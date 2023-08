Taxistas de San Lorenzo cortaron la autopista Rosario-Santa Fe en reclamo de seguridad

"Nos solidarizamos con la familia de esta chica para que esté bien, sabemos que su situación es complicada", enfatizó Raimundo, y señaló: "La Asociación de Taxistas decidió esta medida, y muchos vecinos de San Lorenzo, que no tienen que ver con ninguna asociación y ningún gremio, me pidieron que los acompañe y la verdad que yo no puedo decirle que no a esta altura, porque me parece que ya se habló por las vías institucionales".

"Hay gente que está por inaugurar un comercio y la desvalijan el día antes de abrir, al kisoco que está frente al Campo de la Gloria le robaron dos noches seguidas", recordó el intendente de San Lorenzo, en un breve repaso por los casos más recientes registrados en la ciudad. "¿Dónde están los rondines de patrullaje que había antes? Hace cuatro años estaban las motitos dando vuelta en la zona del Campo de la Gloria, desaparecieron", se quejó.

Taxistas de San Lorenzo cortaron la mano ascendente de autopista a la altura del peaje troncal del kilómetro 22, en reclamo de seguridad tras el ataque a tiros contra Brenda, la chica baleada esta tarde en Falucho y Bolivia. pic.twitter.com/6hZLFel1u4 — Pablo Soria (@soria_pablo) August 5, 2023

"En horario bancario estaban los binomios de policías caminando por la avenida San Martín. Y en horario nocturno, también. En la rotonda del peaje de la autopista y en la rotonda sur estaba siempre la Policía. Parando a la gente, molestando un poco, pero cuidando. Cuidando a los sanlorencinos. ¿Dónde están los operativos de saturación con el helicóptero que había antes?", añadió.

"Nos vamos a quedar acá hasta que venga el jefe de la Unidad Regional, el ministro de Seguridad o el gobernador de la provincia y que den una respuesta. Tienen que dar la respuesta", sostuvo el intendente de San Lorenzo. Mientras se llevaba a cabo la protesta el gobernador Omar Perotti le entregaba una distinción a Mirtha Legrand en la Noche de los Magazine.