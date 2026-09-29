Cómo guardar la mitad de una palta para que no se ponga negra

El aclamado fruto se caracteriza por oxidarse rápidamente, por lo que saber cómo guardarlo es fundamental para evitar que se eche a perder

La palta trasciende estaciones y temporadas. Está presente en desayunos, almuerzos, meriendas y cenas; en cafés y en hogares, en platos dulces y salados. Los fanáticos de este fruto lo tienen siempre presente, por lo que no pueden perderse los trucos y secretos para aprovecharlo mejor.

Alrededor de la plata surgen muchas recetas y recomendaciones. por su parte, un chef conocido en redes llamado Paco Almeida compartió un consejo ideal para tener en cuenta cada vez que se abre una palta y se desea comer solo la mitad.

El fruto se caracteriza por oxidarse rápidamente , por lo que muchas veces se desiste de la opción de guardar su mitad. Cuando toma ese color negro, obliga al comensal a quitar partes del producto y se termina desperdiciando una buena porción. Sin embargo, dependiendo del comensal y del tamaño, muchas veces comer el fruto entero tampoco es una opción.

En ese marco, el consejo del cocinero es ideal para quienes desean dividir en dos el consumo de la palta y quieran asegurarse de que al día siguiente podrán disfrutar de la segunda mitad en buenas condiciones.

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El truco para conservar la mitad de la palta

El truco explicado por Almeida apunta a la conservación de la palta en provechosas condiciones. Si se realiza correctamente, este tip permitiría mantener la mitad del fruto en la heladera hasta tres días.

El procedimiento requiere tomar varias servilletas de papel o paños del rollo de cocina absorbente. Con estos se debe envolver la mitad de palta que sobró y mojar bien el papel, hasta notar que quedó adherido al fruto. De esa manera, se mete directamente en la heladera.

El punto fundamental es asegurarse de que el papel siempre se encuentre húmedo. Por eso, si no se consume al día siguiente, se debe chequear que no se haya secado. Mantener el papel húmedo es la clave para el mantenimiento del fruto ya que es esa humedad la que lo mantiene con vida.

Además, un poco más conocido es el truco de mantener el carozo en la mitad que se desee guardar, para contribuir también a mantener la frescura de la palta.