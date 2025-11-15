La Capital | La Región | musical

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

La obra fusiona elementos de jazz, blues y folk con banda en vivo para dar vida a una historia tan antigua como actual

15 de noviembre 2025 · 10:10hs
La interpretación teatral estará a cargo de Victoria Diale

La interpretación teatral estará a cargo de Victoria Diale, el canto será responsabilidad de Tomás Diale y el coro estará dirigido por Silvio Mangialardi.

La Escuela Municipal de Teatro Musical (EMTM), perteneciente a la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural, presentará “La Canción de Orfeo”, una experiencia teatral única que fusiona la mitología clásica con la cruda realidad de 1929.

Este musical cautivador fusiona elementos de jazz, blues y folk con banda en vivo para dar vida a una historia tan antigua como actual.

La puesta en escena será en una única función el sábado 22 de noviembre a las 21 en el Centro Cultural Municipal, con entrada libre y gratuita (debe retirarse en La Tiendita del Cultural, lunes a viernes de 10 a 13 y de 17 a 20).

La trama del musical

La trama sigue a Eurídice, quien, en su lucha por escapar de la pobreza y el frío de la época, se dirige hacia la industrial ciudad subterránea de Hadestown, gobernada por Hades. Mientras tanto, su amado, el cantautor Orfeo, emprende un valiente viaje al inframundo con la esperanza de rescatarla.

Con su música como arma y guiado por el dios Hermes, Orfeo confía en que podrá vencer incluso la voluntad de Hades y, de esta manera logrará reunirse con Eurídice.

Reinterpretando un clásico

“La Canción de Orfeo” no solo es una reinterpretación del clásico mito griego, sino también una reflexión sobre la duda, la mirada, el amor y la resistencia en tiempos difíciles. Una producción local con 40 artistas en escena que promete emocionar combinando un relato ancestral con sonidos que evocan la historia de una época. La obra es apta para todo público.

Ficha técnica

La interpretación teatral estará a cargo de Victoria Diale, el canto será responsabilidad de Tomás Diale y el coro estará dirigido por Silvio Mangialardi. La danza estará a cargo de Andrea Oviedo, quien además comparte la dirección general junto a Alfredo Diale. La dirección musical será realizada por Claudio Penacino.

>> Leer más: Venado Tuerto y la memoria viva: los archivos que rescatan la historia colectiva

Noticias relacionadas
“Hechos: una historia diferente” narra la transformación de un perseguidor de cristianos. Se presentará en el ex-Capito.

Reabre el histórico cine teatro Capitol: presentará un musical durante noviembre

Los rosarinos Federico Salles y Delfina Beltramone protagonizan Robin Hood, el emblemático musical que vuelve al Teatro El Círculo

"Robin Hood", el histórico musical rosarino, vuelve al Teatro El Círculo

La localidad registra uno de los mejores tiempos de respuesta del 911 de la provincia en las incidencias de prioridad alta

Villa Gobernador Gálvez registró una disminución del delito a partir del incremento de la presencia policial

El simulacro de incendio y emergencia “fue un ejemplo de colaboración interinstitucional y de formación integral en medicina prehospitalaria, preparando a los estudiantes y a la comunidad para actuar con eficacia y solidaridad ante situaciones de emergencias”.

Baigorria: Un centenar de especialistas participaron en un simulacro de emergencias

Ver comentarios

Las más leídas

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Lo último

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

Se viene el musical La Canción de Orfeo con una única función en Venado Tuerto

Se viene el musical "La Canción de Orfeo" con una única función en Venado Tuerto

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

Giorgi MG presentó su nuevo concesionario oficial en Rosario con un showroom de diseño

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

La Capital, Decano de la prensa argentina, nació el 15 de noviembre de 1867 de la mano de Ovidio Lagos y gracias al financiamiento de Justo José de Urquiza

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados
La Ciudad

Fentanilo contaminado: bronca de las familias de Rosario por la ausencia de Lugones en Diputados

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones
La Ciudad

Condenan a un programador por montar una academia para enseñar a desbloquear iPhones

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario
La Ciudad

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

A qué hora corre Franco Colapinto el GP de Las Vegas: días y horarios de la Fórmula 1

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Independiente vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

En la última práctica de Central, Holan sorprendió con la inclusión de otro de los titulares

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario las están regalando

Santa Fe desreguló las licencias de taxis por Uber y en Rosario "las están regalando"

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Mercado del Río: las nueve marcas que sumarán gastronomía a la costa

Ovación
Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Por Gustavo Conti
Ovación

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Central y un cierre para cumplir, tonificar y meterse de lleno a la pelea del título

Rugby: Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera, dijo el capitán de Uni

Rugby: "Nunca dejamos dudas de que nuestro objetivo era volver a primera", dijo el capitán de Uni

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newells del peor de los infiernos

Lo único positivo de 2025: Bernardi, el faro que salvó a Newell's del peor de los infiernos

Policiales
La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

La intervención barrial logró reducir un 78% la violencia en tres zonas de Rosario

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Zona oeste: temor de vecinos por dos ataques a tiros en la misma cuadra en menos de 24 horas

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

Detuvieron a otro sospechoso por la balacera contra el Heca

La Ciudad
Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez
La Ciudad

Tos convulsa: la provincia confirmó la muerte de un bebé de Villa Gobernador Gálvez

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

El diario La Capital cumple 158 años: la historia del periódico más antiguo de Argentina

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Adultos mayores programaron un robot en la Estación Digital del Distrito Sur

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Fin de semana con doble alerta por tormentas fuertes y viento para Rosario

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche
LA CIUDAD

Difunden un alerta amarillo por fuertes tormentas para el sábado a la noche

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos
Política

El gobierno de Kicillof cuestionó el acuerdo con Estados Unidos

Adorni y el acuerdo con EEUU: La Argentina está en el sendero del crecimiento
Política

Adorni y el acuerdo con EEUU: "La Argentina está en el sendero del crecimiento"

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias
Información General

¿Fin del monotributo? El gobierno analiza eliminarlo y bajar el piso de ganancias

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club
LA REGION

San Genaro: una nena de 2 años murió al caerle encima el portón de un club

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos
Policiales

Allanamientos por narcomenudeo en el barrio La Lata: 20 detenidos

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario
Información General

Tarjeta Sube: de cuánto es el saldo negativo en noviembre y cómo impacta en Rosario

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de Tachuela
Policiales

Pelea, trompadas y una puñalada mortal: imputaron al presunto autor del crimen de "Tachuela"

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador
Información General

Marianela Mirra y José Alperovich, cerca del altar: cómo será la boda de la mediática y el exgobernador

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles
La Ciudad

Secundarios festejaron el Banderazo: color, ruido y alegría en las calles

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Impulsan la realización de test de alcoholemia en las guarderías náuticas

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles
La Ciudad

Otro día sin clases en la UNR: paro del gremio no docente para el próximo miércoles

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina
Salud

Alarma por histórica caída de las tasas de vacunación en Argentina

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora
POLICIALES

Balaceras en zona sudoeste: atacaron un kiosco y una distribuidora

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas
La Región

Sacaban cotorras de sus nidos y las vendían como aves exóticas tras pintarles las plumas

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Reactivaron la obra de la nueva planta potabilizadora y estaría lista en junio

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados