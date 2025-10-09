Obras viales en marcha: nueva calle y construcción de una rotonda en Puerto San Martín Estos trabajos significan la transformación de calle América en un boulevar que la conecta con la autopista. La nueva rotonda permitirá un mejor ordenamiento del tránsito 9 de octubre 2025 · 12:30hs

El proyecto contempla la ampliación de la calzada para convertirla en una avenida con doble carril por mano, un boulevard central y una bicicenda. La intervención no solo busca optimizar la conexión entre barrios y zonas productivas, sino también sumar espacios pensados para la movilidad sustentable, con la inclusión de la ciclovía.

La ciudad de Puerto General San Martín continúa creciendo y con ella, las obras de infraestructura vial. En estos días se encuentra en plena ejecución la construcción de una nueva traza de 350 metros lineales, que se extiende desde calle Los Naranjos hasta la colectora, completando así la transformación de toda la traza de calle América en boulevard hasta la autopista.

La rotonda Actualmente, los trabajos ya superaron la etapa de movimiento de suelos y nivelación, y las máquinas viales se encuentran preparando el terreno para la posterior colocación de la carpeta asfáltica. En paralelo, se está ejecutando la rotonda que permitirá ordenar el tránsito en este punto estratégico, facilitando la circulación y mejorando la seguridad vial.

