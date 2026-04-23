Puerto San Martín inauguró otro tramo pavimentado de calle Héroes de Malvinas, en el límite con Timbúes

Son más de tres kilómetros lineales en el trayecto de la calle para tránsito pesado que va desde Punta Quebracho hasta el límite distrital

El intendente Carlos De Grandis anunció, además, la pavimentación de la calle Mansilla, en el tramo comprendido entre calle Vucetich y Héroes de Malvinas, con un presupuesto oficial de 1.187.520.000 millones de pesos.

Con una inversión histórica de recursos municipales para obras de mejora en la infraestructura de caminos por donde circula el tránsito pesado que viaja hacia los puertos, la Municipalidad de Puerto General San Martín inauguró más de tres mil metros de pavimento en calle Héroes de Malvinas entre Punta Quebracho y el límite con el distrito de Timbúes.

En concreto son 3.278 metros lineales, incluido el tramo de curva en el extremo norte, desagües pluviales y alcantarillas, ejecutadas por un monto de 4.430.375.245 millones de pesos . Estos más de tres kilómetros se suman a una distancia similar de Héroes de Malvinas, entre Perón y Thorne, inaugurados en octubre de 2025.

Se trata de una obra con recursos municipales para una ciudad exportadora , que expone un nivel de inversión inédito comparado con otras ciudades portuarias, para brindarle al transportista las mejores condiciones de circulación.

Durante los años de gobierno de la actual administración municipal se fomentó la estructura básica de Puerto General San Martín, haciéndola más conectada, y más transitable.

Las características

La pavimentación fue ejecutada con sistema de esfumado que mejora la subbase existente mediante la adición de arena y cal en un espesor de 20 centímetros, la colocación de una base de estabilizado granular con cemento de 20 cm de espesor, una base estabilizada con asfalto espumado BSM de 15 centímetros de espesor y una carpeta de concreto asfáltico con cemento asfáltico modificado con polímeros de 5 cm de espesor.

PuertoSM-malvinas1

El asfalto espumado ofrece varias ventajas para la construcción, incluyendo mayor resistencia, flexibilidad y durabilidad, así como menor tiempo de construcción y mantenimiento. Además, facilita el reciclaje en frío de materiales existentes, permitiendo la reutilización de pavimentos dañados y reduciendo costos.

Nuevas inversiones

El intendente Carlos De Grandis anunció, además, la pavimentación de la calle Mansilla, en el tramo comprendido entre calle Vucetich y Héroes de Malvinas, con un presupuesto oficial de 1.187.520.000 millones de pesos.

Además, el mandatario volvió a ratificar su decisión, previa autorización del Concejo Municipal, de reparar con recursos propios la ruta 11 en la traza del distrito puertense: “Ante la falta de respuesta del gobierno nacional que no asume sus responsabilidades, vamos a intervenir porque no podemos continuar indiferentes ante las consecuencias del estado deplorable de la ruta, que ya se ha cobrado vidas de nuestra gente” enfatizó.

PuertoSM-malvinas3

La inauguración del tramo de calle Héroes de Malvinas contó con la presencia del presidente del Concejo municipal Juan Manuel De Grandis, concejales y miembros del gabinete ejecutivo, el presidente comunal de Timbúes Antonio Fiorenza. Por la Cámara de Comercio, industria y servicios de San Lorenzo, Dario Cina, por la empresa Cofco, Gerente Ángel Martínez, y el gerente de Profertil, David Gorosito.

Desde las empresas expresaron su total conformidad con el mantenimiento de los caminos y destacaron las inversiones municipales que posibilitan fluidez en los accesos a las terminales portuarias.

>>Leer más: Puerto San Martín consolida su polo educativo y avanza con obras clave en la región