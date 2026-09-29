La Capital | La Región | Puerto General San Martín

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron la víctima fatal. Uno de los heridos tiene con el 60% del cuerpo quemado. Además, hay un operario desaparecido

29 de septiembre 2026 · 16:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
El helicoptero sanitario trabaja en la empresa de Puerto General San Martín

El helicoptero sanitario trabaja en la empresa de Puerto General San Martín

Una fuerte explosión en una empresa de Puerto General San Martín provocó este martes la muerte de un operario y un incendio en el que tuvieron que intervenir Bomberos Zapadores de San Lorenzo y Rosario. Además, un helicóptero sanitario trasladó a un herido con el 60 por ciento del cuerpo quemado.

Pasadas las 15, los Bomberos Zapadores de San Lorenzo llegaron a la zona de avenida América y Vucetich en Puerto General San Martín debido a un incendio de varios tanques de metanol en la planta Albardo Bio, una compañía de biocombustibles. Ante la magnitud del fuego, la división sanlorencina de bomberos solicitó apoyo al Cuartel de Rosario.

Según las primeras informaciones, los zapadores de San Lorenzo confirmaron un muerto y otras tres personas heridas. Además de las tareas de extinción con agentes especiales, los bomberos realizan tareas de búsqueda en las estructuras colapsadas de otro operario.

La empresa a cargo del helicóptero sanitario activó los protocolos para trasladar a un hombre desde la planta siniestrada hasta el Hospital Clemente Álvarez de Rosario (Heca). El primer informe señala que el herido tiene el 60% del cuerpo quemado, con las vías respiratorias comprometidas. Antes de ser trasladado, el hombre debió ser estabilizado por los médicos del helicóptero.

Noticias relacionadas
Se harán tareas de impermeabilización, ampliación de aberturas, colocación de nuevas aberturas, trabajos de pintura y albañilería para brindar mejor atención a los vecinos que frecuentan este espacio.

Realizarán refacciones en el centro de salud Constancio Vigil de Villa Gobernador Gálvez

El campus convocó a representantes de diversos puntos del país, reflejando un fuerte carácter federal. 

Deportistas con síndrome de Down participaron de un campus abierto de atletismo en Venado Tuerto

Milton Espeche era influencer de caza en las redes sociales

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

El Área Recreativa Norte sigue creciendo sobre una idea sostenida durante décadas: recuperar territorio, integrarlo a la ciudad y transformarlo en un espacio destinado a actividades recreativas.

Área Recreativa Norte: un proyecto que empieza a convertirse en realidad en Venado Tuerto

Ver comentarios

Las más leídas

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Lo último

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial

Bomberos Zapadores de San Lorenzo confirmaron la víctima fatal. Uno de los heridos tiene con el 60% del cuerpo quemado. Además, hay un operario desaparecido

Puerto General San Martín: un muerto y tres heridos por la explosión de una planta industrial
La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente
Economía

La morosidad frenó la suba de los alquileres en Rosario: qué valor tiene un monoambiente

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años
Policiales

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas
Policiales

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

El Monumento, el festejo central y después la recta final con más cosas por ganar

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Usurpación: salió de casa unos días y al volver encontró a intrusos durmiendo en su cama

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

Rosario suma vuelos directos a una de las playas más buscadas de Brasil

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Ovación
Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

Central alargó el descanso tras la consagración: cuándo vuelve a entrenar

La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Bolivia: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Colapinto busca reponerse de Bakú y está con muchas ganas de correr en Malasia

Colapinto busca reponerse de Bakú y está "con muchas ganas" de correr en Malasia

Policiales
El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: No hubo amenazas
Policiales

El abogado de Matías Capozucca rechazó la acusación de su expareja: "No hubo amenazas"

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Estafa a una anciana en V. G. Gálvez: engaños, transferencias y créditos por millones en tres años

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Lo arrestaron por intento de femicidio 5 días después de la internación de una mujer quemada

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

Una banda irrumpió en una casa de Fisherton y huyó con lo robado en la camioneta de las víctimas

La Ciudad
El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios
La Ciudad

El 7 de octubre llega el Día de la Virgen del Rosario: cómo funcionarán los servicios

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Rosario sigue activa: cuáles son los principales eventos del último trimestre del año

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: No es la primera vez que ocurre

Ataque de un perro a gansos en el Laguito: "No es la primera vez que ocurre"

La más grande de la historia: abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

"La más grande de la historia": abren la inscripción a otra subasta de bienes incautados

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes también arranca con alerta amarillo

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Enfermos de Parkinson alertan sobre faltantes de la única medicación aprobada

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe
La Ciudad

Cuándo cobran el sueldo de septiembre los empleados públicos de Santa Fe

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer
La Región

El influencer santafesino acusado de caza ilegal dice que lo hace para comer

Concejo: quieren crear el paseo Veterano de Malvinas Rubén Rada
La Ciudad

Concejo: quieren crear el paseo "Veterano de Malvinas Rubén Rada"

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas
Policiales

Crimen por encargo: mandó a matar desde la cárcel a una joven y hubo tres condenas

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones
Agro

Agrodólares: la Bolsa de Rosario prevé una liquidación de u$s 40 mil millones

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo
La Ciudad

El rastro de Japón en Rosario: fotos y documentos para reconstruir una historia de más de un siglo

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala
Economía

Cartelera económica: innovación y negocios de Alemania a Rosario sin escala

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos
Zoom

Flor De La V pidió la desvinculación de un periodista deportivo por dichos transfóbicos

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas
Policiales

Crimen en barrio Tablada: confirman que la mujer fue asesinada a puñaladas

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente
Policiales

Barrio Triángulo: ofrecen recompensa por datos sobre el crimen de un adolescente

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza
La Ciudad

Rescataron en la zona norte a un perro abandonado en una terraza

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei
Política

Una encuesta nacional encendió la pelea por 2027: qué dato complica a Milei

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones
Policiales

Liberan a Matías Capozucca, acusado por violencia de género: pagará $3 millones

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso
Economía

Conciliación obligatoria en Electrolux: los 200 despidos quedan en suspenso

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario
La ciudad

Verano 2027: alquilar una semana en la costa atlántica equivaldría a un mes en el Gran Rosario

Pasaron por el detector cinco afirmaciones de Milei en su entrevista con Majul
Política

Pasaron por el detector cinco afirmaciones de Milei en su entrevista con Majul

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto
Policiales

Dio positivo en alcoholemia y, en un rapto de furia, hizo explotar la moto

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos
La Ciudad

Final del Juego: la nueva etapa para Rosario tras los Suramericanos