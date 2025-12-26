Temporal en Alvear: "Teníamos un alerta amarilla pero no de esta dimensión"

El intendente Carlos Pighin confirmó que la tormenta de Nochebuena tuvo un impacto extraordinario con ráfagas de viento de 100 kilómetros por hora

Las fiestas de fin de año empezaron con el pie izquierdo al sur de Rosario. Alvear fue uno de los puntos más castigados por la tormenta de Nochebuena , al punto de que la máxima autoridad local señaló este viernes: "Teníamos un alerta amarilla en la zona, pero no de esta dimensión" .

"La verdad es que nos sorprendió" , reconoció el intendente Carlos Pighin en cuanto a las consecuencias de un temporal que también golpeó a Villa Gobernador Gálvez y Pueblo Esther. Durante un reportaje en LT8 apuntó que las ráfagas de viento del último miércoles llegaron a 100 kilómetros por hora desde las últimas horas de la tarde.

El funcionario se lamentó por el impacto de la tormenta, aunque también hizo una lectura positiva sobre la respuesta del Estado a nivel municipal y provincial: "Inmediatamente estábamos cerca de los vecinos afectados" . Las voladuras de techos, las caídas de postes y árboles se repitieron entre los reclamos previos a la Navidad y evento generó una reunión rápida del comité de emergencia local coordinar el operativo de asistencia.

El intendente santafesino ratificó que Alvear pasó una Navidad en aprietos. " Fue un momento extraordinario, difícil, pero tengo que rescatar el hecho de que no hubo ningún lesionado. No hubo víctimas, sólo daños materiales", señaló.

Las autoridades municipales y el personal de Protección Civil estaba pendiente de las alertas en vísperas de Nochebuena y el fenómeno meteorológico terminó superando los pronósticos. En cuanto al área afectada, Pighin indicó: "Lo que sucedió fue de impacto local en un espacio de unas 20 manzanas, más o menos. Ahí impactó fuertemente en algunos domicilios".

En total se registraron casi una veintena de postes y ramas caídas, al igual que nueve reclamos por voladuras de techos. De acuerdo al análisis del funcionario, la zona más perjudicada fue la del Bajo Paraná. "Tenemos alrededor de 60 familias pegadas al puerto de Cargill con mucho daño de árboles sobre casas", explicó.

Para colmo de males, una gran cantidad de vecinos se quedaron sin luz antes de la cena del 24 de diciembre. Algo similar ocurrió en parte de Pueblo Esther y la Empresa Provincial de Energía (EPE) intervino para restablecer el suministro en el transcurso de la jornada.

Ráfagas y destrozos antes de Navidad

Pighin comentó que una especie de tornado "fue tocando lugares" en Alvear y dañó distintos domicilios. A continuación, acotó: "Donde bajaba el cono, hacía destrozos en unos 100 metros".

"Fue una situación muy compleja", subrayó el intendente respecto de la tarea que iniciaron el último miércoles para ayudar a las personas damnificadas. En relación al plan de contingencia, concluyó que "el trabajo coordinado dio un buen resultado" a partir de la labor de los bomberos, agentes de salud y del área de Protección Civil.

Tormenta Alvear La Municipalidad de Alvear convocó a una reunión del comité de emergencia el miércoles 24 de diciembre de 2025 por una tormenta con voladuras de techos y caídas de árboles. Video: Instagram/@alvearciudad.

El funcionario reconoció que la coincidencia entre el temporal y los preparativos para celebrar Navidad fue un golpe duro para la comunidad. "Todos estábamos con las fiestas y había cierta impaciencia por la energía eléctrica", remarcó.

A pesar del mal tiempo, Pighin quedó conforme con la respuesta al reclamo por falta de luz: "Se trabajó muy bien con la EPE". En la mayoría de los domicilios de la ciudad y de Pueblo Esther, el suministro se normalizó cerca de la medianoche. A partir del jueves, la labor del municipio se enfocó en reparar las viviendas y demás inmuebles afectados por el temporal.