tras su declaración indagatoria

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero
Economía

La planta de Fiat y Peugeot paralizó la producción y adelantó vacaciones hasta enero

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras
Economía

Ronda Rigi: se anotaron 800 pymes santafesinas y 350 tendrán reuniones con mineras

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada
Política

Duras críticas de un expresidente de Uruguay a Milei: "Me preocupa su deriva psicológica tan desajustada"

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras
La Ciudad

Alerta por un incendio en la zona oeste: auxiliaron a un jubilado con quemaduras

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza
Policiales

Centro de salud de zona sur no atendió tras recibir una amenaza

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre
La Ciudad

Costanera Norte: pese a las lluvias, el municipio apunta a terminar las obras en diciembre

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes
La Ciudad

Tren a Buenos Aires: desde la semana próxima aumentan los pasajes

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue
Política

Causa $Libra: apelaron el sobreseimiento de Milei y piden que se lo investigue

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?
Salud

Muerte del streamer Komanche: ¿cómo ayudar a los jóvenes con sufrimiento mental?