Renuncian masivamente los integrantes de una lista que perdió en una interna en Maggiolo

Pese a la rivalidad sin tregua que ambos se tienen, Aguirre triunfó por un puñado de votos con lo cual deberían compartir la lista para las elecciones definitorias y sucedió lo previsto, o al menos lo que se sospechaba que iba a pasar; todos los candidatos de la lista que encabezaba Valerio decidieron no formar parte de la lista final de Aguirre.

Maggiolo es una localidad ubicada en el límite con la provincia de Córdoba de alrededor de 2 mil habitantes y a pocos kilómetros de la cordobesa ciudad de Arias y a 34 kilómetros de Venado Tuerto. Fue gobernada por el radical Luis Valerio desde 2011 hasta 2021 y ese año decidió no presentarse. Aguirre aprovechó esa circunstancia para presentarse con un discurso cercano al macrismo y criticando al boinablanca Luis Valerio.

Por eso una vez terminadas las polémicas PASO de este año, en las que por momentos se pensaba que la interna la ganaba Valerio, los radicales que formaron parte de la lista del ex presidente comunal y no tienen afinidad con Aguirre (a pesar de disputar la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe) envían un comunicado en el que manifiestan que no van a acompañar a Aguirre en la lista.

Por su parte, Jorgelina Aguirre en diálogo con La Capital sostuvo que no va a contestar por ahora los dichos en distintos medios del ex mandatario, Luis Valerio, pero que "próximamente voy a contestarle. Sobre todo lo que dijo en distintos lugares".

El comunicado radical sostiene que "nunca podríamos compartir un espacio con la soberbia, el egocentrismo y la ineptitud; ni con la falta de empatía para con una sociedad que cada día necesita más presencia del estado comunal. Jorgelina Aguirre durante su gestión, y principalmente en las últimas semanas, ha sido muy agresiva, descalificativa y engañosa con sus declaraciones. Muchas de ellas fueron emitidas en medios de comunicación, atacando reiteradas veces a nuestros referentes; tanto al senador Lisandro Enrico, como así también a nuestro candidato a gobernador Maxi Pullaro".

En efecto, Aguirre fue muy dura con el senador departamental Lisandro Enrico y con el candidato a gobernador por ese espacio Maximiliano Pullaro. Y no sólo fue en esta campaña sino que hace años que los dardos contra Enrico y Pullaro florecen en cada declaración periodística de la polémica veterinaria.

image.png Luis Valerio fue presidente comunal durante cinco períodos en Maggiolo. Con la actual, Jorgelina Aguirre, mantiene diferencias irreconciliables a pesar de que ambos disputaron la interna de Unidos para Cambiar Santa Fe.

"Mentirosa"

"No vamos a admitir las mentiras, y menos los agravios que destruyen los vínculos de la localidad con las autoridades. Esos comportamientos violentos de la señora Aguirre son los que alejan a Maggiolo del crecimiento y del trabajo compartido con un futuro gobierno provincial. Quienes integramos la lista “Adelante Maggiolo” liderada por Luis Valerio, no promulgamos el maltrato, la violencia, la falta de respeto y mucho menos la discriminación", dice el comunicado.

Agrega la misiva que "esta candidata utilizó la ofensa y los ataques para confundir a la población y ensuciar a un grupo que, con la intención de trabajar por nuestra gente, fue envuelto en falsas informaciones. Tenemos un límite. No podemos formar parte de un equipo liderado por una persona que promete mejoras que no llegaron ni nunca llegarán, y que en sus dos años de gobierno demostró una incapacidad total para la gestión de obras".

"Es muy difícil trabajar a la par de una persona que no obra para fortalecer la unidad de la población; que aprovechando la pobre situación actual de su mandato compra votos apelando a bajezas demagógicas. No soportamos la falta de compromiso con nuestra localidad, cada día más alejados de todos por la inoperancia y la negligencia de quienes deberían acercar y no alejar a Maggiolo de las oportunidades laborales, sociales y educativas que hoy se presentan", dicen los radicales renunciantes a formar parte de la lista de la macrista Jorgelina Aguirre.