Deportistas con síndrome de Down participaron de un campus abierto de atletismo en Venado Tuerto

Durante tres jornadas, el Parque Municipal Belgrano recibió a representantes de siete provincias en un encuentro que combinó alto rendimiento deportivo con inclusión

Organizado en forma conjunta por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (Fadasd) y la Municipalidad de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Deportes, entre el 25 y el 27 de septiembre se desarrolló el “Campus Abierto de Atletismo para deportistas con Síndrome de Down”.

Las actividades se llevaron adelante en la pista “Yolanda Cantoni” del Parque Municipal General Belgrano de Venado Tuerto y el cronograma estuvo diseñado minuciosamente para potenciar las habilidades de los atletas a través de estaciones de trabajo coordinadas por profesionales .

El viernes 25 por la tarde se dio inicio formal al campus en la pista “Yolanda Cantoni” con tres estaciones enfocadas en la movilidad articular, la técnica básica de velocidad (postura, aceleración y coordinación en 20 y 40 metros), la metodología del lanzamiento de bala a pie firme y los fundamentos del salto en largo mediante exigentes circuitos de multisaltos.

El sábado 26 la actividad se duplicó. Por la mañana, los atletas trabajaron en cuatro estaciones que incluyeron técnicas de lanzamiento de disco y jabalina, perfeccionamiento de la carrera de aproximación y caída en salto en largo , y un innovador módulo de neurociencia aplicada al atletismo.

Por la tarde, el campus elevó la exigencia con un torneo evaluativo donde se realizaron mediciones oficiales de tiempos y marcas en las distintas disciplinas.

Finalmente, el domingo 27 por la mañana se cerró el encuentro con un circuito de fuerza de gimnasio al aire libre y un taller específico de postas, donde se entrenó de manera lúdica y competitiva la técnica de pase y recepción del testimonio.

Un campus que trascendió lo deportivo

Más allá de las marcas técnicas y el aprendizaje de los entrenamientos, el campus dejó como saldo una profunda experiencia de convivencia. Los atletas compartieron desayunos, traslados y jornadas completas de camaradería, demostrando que el deporte es la herramienta de inclusión más potente.

Al respecto, el director de Deportes, Nicolás Lorenzetti, destacó la relevancia de este encuentro para la región y señaló que “para nuestra ciudad es un orgullo enorme recibir a atletas de tantas provincias y trabajar codo a codo con Fadasd. Este campus no solo potencia el desarrollo técnico de los deportistas, sino que consolida a Venado Tuerto como un polo de encuentro, inclusión y convivencia a través del deporte”.

Desde la organización expresaron un profundo agradecimiento a todas las delegaciones, entrenadores, familias y vecinos que se acercaron a acompañar y hacer posible un espacio donde todos y cada uno de los deportistas tuvieron su lugar para brillar.

“Ver la alegría y el compromiso de cada chico nos impulsa a seguir fortaleciendo estos espacios comunitarios”, agregó el funcionario.

Presencia federal en Venado Tuerto

El evento convocó a representantes de diversos puntos del país, reflejando un fuerte carácter federal.

Entre las localidades presentes se destacaron: Santa Fe: Sancti Spiritu, Sunchales, Capitán Bermúdez y los locales de Venado Tuerto. Mendoza: Tupungato y Ciudad de Mendoza (Team Ciudad). Córdoba: Río Tercero, Córdoba Capital, Unquillo y Villa del Dique (Agencia Córdoba Deportes). Entre Ríos: Larroque, San Marcial y Urdinarrain. Formosa: El Colorado. La Rioja: La Rioja Capital. Buenos Aires: Representantes de CABA y Provincia de Buenos Aires.

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