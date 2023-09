Solidaridad en la autopista: "Matías fue como un ángel, fue un héroe"

Uno de ellos fue Sebastián, quien volvía junto a su novia de visitar a la Virgen del Rosario de San Nicolás cuando sufrió el accidente. "Fue complicado, pensé que no la contaba", aseguró a El Tres. Después del choque, otro conductor los ayudó a salir del auto y socorrió a otras personas accidentadas. Lo único que Sebastián sabe sobre su salvador es su nombre de pila: Matías.

"Gracias, Matías. Si vas a Córdoba te hacemos un asado", le dijo Sebastián, emocionado y con cicatrices de golpes en la cabeza y en los brazos. Su pareja dijo que Matías "fue como un ángel. Fue un héroe, no solo con nosotros sino con muchos accidentados".

Sebastián recordó que manejaba por la autopista cuando de repente se vio en medio de "la polvareda. No sabía qué hacer".

"Miré para el costado y pasaban todos los autos que iban por el otro carril, ráfagas de autos en sentido contrario. Decidí seguir hasta que choqué", contó, y añadió que después simplemente se resignó a esperar un choque desde atrás: "Sabía que después se venía lo peor, porque no se veía nada".

Contó que "el airbag se accionó pero después se pinchó. Me quedé sin airbag y, cuando me chocaron de atrás, me pegué la cabeza".

"Sebastián me agarró de la mano y me dijo: vamos a estar bien, quedate tranquila", dijo la mujer, pero habían quedado atrapados dentro del auto. Fue entonces cuando llegó Matías y los liberó.

"Para mí es una película que duró un segundo", indicó ella, que no tuvo más que elogios hacia el hombre que los rescató: "Fue como un ángel. Fue un héroe".

Ella resultó ilesa y él con algunos golpes. Ya están planeando volver a San Nicolás, esta vez para agradecer a la Virgen.