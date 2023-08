Santa Fe: después de 50 días, dieron de alta a la nena atacada por dos pitbulls

Jaquelina, la abuela de la nena y quien también había sido atacada por los perros cuando salió en defensa de su nieta, celebró la buena noticia a través de sus redes sociales: " Gracias DIOS x este gran milagros xq solo él hizo esto . Le pedí tanto mi guerrera que te sacará adelante pero siempre confíe en él desde el primer momento que nos pasó esto. Él estaba allí con nosotras xq él me dejó que te cubriera y protegiera con todas mis fuerzas y sabía que él lo haría y así lo hizo xq hoy te tengo nuevamente en casa mirando tu programa favorito el payaso Plim Plim. Lloro de felicidad xq puedo decir que mis lágrimas no fueron en vano que mi voz llegó a lo más alto, no me importa llevar cicatrices en mi rostro y cuerpo, las llevo con orgullo y son marcas de mi amor infinito que quedará marcada x siempre y este recuerdo amargo que vivimos lo dejamos atrás xq tenemos a un Dios grande y fiel que vive y reinará x siempre xq él siempre estuvo a tu lado sosteniendo tu mano. Él es nuestro LEÓN QUE RUGE Y PELEA X nosotras, SOS una guerrera la peleaste y lo lograste y hoy estás aquí en casa nuevamente. TE AMO MI DULCE CATALINA y bienvenida después de un mes y dos semanas aquí estamos una vez más juntas otra vez ".

Según la denuncia policial, los dueños de los perros, una pareja de vecinos de 44 y 45 años, manifestaron que minutos antes de que ocurriera el episodio los perros habían escapado de la casa. Hubo disturbios con los vecinos luego de ocurrido el hecho, pero finalmente pudieron ser controlados por la policía.

El dueño de los animales permanece detenido e imputado por el fiscal Omar De Pedro, quien en la audiencia imputativa le había atribuido los delitos de lesiones graves y gravísimas. El funcionario judicial aclaró: "En principio, habíamos identificado una lesión culposa, una violación al deber de cuidado, como una negligencia o imprudencia". Sin embargo, precisó que a medida que fue avanzando la causa se fueron convenciendo de que "había un poco más que eso".

En esa línea, continuó: "Entendimos que había una actitud donde se hubiera podido prever esta situación. El riesgo que representaban los animales era muy alto, muy agresivos. Habían tenido antecedentes y en pocas palabras se los dejó estar libres, en la calle. Sin nadie que pudiera de alguna manera dominarlos".

Por tal motivo, el fiscal entendió que hubo dolo eventual, y argumentó: "Entendemos que era previsible, se podría haber evitado y por eso lo atribuimos como dolo eventual. Es la figura de aceptar lo que puede ocurrir y que no me interese, no me importe. No lo quiero, pero tampoco me interesa si pasa".