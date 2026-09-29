Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron la víctima fatal. Uno de los heridos tiene con el 60% del cuerpo quemado. Además, hay un operario desaparecido 29 de septiembre 2026 · 16:43hs

El helicoptero sanitario trabaja en la empresa de Puerto General San Martín

Una fuerte explosión en una empresa de Puerto General San Martín provocó este martes la muerte de un operario y un incendio en el que tuvieron que intervenir Bomberos Zapadores de San Lorenzo y Rosario. Además, un helicóptero sanitario trasladó a un herido con el 60 por ciento del cuerpo quemado.

Pasadas las 15, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo llegaron a la zona de avenida América y Vucetich en Puerto General San Martín debido a un incendio de varios tanques de metanol en la planta Albardo Bio, una compañía de biocombustibles. Ante la magnitud del fuego, la división sanlorencina de bomberos solicitó apoyo al Cuartel de Rosario.

Según las primeras informaciones, los zapadores de San Lorenzo confirmaron un muerto y otras tres personas heridas. Además de las tareas de extinción con agentes especiales, los bomberos realizan tareas de búsqueda en las estructuras colapsadas de otro operario.

La empresa a cargo del helicóptero sanitario activó los protocolos para trasladar a un hombre desde la planta siniestrada hasta el Hospital Clemente Álvarez de Rosario (Heca). El primer informe señala que el herido tiene el 60% del cuerpo quemado, con las vías respiratorias comprometidas. Antes de ser trasladado, el hombre debió ser estabilizado por los médicos del helicóptero.