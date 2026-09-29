Realizarán refacciones en el centro de salud Constancio Vigil de Villa Gobernador Gálvez Los aportes provendrán del fondo de Salud, Seguridad y Educación para efectuar tareas de impermeabilización, cambios de aberturas y trabajos de pintura, entre otros 29 de septiembre 2026 · 12:17hs

Se harán tareas de impermeabilización, ampliación de aberturas, colocación de nuevas aberturas, trabajos de pintura y albañilería para brindar mejor atención a los vecinos que frecuentan este espacio.

El centro de Salud Constancio Vigil de Villa Gobernador Gálvez será intervenido con distintas refacciones para mejorar su infraestructura edilicia. Los trabajos se canalizarán desde la Municipalidad a través del Fondo de Salud, Seguridad y Educación y ya se licitó el proyecto de reforma integral con un presupuesto de 73 millones de pesos.

Con respecto al tema, la secretaria de Salud y Ambiente, Alejandra Ratti, indicó: “Las reformas a realizar tienen que ver con la impermeabilización del centro de salud, el cambio de aberturas, la ampliación de algunas aberturas, ya que sucedía que no podían ingresar las camillas en caso de alguna emergencia, y renovarlo para que ese centro sea más amigable”.

Licitación con cuatro oferentes La licitación se hizo sobre la base de un presupuesto oficial de $73.000.000 y se presentaron cuatro empresas oferentes: Al Servicio S.R.L; Filippini Noelia; Juan Ariel Cabrera Molbeck; Leonardo Quevedo.

Se harán tareas de impermeabilización, ampliación de aberturas, colocación de nuevas aberturas, trabajos de pintura y albañilería para brindar mejor atención a los vecinos que frecuentan este espacio.

Es importante destacar que del acto licitatorio participaron la secretaria de Salud y Ambiente, Alejandra Ratti; el secretario de Obras Públicas, Fabián Nallino; el subsecretario de Hacienda, Víctor Lencina; los concejales Esteban Lenci, Eduardo Bulsicco, Patricia González y Juan Acosta; representantes de las empresas que presentaron ofertas. >>Leer más: VGG como aula abierta: más de 700 alumnos de primaria recorrieron el Circuito Educativo Municipal