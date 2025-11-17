La Capital | La Ciudad | paro nacional

Ate Rosario adhiere al paro nacional contra la reforma laboral este miércoles 19 de noviembre

A la huelga se suma el gremio no docente de la UNR, Apur. Durante la jornada de habrá movilizaciones en distintos puntos de la ciudad

17 de noviembre 2025 · 11:01hs
La Asociación Trabajadores del Estado (Ate) Seccional Rosario anunció que adhiere al paro nacional convocado para este miércoles 19 de noviembre. La medida de fuerza es en contra de la reforma laboral y por la aperturas de las paritarias salariales. Durante la jornada, habrá movilizaciones en distintos puntos de la ciudad.

Además de los trabajadores estatales de diversas área, al paro de este miércoles también se suma la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur), el gremio de los no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Durante las 24 horas de la medida de fuerza, las facultades nacionales de la ciudad permanecerán cerradas.

Ate Nacional pronostica una “alta adhesión” al paro nacional convocado para este miércoles, en rechazo a la reforma laboral prevista por el gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias.

A pesar de que todavía no se conoce el texto legislativo que reformaría el mundo del trabajo, el secretario general de Ate Nacional, Rodolfo Aguiar aseguró: “Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles, le están haciendo el juego al gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las pymes”.

La movilización en Rosario

Este miércoles 19 de noviembre, los trabajadores de Ate seccional Rosario se concentrarán en distintos puntos de la ciudad a partir de las 10 de la mañana. A las 12 comenzará una marcha desde Anexo Pami 1 (Sarmiento y Urquiza) a la Secretaría de Trabajo (Rioja y Sarmiento).

Desde el gremio de estatales afirmaron que habrá desobligación general de 10 a 14 con el fin de "sumarse a la movida" por los salarios, las condiciones de trabajo, por el ingreso de personal y por inversión en infraestructura.

Las dos grandes consignas de la jornada de movilización será el rechazo a la reforma laboral y la exigencia de la apertura de las paritarias.

El paro de los no docentes de la UNR

Se tacha en el calendario otro día sin clases en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Será el próximo miércoles 19 de noviembre y se debe al paro no docente convocado por la Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur). Durante las 24 hs de la medida de fuerza, las facultades nacionales de la ciudad permanecerán cerradas.

En particular, la huelga convocada por Apur se enmarca en el reclamo por la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario que aprobó el Congreso nacional y ratificó luego del veto del presidente Javier Milei, pero sigue sin ponerse en vigencia. De esta manera, la medida de fuerza del 19 de noviembre se suma a las 72 hs de paro docente que se están llevando a cabo esta semana, y que comenzaron este miércoles.

