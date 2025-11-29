La Capital | La Región | viviendas

Terraz consolida su presencia con viviendas y naves logísticas

La desarrolladora abrió una oficina en San Lorenzo y avanza con la ejecución de dos torres, naves industriales y espacios logísticos en Rosario

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

29 de noviembre 2025 · 10:00hs
Terraz proyecta su trabajo en San Lorenzo como parte de una apuesta regional que incluye desarrollos en Rosario, Funes, Ibarlucea y otros puntos estratégicos del Gran Rosario.
La empresa constructora Terraz afianza su presencia en el cordón industrial y en toda el área metropolitana de Rosario, con una estrategia que combina vivienda de calidad, financiación propia en hasta 180 cuotas y el desarrollo de naves industriales y espacios logísticos, dos segmentos en fuerte crecimiento en la región.

Con la apertura de una oficina comercial y técnica en pleno centro de San Lorenzo, Terraz busca atender la demanda de trabajadores, familias e inversores, además de empresas del corredor agroexportador que requieren soluciones habitacionales y de infraestructura operativa.

El desembarco en San Lorenzo responde al peso productivo del cordón industrial, donde convergen puertos, plantas cerealeras, fábricas, logística y miles de trabajadores que todos los días sostienen la actividad económica más fuerte del país. Desde la nueva oficina frente a la plaza principal, Terraz apuesta a consolidar una presencia estable, con atención personalizada y propuestas tanto para vivienda como para inversión.

Desarrollos residenciales

La empresa avanza con dos proyectos inmobiliarios en San Lorenzo, actualizando detalles sobre ubicación, características y estado de obra de cada uno.

El primer proyecto se ubica en General López 2389. Actualmente se encuentra en plena ejecución, con un plazo de obra estimado en alrededor de 20 a 22 meses por delante. Este edificio, que mantendrá los 14 pisos previstos, contempla semipisos exclusivos de uno y dos dormitorios. Entre sus servicios, incluirá cocheras y un conjunto de amenities, SUM y pileta.

El segundo proyecto, próximo a iniciarse sobre la calle San Luis 437, está en etapa de pre pozo, con obra por comenzar en breve. Este desarrollo constará de 11 pisos en total. La distribución incluirá una planta baja con un local comercial, el primero y segundo piso destinados a oficinas, y los pisos superiores con unidades monoambientes, y departamentos de uno y dos dormitorios. También dispondrá de amenities.

Financiación propia

Ambos proyectos mantienen las propuestas orientadas a jóvenes, familias e inversores que buscan resguardar capital en ladrillos, ofreciendo un buen nivel de terminaciones en ambas ubicaciones

El sello distintivo de Terraz es su sistema de financiación directa: permite abonar hasta el 50% del valor de las unidades —ya sean en pozo o terminadas— en hasta 15 años o 180 cuotas. A diferencia de otras modalidades del mercado, la empresa utiliza el coeficiente de variación salarial como método de ajuste, lo que permite que las cuotas acompañen la evolución real de los ingresos. En muchos casos, el valor mensual resulta similar al de un alquiler de una unidad equivalente.

Además del público general, Terraz trabaja en convenios corporativos con empresas del corredor industrial que buscan ofrecer beneficios concretos a sus empleados, ya sea para vivienda propia o inversión. También incorpora métodos alternativos como el canje de granos, una herramienta muy utilizada por productores de la región para convertir cosecha en metros cuadrados.

La expansión de Terraz en la región no se limita a la vivienda. La desarrolladora también impulsa proyectos de naves industriales, depósitos y espacios logísticos, un tipo de inversión con alta demanda y rentabilidades crecientes en el cordón que une Rosario con San Lorenzo y sus localidades vecinas.

Entre sus iniciativas destacadas se encuentra el desarrollo del primer Complejo industrial en Ovidio Lagos al 6300 en la ciudad de Rosario. Un diferencial clave de su propuesta es que Terraz es la única empresa del sector en ofrecer financiación a 10 años para naves industriales con un sistema de llave en mano, facilitando el acceso a infraestructura productiva de calidad.

Conectar la infraestructura productiva con soluciones inmobiliarias es, según la empresa, una de las claves para acompañar el crecimiento económico de la zona.

Mirada de largo plazo

Terraz proyecta su trabajo en San Lorenzo como parte de una apuesta regional que incluye desarrollos en Rosario, Funes, Ibarlucea y otros puntos estratégicos del Gran Rosario. Con dos torres en marcha, una oficina operativa en el centro de la ciudad y proyectos industriales en carpeta, la desarrolladora busca consolidarse como un actor clave en un corredor que combina demanda habitacional, dinamismo productivo y oportunidades de inversión.

