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Puerto San Martín eligió "priorizar la vida sobre las jurisdicciones" y reparará parte de la ruta 11

El municipio ejecutará la renovación cuatro kilómetros de la ruta nacional 11 que pasan por el distrito de la ciudad. Recientemente inauguró un nuevo tramo del Bulevar América

30 de abril 2026 · 15:26hs
El municipio se hará cargo del mantenimiento de cuatro kilómetros de la ruta nacional 11.

El municipio se hará cargo del mantenimiento de cuatro kilómetros de la ruta nacional 11.
Puerto San Martín eligió priorizar la vida sobre las jurisdicciones y reparará parte de la ruta 11

Puerto San Martín eligió priorizar la vida sobre las jurisdicciones y reparará parte de la ruta 11

Puerto San Martín eligió priorizar la vida sobre las jurisdicciones y reparará parte de la ruta 11

La Municipalidad de Puerto General San Martín, a través del intendente Carlos De Grandis y con el acompañamiento del Honorable Concejo Municipal, anunció que ejecutará la renovación del tramo de la ruta nacional 11 que se encuentra dentro de su jurisdicción.

La medida es el resultado de gestiones sostenidas durante años ante el Estado nacional, solicitando autorización para intervenir sobre el trazado. Ese pedido, finalmente, se concretó en un convenio que hoy permite avanzar con la obra.

Con recursos municipales

Se trata de una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, financiada íntegramente con recursos municipales, destinada a la reparación de aproximadamente cuatro kilómetros de una vía clave para la región.

La ruta 11 es un corredor estratégico del cordón industrial y su deterioro representa un riesgo constante. La intervención tiene como objetivo central mejorar las condiciones de circulación y reducir la siniestralidad, en un contexto de alto tránsito que se intensifica con la cosecha gruesa.

PGSM-ruta11-1

Rol activo

La decisión expresa un criterio claro de gestión: “frente a la urgencia y más allá de las competencias formales, el municipio asume un rol activo para garantizar la seguridad de quienes transitan diariamente por esta vía”, expresaron.

“Con esta obra, Puerto General San Martín no solo aborda una demanda concreta, sino que reafirma una línea de acción basada en la administración eficiente de recursos y en la prioridad de la vida por sobre cualquier límite jurisdiccional”, destacó De Grandis.

PGSM-ruta11

Bulevar América

De Grandis habilitó, este miércoles 29 de abril, una nueva traza de bulevar América que se extiende desde calle Los Naranjos hasta La Colectora, completando así la transformación de toda la antigua calle América, hasta el límite con la autopista Rosario-Santa Fe y una rotonda de ingreso que jerarquiza el acceso.

“En el acceso a Puerto General San Martín, transformamos la circulación con planificación, y la transitabilidad en seguridad para nuestros vecinos” ratificó el intendente.

Entre las obras realizadas se contabilizan 4.080 metros cuadrados de movimiento de suelos que dieron forma a una nueva traza.

Más de 4.000 metros cuadrados de asfalto que consolidan una infraestructura firme y duradera. También 2.000 metros lineales de cordones que ordenan y contienen.

Además, desagües pluviales que garantizan respuesta hidráulica y previsión y una rotonda de ingreso que optimiza flujos, reduce riesgos y jerarquiza el acceso. Y en el centro, una torre de iluminación que no solo ilumina, sino que marca un nuevo hito visible desde la autopista.

PGSM-rotonda

La calle también tiene un cantero central con nueva iluminación y palmeras que proyectan identidad urbana y una bicisenda que integra movilidad y futuro.

La rotonda permitirá ordenar el tránsito en este punto estratégico, facilitando la circulación y mejorando la seguridad vial. La intervención no sólo busca optimizar la conexión entre barrios y zonas productivas, sino también sumar espacios pensados para la movilidad sustentable, con la inclusión de la ciclovía. De esta forma, la obra dará respuesta a una demanda creciente de los vecinos, a trabajadores que ingresan desde otros puntos a las empresas, y aportará a la planificación urbana de la ciudad.

“Esto no es sólo infraestructura , es planificación, es desarrollo, es la nueva puerta de entrada a la ciudad”, finalizó el intendente.

>>Leer más: Puerto San Martín inauguró otro tramo pavimentado de calle Héroes de Malvinas, en el límite con Timbúes

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