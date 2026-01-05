Frente al Palacio de los Leones, Rosario le brindó el último adiós a Horacio Usandizaga

El cortejo fúnebre se detuvo por unos minutos frente a la sede la Municipalidad donde se realizó un homenaje previo a la inhumación en el Cementerio El Salvador

Rosario le brindó este lunes la despedida final al exintendente Horacio Usandizaga , el primer mandatario electo tras la recuperación de la democracia. El cortejo fúnebre que arrancó esta mañana desde la cochería ubicada en Córdoba al 2900 llegó minutos después hasta el Palacio de Los Leones, sede la Municipalidad.

En ese lugar, el mismo que “El vasco” ocupó como titular del Departamento Ejecutivo entre 1983 y 1989, familiares, funcionarios de la actual gestión, excolaboradores de Usandizaga, amigos y representantes de distintos sectores políticos lo despidieron con un cálido aplauso, en un breve acto que se realizó en las escalinatas del Palacio municipal.

La única representante de la familia que habló con la prensa fue Marisol Usandizaga, hija del exintendente fallecido ayer, quien agradeció en primer término a Pablo Javkin y a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, por haberle brindado al "Vasco" un homenaje estando en vida. "Los mejores homenajes siempre son mejores en vida", subrayó la actual jueza.

Cuando le preguntaron cómo veía a su papá como hija, Marisol respondió sin medias tintas. "Mi papá fue un papá difícil, porque tenía un carácter muy fuerte. Lo que se veía de él en la televisión, era lo mismo puertas adentro. Pero mi papá nos dejó el mejor legado: la honestidad. Tenía una carácter fuerte. Cometió muchos errores en la política, en el fútbol. Se pueden decir un montón de cosas de él, pero fue esencialmente una persona honesta. El que lo conoció íntimamente, el que lo vio en el barrio, en la calle, lo sabe. Mi papá caminaba por el barrio, vivía en Buenos Aires Pellegrini en un edificio común. Fue muy honesto intelectualmente, políticamente, moralmente y económicamente hablando".

Marisol aprovechó la oportunidad para salir al cruce de informaciones difundidas por medios de comunicación nacionales que tomaron datos erróneos publicados por el portal Wikipedia, en donde se menciona que Usandizaga, mientras era senador nacional en 2001, había recibido coimas para aprobar la reforma laboral. "Estamos trabajando para que Wikipedia retire esa falsa información. En esa época yo trabaja con mi papá en el Senado. Todo lo que se dice es falso. Mi papá no estuvo imputado, ni siquiera implicado. Tengo los videos de mi papá gritando 'quiero saber si tengo a algún corrupto sentado al lado mío, que lo voy a sacar a patadas de este recinto'. Eso dijo mi papá".

"Mi padre fue denunciante en esa causa. Por más que haya pertenecido al partido gobernante en esa época, se distanció del gobierno de De la Rúa, marcó la diferencia. Si hay algo que no soportó nunca fue la deshonestidad en cualquier plano", subrayó Marisol.

Javkin y su relación con Usandizaga

“Fue un gran intendente en la vuelta de la democrática. Lo eligieron en octubre y asumió el 10 de diciembre de 1983. Le dio a la ciudad una jerarquía que la elevó. Dejó un legado de pelea, porque El Vasco tuvo que pelearse por Rosario. Esa fue una característica que la sostuvo en toda su vida. Era un personaje con un carácter muy particular, pero ese carácter lo hizo hacer muchas obras”, subrayó esta mañana Pablo Javkin, poco antes de que se realizara el acto frente al palacio municipal.

Foto: Sebastián Suárez Meccia

Javkin sostuvo que la gestión de Usandizaga se extendió por seis años “pero la gente recuerda las obras, el trabajo y la personalidad de él. En esta última etapa estaba mal de salud, con sus 85 años, pero es importante honrarlo. Su gestión marcó un período en el que se recuperó mucho de lo que se había perdido”.

Tras conocerse el fallecimiento de Usandizaga, el intendente Javkin firmó el decreto que establece 3 días de duelo en la ciudad, con izamiento de la bandera a media asta en los edificios públicos. En declaraciones al El Tres Tv, Javkin dijo que el homenaje ante el Palacio de Los Leones “es porque la gestión fue su gran pasión. En algún momento dijo que su le hubiese gustado volver a ser intendente. Tenía un vínculo especial con este lugar. Fue un gran intendente”.