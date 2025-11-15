Villa Gobernador Gálvez registró una disminución del delito a partir del incremento de la presencia policial

En septiembre los eventos predatorios cayeron un 25% y subieron un 60% las aprehensiones en operativos de reconocimiento realizados en la vía pública

La localidad registra uno de los mejores tiempos de respuesta del 911 de la provincia en las incidencias de prioridad alta

El intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci y Omar Pereira, secretario de Seguridad Pública del gobierno provincial, presidieron un nuevo encuentro de trabajo entre autoridades municipales, del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y policiales para evaluar índices y planificar acciones con el objetivo de seguir disminuyendo los marcadores de hechos delictivos y violentos en la ciudad.

De acuerdo a las estadísticas, en septiembre los eventos predatorios registraron una caída acumulada mensual del 25% . A la vez, desde el Ministerio de Seguridad destacaron la operatividad policial, ya que hubo un incremento del 60% de aprehensiones en los procedimientos de identificación de personas desde marzo.

Además, la localidad registra uno de los mejores tiempos de respuesta del 911 de la provincia en las incidencias de prioridad alta, lo que evidencia la eficiencia del sistema.

“Tuvimos una nueva reunión de trabajo con el equipo del Ministerio de Seguridad y la cúpula policial en el marco del programa M3 —Mapeo, Métrica y Monitoreo—. En las estadísticas vemos que se han disminuido los hechos comparado con años anteriores ”, manifestó Ricci.

Las estadísticas del delito

Al mismo tiempo, el intendente indicó que “actualmente disponemos con 20 móviles permanentes en la calle, tanto del Comando Radioeléctrico como de la Policía de Acción Táctica, más que nada en las zonas donde tenemos detectados más delitos en el sistema del 911; por eso quiero pedirle a los vecinos que ante un hecho concretado o sospechoso llamen al 911, porque en base a esa estadísticas podemos conocer el panorama real de la situación y elaborar las estrategias más efectivas para la prevención del delito”.

El secretario Pereira señaló que “este programa de M3 actualmente funciona en 13 localidades de toda la provincia, donde tenemos el sistema 911, que es el basamento de la información sobre la que nos apoyamos para desarrollar la actividad operativa con los indicadores básicos, con los tiempos de respuesta y le vamos brindando a las autoridades policiales los elementos para la toma de decisiones e integramos a estas reuniones a las autoridades municipales para que hagan su aporte ya que son los que están día a día en el territorio”.

“Estamos analizando la necesidad del corrimiento de una de las zonas en la que estamos teniendo mayor patrullaje, porque vemos que ahí han disminuido los delitos y han aumentado en otros lugares de la ciudad”, concluyó.

Datos del observatorio

En materia de violencia altamente lesiva, se observa una tendencia a la baja desde comienzos del año, con valores que se mantienen estables en el último período. En cuanto a los eventos predatorios, la tendencia se revierte a partir de septiembre, registrando una caída acumulada mensual del 25%.

Respecto a la operatividad policial, el nivel de actividad se sostiene desde julio, destacándose un crecimiento significativo en las identificaciones: las de personas se triplicaron y las de vehículos se cuadruplicaron desde inicios del año. En materia de aprehensiones, el trabajo policial se mantiene constante, con un incremento del 60% en los procedimientos de identificación desde marzo.

De la reunión de trabajo también participaron el concejal Esteban Lenci, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso; el subsecretario de Control y Convivencia Ciudadana, Raúl Domínguez; funcionarios del Ministerio de Seguridad del gobierno provincial; autoridades policiales.

>> Leer más: Inauguraron el mural que pintaron estudiantes en plazoleta Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez