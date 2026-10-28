Choque de trenes en España: al menos 30 muertos y decenas de heridos en Toledo

Una formación embistió por detrás a un tren en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Dos vagones cayeron por un terraplén y el servicio ferroviario quedó interrumpido

Al menos 30 personas murieron este miércoles y decenas resultaron heridas en un choque entre dos trenes de alta velocidad en la provincia española de Toledo. El accidente ocurrió a las 8.54, cerca de la estación de Urda, cuando una formación de Renfe impactó desde atrás contra otra de la compañía Iryo que circulaba por la línea Madrid-Sevilla.

El saldo inicial fue confirmado por la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, quien advirtió que la cifra de víctimas fatales podría aumentar mientras continúan las tareas de rescate. Dos vagones del tren de Iryo descarrilaron y cayeron por un terraplén.

El siniestro se produjo en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad, entre las localidades de Urda y Los Yébenes. En el lugar trabajan bomberos, efectivos de la Guardia Civil, equipos sanitarios y personal de Protección Civil. También se desplegaron helicópteros sanitarios y unidades de cuidados intensivos móviles para asistir y trasladar a los heridos.

Las primeras informaciones indican que el tren AVE de Renfe había salido de Madrid con destino a Sevilla y alcanzó por detrás a una formación de Iryo que estaba detenida en la vía. En ambos trenes viajaban cientos de pasajeros.

Según los datos difundidos durante las primeras horas posteriores al accidente, en el AVE de Renfe viajaban 397 personas, mientras que en el tren de Iryo había alrededor de 147 pasajeros, entre ellos un bebé.

Así se ve el lugar de incidente de trenes en España desde vista aérea



La Guardia Civil del país ibérico publicó imágenes del choque de trenes. Además, precisó que desplegó en la zona personal de Seguridad Ciudadana de la provincia de Toledo, OMAC (Oficinas Móviles de… https://t.co/X1gqVMX1R5 pic.twitter.com/Vdju6ECR2i — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 28, 2026

La colisión provocó el descarrilamiento de dos vagones del tren de Iryo, que cayeron por un terraplén. Las tareas de emergencia se concentraron en la asistencia a los pasajeros y en la búsqueda de posibles víctimas entre los restos de las formaciones.

Investigan las causas del accidente

Las causas del choque todavía no fueron determinadas. Entre las primeras hipótesis difundidas se mencionó la posibilidad de un problema en la señalización ferroviaria que habría permitido que el tren de Renfe avanzara pese a que la otra formación estaba detenida. Sin embargo, esa versión no fue confirmada oficialmente y el accidente permanece bajo investigación.

La circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó interrumpida como consecuencia del siniestro. La empresa pública Renfe activó sus protocolos de asistencia a las víctimas y sus familiares.

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El gobierno español suspendió su agenda

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió sus actividades previstas para este miércoles y expresó su preocupación por el accidente a través de su cuenta en la red social X.

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026

“Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el mandatario. También señaló que los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con las administraciones involucradas.

“Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, agregó Sánchez.