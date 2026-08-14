Corinthians denunció insultos racistas de los hinchas de Central contra el arquero Hugo Souza

El árbitro Andrés Matonte fue advertido sobre los agravios que llegaban desde las tribunas y el uruguayo activó el protocolo antirracismo

El arquero Souza le avisó al árbitro Matonte por los insultos, a lo que Di María fue a tranquilizar a los hinchas

El encuentro entre Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores estuvo marcado por un episodio de racismo durante el desarrollo del segundo tiempo contra el arquero brasileño Hugo Souza . El futbolista del Timao alertó al árbitro uruguayo Andrés Matonte sobre los agravios que recibió desde un sector de la tribuna del Gigante de Arroyito.

El episodio ocurrió a los 20 minutos de la parte complementaria. Ante el aviso de Souza, Matonte activó el protocolo contra el racismo y detuvo el encuentro para aplicar el procedimiento establecido por la Conmebol.

Durante el incidente, Ángel Di María también intervino dentro del campo de juego y pidió calma a los hinchas canallas.

Una vez finalizado el encuentro en Rosario, el club brasileño difundió un comunicado en el que repudió los hechos y reclamó una investigación.

"Corinthians repudia vehementemente y lamenta un nuevo episodio de racismo en el fútbol", expresó la institución de San Pablo.

El club agregó que algunos hinchas del equipo local cometieron "actos racistas en las tribunas" contra Hugo Souza. "Es indignante que, una vez más, estemos presenciando escenas como esta que no representan los valores del fútbol", señaló el Timao.

La institución brasileña también pidió identificar y sancionar a los responsables de los insultos.

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El arquero de Corinthians habló los insultos que recibió

Después del partido, Hugo Souza habló sobre el episodio y reclamó medidas para evitar nuevos casos de racismo en los partidos internacionales.

"Lamentablemente, siempre que venimos a jugar es así, parece algo común", afirmó el arquero en zona mixta.

Souza detalló los insultos que recibió desde las tribunas: "Durante todo el partido me llamaron ‘mono’, ‘macaco’, ‘negro de mierda’. Lo único que puedo hacer es avisarle al árbitro y hablar con él".

"Esperamos que algo cambie para que este tipo de cosas no vuelva a suceder", concluyó el brasileño.

El caso quedó a la espera del informe oficial y de una eventual intervención disciplinaria de la Conmebol. El organismo continental contempla sanciones frente a episodios de racismo y puede aplicar medidas económicas y deportivas si se confirman los hechos denunciados.